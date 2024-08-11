НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+13°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +13

2 м/c,

зап.

 743мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 87,99
EUR 95,18
Суд над силовиком
Как защититься от мошенников
Авария с двумя байкерами
Жизнь как в кино
Неожиданный ремонт у ЦУМа
Где учатся отличники
Сибирячки — о золотом сечении
Плохое зрение — бич 21 века
НГС в Telegram
Авто Номерок блатной Я паркуюсь как чудак «Бесы, лучше не скажешь»: автохамов в Новосибирске сравнили с нечистой силой — кто плевал на приличия и ПДД на этой неделе

«Бесы, лучше не скажешь»: автохамов в Новосибирске сравнили с нечистой силой — кто плевал на приличия и ПДД на этой неделе

Очередная подборка нарушителей

131
2 комментария
Эта фотография иллюстрирует проблему с автохамами в центре Новосибирска

Иногда нам приходится цензурировать эпитеты, которые новосибирцы шлют автохамам через редакцию. Впервые в истории рубрики в нашем распоряжении оказался снимок, запечатлевший, по мнению автора, отношение города к нарушителям правил парковки. Бонусом сегодня идут откровенно неприличные поступки сотрудника банка, бизнесмена и парочки владельцев «Мерседесов».

Первое фото сделано на улице Ленина. Кроссовер Haval удобно расположился на пешеходной дорожке у Главпочтамта. На фоне НОВАТа. Живописно. Изюминка снимка — реклама спектакля по мотивам бессмертного романа Федора Достоевского.

— Бесы! Лучше не скажешь. Будто сам город пытается пристыдить автохамов, — написал автор фото.

Установить персонажа, который очень удачно, с точки зрения композиции, припарковался на фоне Оперного театра, не удалось. Известно только, что предполагаемому владельцу китайского кроссовера 27 лет.

Самокаты, машины... А пешеходы?

Целую серию нарушений правил парковки нам прислали с проспекта Маркса. По словам автора снимка, местечко у кинотеатра «Аврора» давно облюбовали водители, которые не хотят утруждать себя поиском парковочного места.

Volvo S60 может быть связана с 35-летним предпринимателем Владимиром Ш. Он специализируется на электромонтажных работах и возглавляет компанию, которая занимается оптовой торговлей.

Популярное место для автохамов

Свято место пусто не бывает. То же нарушение, но другим водителем. Mitsubishi Lancer демонстрирует во всей своей красе, как делать не надо.

Судя по всему, машину давно не страховали. Последним полис ОСАГО на авто получал житель поселка в Свердловской области 35-летний Дмитрий К. Возможно, нынешний владелец авто продолжает ездить на автомобиле по договору купли-продажи.

Не тротуар. Стоянка

Перекресток Ленина и Советской. По традиции. Водители уже выстраиваются в ряд, чтобы нарушить ПДД.

Белоснежный Volkswagen зарегистрирован на 44-летнего Андрея Ш. В недавнем прошлом он позиционировал себя как «риск-менеджер» одного из крупнейших российских банков. Человек знает что такое риск не понаслышке, что уж для него банальная парковка на тротуаре?

Предполагаемому владельцу черного «Мерседеса» 25 лет и он, судя по госномеру, из Кемеровской области. Мы не выяснили, кто собственник, но немного углубились в историю автомобиля. Машина только в 2023 году приехала из Приморского края и к своим 13 годам намотала солидный пробег — более 216 тысяч километров.

Нагло? Пожалуй, слишком

Наконец, еще один водитель «Мерседеса» воспользовался шириной тротуара и припарковал седан в непосредственной близости от дома на улице Восход, 1.

Машина зарегистрирована на 22-летнего Александра М. Мы не знаем, чем он конкретно занимается, но возможности у молодого человека явно есть. Как минимум, чтобы оплатить штраф за нарушение правил парковки.

В прошлый раз новосибирцы обрушились с критикой на водителя «Газели» из гаража мэрии. Он припарковал микроавтобус так, что перекрыл движение по полосе проезжей части.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Автохам Автохамка Автохамство Новосибирск Нарушение правил парковки
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Alx_nsk
11 августа 2024, 08:04
недавно небезызвестный Милонов дал определение девиантам по манере управления автомобилем. Первый раз в жизни я с ним согласен!
Unclе Sam
11 августа 2024, 08:02
А это автомобили производства вражеских стран?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Мнение
Полмиллиона на семью. Россиянка рассказала об отпуске в Турции и шокирующих ценах на отдых
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
«Намечается революция»: как болтливый наемник Дэдпул объединяет «Марвел» — и собирает аншлаги в кино
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
Как вырастить арбуз в Сибири: пошаговая инструкция, с которой справится даже начинающий дачник
Александра Бруня
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Елена,46

Виктория Миронова,29

Kasper,45

No name,39

Derezajka,53

Александр,40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление