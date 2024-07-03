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Авто Группа разбора проблема Байкер на дикой скорости влетел в машину и разбился о столб — почему всё равно виноват водитель авто

Байкер на дикой скорости влетел в машину и разбился о столб — почему всё равно виноват водитель авто

ДТП с мотоциклами в разгар летнего сезона происходят всё чаще. Смотрим примеры аварий

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27 комментариев
После удара байкера далеко отбросило

Мотосезон в самом разгаре, и ни дня не обходится без сообщений об авариях с участием байкеров. В каких-то случаях виноваты сами мотоциклисты, в каких-то ответственность лежит на водителях автомобилей. Но почти всегда говорят о слишком высокой скорости, с которой ездят «покорители дорог», что и является в той или иной степени причиной ДТП. Далее два примера столкновений с участием мото.

Обычная городская улица, Москва, выделенная полоса для общественного транспорта. Мотоциклист, как это часто делают многие, и байкеры, и водители авто, движется по этой полосе — может, торопится, объезжает затор. Перед ним резко с правым поворотом перестраивается автомобиль — далее удар, еще удар о столб освещения, мотоцикл разлетается на куски, байкер отбрасывает на несколько метров. Смотрите первый ролик.

Во втором эпизоде мото и авто не смогли разъехаться на встречных курсах на перекрестке. Обоим горел зеленый свет, байкер ехал прямо, автомобилист совершал левый поворот. Всё происходит стремительно, пока автомобиль медленно заходит в поворот, на перекрестке стремительно появляется мотоцикл — смотрите видео удара на видео.

Да, в первом эпизоде водитель авто изменил траекторию, то есть создал помеху для байкера, хоть и повернул в разрыв сплошной полосы. Но мог ли он увидеть стремительно летящего «стрейнджера»?

— Мотоциклист, очевидно, виноват сам, и здесь водитель авто, который перестраивался в разрешенном месте (разрыв в разметке, прерывистая линия), ничего не нарушал. В чем причина — мотоцикл ехал слишком быстро по автобусной полосе, водитель автомобиля его просто не увидел в зеркало. На тот момент, когда автомобиль начинал маневр, мотоциклист был слишком далеко, чтобы его можно было заметить в зеркало. Полностью виноват мотоциклист, который не должен был находиться на автобусной полосе и который сильно превысил скорость, — говорит координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

— Да, мотоциклист ехал по полосе общественного транспорта, чем, естественно, нарушил ПДД. Они ребята такие, достаточно умелые, но всегда торопящиеся. Но оно и понятно, зачем человек приобретает мотоцикл, чтобы не стоят в пробках. Они не задумываются о безопасности, может, и задумываются, но как-то не очень сильно, — отмечает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

Несмотря на все эти обстоятельства, первая инстанция — разбор в ГИБДД, райсуд — вполне может возложить вину на водителя авто, только потому, что он менял траекторию и не предоставил преимущество транспортному средству, движущемуся прямо. А такие нюансы, как движение мото по выделенной полосе, учитывают обычно только вышестоящие суды, иногда дела доходят до Верховного суда РФ.

Во втором случае тем более, скорости автомобиля и мотоцикла не так очевидны, у байкера не было явных нарушений. Так что «за всё расплачиваться» придется автомобилисту.

— Во втором случае мотоцикл поехал специально достаточно быстро, чтобы успеть, побоялся, что его могут не пропустить. Но скорость же у нас не измерялась в момент ДТП, — считает Оксана Косицкая.

— Во втором ДТП однозначно виноват водитель автомобиля, почему он не заметил мотоцикл, никаких причин, чтобы его не заметить, нет. Мотоциклист ехал с включенным ближним светом, это просто невнимательность водителя автомобиля, — комментирует Петр Шкуматов.

Какой же вывод? Мотоциклы еще долго будут на наших дорогах, вплоть до поздней осени, то есть 3–4 месяца. Остается только бдительно следить за дорожной обстановкой — вот так: чуть проморгал, словил низко летящего «стрейнджера» и стал виноват.

Кто больше виноват в подобных ДТП?

Водители авто
Байкеры
Не знаю

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Группа разбора ДТП ПДД ГИБДД Мотоцикл
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Комментарии
30
Фродо Бэггинс
3 июля 2024, 10:11
у байкера на полосе ОТ не вижу никакой дикой скорости. вижу слепошарого водятла, (вероятно баба, или мужебаба) которая перестраивается но не смотрит в зеркала и прет. причем перед автобусной остановкой - куда ему нельзя. ну мот как бы едет по выделенке, бывает. потому что нет ничего тупее чем стоять с машинами в пробке (для того и покупают мотоцикл, тем более что остановка на мото не то же самое что и на авто - тут не остановишься просто нажав на тормоз, и постоянное дергание в пробке на мото - это намного хуже чем на авто) запрет мотоциклам езить по полосе для ОТ - это бред тех кто пишет ПДД но сами по этим ппавилам не ездят. ехать на мото в полосе между водитиелями и автобусами - малоприятно. никакой помехи для автобусов мото не представляет хотя и надо помнить про правило для мотоциклистов "не ехать левее левого и правее правого" хотя я не вижу пробелм с ехать правее правого, но это только мое мнение. что касается мотоцикла и левого поворота - ЭТО самое опасное для мотоциклиста - ситуайция в которой мото прав но мертв. причем для мото опасны обе ситуации с левым поворотом: 1) мото едет прямо водятел поворачивает налево (не пропуская - ну а че - он же мото, че его пропускать то) и 2) поворот самого мото налево. водятлы в подавляющем большинстве ВОДЯТ МАШИНУ НАМНОГО ХУЖЕ МОТОЦИКЛИСТОВ, ОСОБЕННО КОТОРЫЕ ЕЗДЯТ И НА МОТО И НА МАШИНЕ, водятлы в принципе не видят дорогу
Гость
3 июля 2024, 10:06
старый анекдот "а чего с вами знакомится, вы каждое лето новые" :))
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