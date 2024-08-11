«Бесы, лучше не скажешь»: автохамов в Новосибирске сравнили с нечистой силой — кто плевал на приличия и ПДД на этой неделе

Эта фотография иллюстрирует проблему с автохамами в центре Новосибирска Источник: читатель НГС











Иногда нам приходится цензурировать эпитеты, которые новосибирцы шлют автохамам через редакцию. Впервые в истории рубрики в нашем распоряжении оказался снимок, запечатлевший, по мнению автора, отношение города к нарушителям правил парковки. Бонусом сегодня идут откровенно неприличные поступки сотрудника банка, бизнесмена и парочки владельцев «Мерседесов».

Первое фото сделано на улице Ленина. Кроссовер Haval удобно расположился на пешеходной дорожке у Главпочтамта. На фоне НОВАТа. Живописно. Изюминка снимка — реклама спектакля по мотивам бессмертного романа Федора Достоевского.

— Бесы! Лучше не скажешь. Будто сам город пытается пристыдить автохамов, — написал автор фото.

Установить персонажа, который очень удачно, с точки зрения композиции, припарковался на фоне Оперного театра, не удалось. Известно только, что предполагаемому владельцу китайского кроссовера 27 лет.

Самокаты, машины... А пешеходы? Источник: читатель НГС











Целую серию нарушений правил парковки нам прислали с проспекта Маркса. По словам автора снимка, местечко у кинотеатра «Аврора» давно облюбовали водители, которые не хотят утруждать себя поиском парковочного места.

Volvo S60 может быть связана с 35-летним предпринимателем Владимиром Ш. Он специализируется на электромонтажных работах и возглавляет компанию, которая занимается оптовой торговлей.

Популярное место для автохамов Источник: читатель НГС











Свято место пусто не бывает. То же нарушение, но другим водителем. Mitsubishi Lancer демонстрирует во всей своей красе, как делать не надо.

Судя по всему, машину давно не страховали. Последним полис ОСАГО на авто получал житель поселка в Свердловской области 35-летний Дмитрий К. Возможно, нынешний владелец авто продолжает ездить на автомобиле по договору купли-продажи.

Не тротуар. Стоянка Источник: читатель НГС











Перекресток Ленина и Советской. По традиции. Водители уже выстраиваются в ряд, чтобы нарушить ПДД.

Белоснежный Volkswagen зарегистрирован на 44-летнего Андрея Ш. В недавнем прошлом он позиционировал себя как «риск-менеджер» одного из крупнейших российских банков. Человек знает что такое риск не понаслышке, что уж для него банальная парковка на тротуаре?

Предполагаемому владельцу черного «Мерседеса» 25 лет и он, судя по госномеру, из Кемеровской области. Мы не выяснили, кто собственник, но немного углубились в историю автомобиля. Машина только в 2023 году приехала из Приморского края и к своим 13 годам намотала солидный пробег — более 216 тысяч километров.

Нагло? Пожалуй, слишком Источник: читатель НГС











Наконец, еще один водитель «Мерседеса» воспользовался шириной тротуара и припарковал седан в непосредственной близости от дома на улице Восход, 1.

Машина зарегистрирована на 22-летнего Александра М. Мы не знаем, чем он конкретно занимается, но возможности у молодого человека явно есть. Как минимум, чтобы оплатить штраф за нарушение правил парковки.

В прошлый раз новосибирцы обрушились с критикой на водителя «Газели» из гаража мэрии. Он припарковал микроавтобус так, что перекрыл движение по полосе проезжей части.