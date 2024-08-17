Эксперты назвали самые популярные машины у новосибирцев — рейтинг 2024 года

Седан LADA Granta предпочитали новосибирцы за прошедшие месяцы 2024 года Источник: Анна Никифорова / NGS55.RU











В Новосибирской области назвали самые востребованные марки автомобилей по данным 2024 года. Данные проанализировали по предложению, спросу и ценам на новые автомобили с кузовом седан в первые семь месяцев 2024 года и предоставили специалисты «Авито Авто».



— Самыми востребованными за январь-июль у новосибирцев оказались отечественные и японские автомобили, а средняя цена такой машины составила 2 490 000 рублей. Количество объявлений о продаже новых машин в кузове седан за прошедшие месяцы 2024 года на 17,4% увеличилось, чем за этот же период 2023 года, — отметили специалисты «Авито Авто».



Самыми популярными седанами в регионе стали ВАЗ (LADA). На отечественные автомобили пришлось 43,77% от всего спроса на новые машины с таким кузовом. А по доле в предложении лидирует Toyota. Она получила 30,39% от всех объявлений.



Среди моделей лидирует LADA Granta (доля спроса — 29,67%). Она стала самой бюджетной в топ-5. На втором месте — Toyota Camry (17,07%), на третьем — LADA Vesta (14,09%). Четвертое и пятое места заняли Toyota Corolla и Chery Arrizo 8.



В топ-5 популярных предложений вошли Toyota Camry, Chery Arrizo 8, Geely Emgrand, Changan Alsvin и Toyota Corolla.



LADA Granta в среднем стоила 1,2 миллиона рублей, Toyota Camry — 4,5 миллиона, LADA Vesta — 1,6 миллиона рублей, Toyota Corolla — почти 3 миллиона, Chery Arrizo — порядка 3,3 миллиона рублей.



Эксперты отметили, что спрос на седаны вырос за прошедшие месяцы 2024 года. Это специалисты связывают с доступностью машин с таким типом кузова, а также с расширением ассортимента машин китайских марок на российском рынке и переформатированием некоторых брендов, например Solaris.



Ранее НГС писал о том, что продажи «Москвича-6» встали колом. Изучаем, почему он не пользуется спросом.

