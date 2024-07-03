Байкер на дикой скорости влетел в машину и разбился о столб — почему всё равно виноват водитель авто

После удара байкера далеко отбросило Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / vk.com











Мотосезон в самом разгаре, и ни дня не обходится без сообщений об авариях с участием байкеров. В каких-то случаях виноваты сами мотоциклисты, в каких-то ответственность лежит на водителях автомобилей. Но почти всегда говорят о слишком высокой скорости, с которой ездят «покорители дорог», что и является в той или иной степени причиной ДТП. Далее два примера столкновений с участием мото.

Обычная городская улица, Москва, выделенная полоса для общественного транспорта. Мотоциклист, как это часто делают многие, и байкеры, и водители авто, движется по этой полосе — может, торопится, объезжает затор. Перед ним резко с правым поворотом перестраивается автомобиль — далее удар, еще удар о столб освещения, мотоцикл разлетается на куски, байкер отбрасывает на несколько метров. Смотрите первый ролик.

Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / vk.com

Во втором эпизоде мото и авто не смогли разъехаться на встречных курсах на перекрестке. Обоим горел зеленый свет, байкер ехал прямо, автомобилист совершал левый поворот. Всё происходит стремительно, пока автомобиль медленно заходит в поворот, на перекрестке стремительно появляется мотоцикл — смотрите видео удара на видео.

Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / vk.com

Да, в первом эпизоде водитель авто изменил траекторию, то есть создал помеху для байкера, хоть и повернул в разрыв сплошной полосы. Но мог ли он увидеть стремительно летящего «стрейнджера»?

— Мотоциклист, очевидно, виноват сам, и здесь водитель авто, который перестраивался в разрешенном месте (разрыв в разметке, прерывистая линия), ничего не нарушал. В чем причина — мотоцикл ехал слишком быстро по автобусной полосе, водитель автомобиля его просто не увидел в зеркало. На тот момент, когда автомобиль начинал маневр, мотоциклист был слишком далеко, чтобы его можно было заметить в зеркало. Полностью виноват мотоциклист, который не должен был находиться на автобусной полосе и который сильно превысил скорость, — говорит координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

— Да, мотоциклист ехал по полосе общественного транспорта, чем, естественно, нарушил ПДД. Они ребята такие, достаточно умелые, но всегда торопящиеся. Но оно и понятно, зачем человек приобретает мотоцикл, чтобы не стоят в пробках. Они не задумываются о безопасности, может, и задумываются, но как-то не очень сильно, — отмечает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

Несмотря на все эти обстоятельства, первая инстанция — разбор в ГИБДД, райсуд — вполне может возложить вину на водителя авто, только потому, что он менял траекторию и не предоставил преимущество транспортному средству, движущемуся прямо. А такие нюансы, как движение мото по выделенной полосе, учитывают обычно только вышестоящие суды, иногда дела доходят до Верховного суда РФ.

Во втором случае тем более, скорости автомобиля и мотоцикла не так очевидны, у байкера не было явных нарушений. Так что «за всё расплачиваться» придется автомобилисту.

— Во втором случае мотоцикл поехал специально достаточно быстро, чтобы успеть, побоялся, что его могут не пропустить. Но скорость же у нас не измерялась в момент ДТП, — считает Оксана Косицкая.

— Во втором ДТП однозначно виноват водитель автомобиля, почему он не заметил мотоцикл, никаких причин, чтобы его не заметить, нет. Мотоциклист ехал с включенным ближним светом, это просто невнимательность водителя автомобиля, — комментирует Петр Шкуматов.

Какой же вывод? Мотоциклы еще долго будут на наших дорогах, вплоть до поздней осени, то есть 3–4 месяца. Остается только бдительно следить за дорожной обстановкой — вот так: чуть проморгал, словил низко летящего «стрейнджера» и стал виноват.

Кто больше виноват в подобных ДТП? Водители авто Байкеры Не знаю