«Хороших мало»: новосибирцы стали раскупать бюджетные автомобили с пробегом — цены на доступные марки взлетели до 45%

Подержанные автомобили могут еще сильнее подорожать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











За первое полугодие 2024 года средняя цена новых автомобилей в Новосибирске упала на 35%, а машин с пробегом — на 15%. По данным аналитиков Auto.ru, новую машину в июне этого года можно было купить в среднем за 3,5 миллиона рублей, а подержанную — за 2,3 миллиона рублей. Корреспондент НГС выяснила, какие машины с пробегом были популярны и как изменились цены на них с начала 2024 года.



Самым популярным автомобилем на вторичном рынке за полгода, по данным Auto.ru, стал Nissan Terrano III. За этот период средняя цена автомобиля выросла на 27%, составив в июне более 1,4 миллиона рублей. Второй по популярности оказалась Lada 2114 — в среднем она стоила 250 448 рублей, подорожав с начала года на 23%.



В топ подорожавших авто с пробегом также вошли BMW X3 F25 (средняя цена 2,13 миллиона рублей, рост стоимости с начала года 21%), Kia Rio III facelift (средняя стоимость около 1 миллиона рублей, +18%), BMW X6 F16 и Lada 2107 (+15%), Lexus RX IV (+10%), BMW X5 G05 и BMW 5er F10 (+9%), а также Porsche Cayenne III (+8%).

Часть машин с пробегом подорожала, другая — подешевела. Автоэксперт объясняет это балансом спроса и предложения Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











При этом некоторые популярные автомобили с пробегом в Новосибирске за последние полгода подешевели. Среди них Skoda Rapid I, которая потеряла с начала года 17% стоимости — теперь средняя цена на эту модель автомобиля составляет чуть больше миллиона рублей. Renault Logan II в среднем стоил 698 850 рублей, подешевев на 17%. Land Rover Range Rover Sport II к июню 2024 года стоил в среднем 4,25 миллиона рублей (-15%). Столько же потеряли в стоимости Lada 2121 (4x4) I facelift и Toyota Land Cruiser 200 facelift.

При этом, по данным «Авито Авто», объем продаж подержанных автомобилей в апреле-июне 2024 года вырос на 15,9% к I кварталу 2024 года, а год к году рост составил 13,1%. Средняя цена автомобилей с пробегом к концу июня достигла 1,39 миллиона рублей.

По данным платформы, среди марок автомобилей во II квартале 2024 года лидирует Toyota: ее доля составила 18,55% от общего объема продаж. На втором месте с долей 8,17% оказалась Honda, а на третьем — Lada с долей 7,71%. Четвертую строку рейтинга занял Nissan (7,03%), а пятую — Kia (5,65%).



При этом Kia показала максимальный рост продаж за 3 месяца — 45,4%. Nissan за тот же период стал востребованнее на 23,4%, Toyota — на 21,8%, Lada — на 15,2%. Замыкает топ-5 Honda: за апрель-июнь продажи машин этого бренда выросли на 14%.



Как изменились цены в Новосибирске на поддержанные машины Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











— Сегмент бюджетных автомобилей в лидерах, на его долю пришлось 73,78% продаж, — прокомментировал директор направления «Автомобили» в Авито Вадим Иванов. — В большинстве регионов страны именно бюджетные автомобили пользуются самым массовым спросом из-за своей доступности. В сравнении со вторым кварталом 2023 года лидером по динамике продаж стал сегмент машин стоимостью больше трех миллионов рублей — продажи в этой ценовой категории выросли на 35,8%. По итогам апреля–июня 2024 года доля таких машин в продажах составила 9,58%. Уверенный рост демонстрирует сегмент автомобилей от 1,5 до 3 миллионов рублей: за квартал он прибавил 16,6%, а год к году — 27%.



В сегменте дорогих авто (стоимостью выше трех миллионов рублей) лидировал Lexus RX (2,68% от общего объема продаж). Из автомобилей стоимостью 1,5–3 миллиона рублей самым популярным стал Honda Stepwgn (3,08%), а вот в доступном сегменте, с ценами до 1,5 миллиона, чаще всего покупали Toyota Corolla (2,24%).

По мнению руководителя новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслава Ашуркова, количество автомобилей определенных марок соответствует тому спросу, который есть на рынке. Но в перспективе машины на вторичном рынке, вероятнее всего, подорожают.

— Хороших автомобилей мало, завоза в большом количестве нет. Есть параллельный импорт, и чаще всего ввозят достаточно свежие автомобили, которые не дешевые, — объяснил эксперт. — Китайский автопром закрывает нишу поскольку-постольку, потому что есть спрос у людей на новые автомобили, но готовы ли люди отдавать те деньги за китайские автомобили, которые просят? К тому же, учитывая высокую ставку рефинансирования Центробанка, автокредитование сейчас не пользуется большим спросом, потому что очень много денег приходится отдавать ежемесячно, если ты купил новый автомобиль. Поэтому чем выше будут задирать цены на новые автомобили, тем лучше будет развиваться вторичный рынок.

Ранее НГС писал о том, какие машины в 2024 году чаще покупают новосибирцы. В списке Honda Fit и Toyota Camry.

