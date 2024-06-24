«Это государственный рэкет». Эксперты — о новой схеме оплаты утильсбора и рисках «серого импорта»

Эксперты говорят, что автомобили, ввезенные неофициальным путем, сегодня проще покупать у юрлиц: так гарантируется полная оплата утильсбора, а в случае любых проблем проще расторгнуть сделку Источник: Артем Краснов / 74.RU











В Госдуме предложили изменить правила регистрации транспортных средств в ГАИ. Ввезенные частными лицами автомобили при их перепродаже не хотят ставить на учет, пока полностью не будет оплачен утильсбор. На первый взгляд, инициатива призвана обезопасить покупателей машин, чтобы необходимость доплаты утильсбора не стала для них сюрпризом в будущем. Однако эксперты склоняются к мысли, что сделано это не ради удобства новых владельцев, а наоборот, дает финансовым службам мощный рычаг воздействия на неплательщиков.



Когда физлица платят как юрлица

С августа прошлого года в стране действует новая система утилизационных сборов. Как и раньше, физическим лицам предъявляется символическая плата в 3400 рублей за новый автомобиль и 5200 за автомобиль старше трех лет. Юридические лица платят гораздо больше — до 1,2–1,6 млн рублей. Продавцов-частников (перекупов) государство приравняло к юрлицам, поскольку те везут автомобиль для последующей перепродажи и получения прибыли.

До прошлого года проблем с перерегистрацией автомобилей, ввезенных «в серую», не возникало. Однако после 29 октября 2023 года вступили в силу поправки, корректирующие порядок уплаты утилизационного сбора. Теперь перепродажа автомобиля, ввезенного для личного пользования, ранее, чем через 12 месяцев, считается коммерческой деятельностью и подразумевает оплату полного утильсбора в 300,6 тысячи рублей (для машин с двигателями 1–2 литра) и еще большие суммы для других категорий. При этом обязанность оплачивать эту разницу лежит на покупателе , и взыскать долг с него могут в течение трех лет с момента покупки:

— То есть человек ввез автомобиль как частное лицо, заплатил все таможенные платежи, поставил его на учет и решил продать менее чем через год. Новый покупатель проверяет машину, у нее все документы чистые, все сборы вроде бы уплачены. Но через какое-то время налоговая служба предлагает ему доплатить разницу в утилизационном сборе, которая в зависимости от возраста и объема двигателя составит от нескольких сотен тысяч до более чем миллиона рублей, — объясняет автоюрист Лев Воропаев.



Что изменится для покупателя

Согласно новым поправкам, появится новое обоснование для отказа в постановке на регистрационный учет. Теперь это будет «обращение в регистрационное подразделение владельца транспортного средства, не уплатившего утилизационный сбор». Поправка должна добавить пункт в статью 20 текущего закона «Основания для отказа в совершении регистрационных действий».



По идее, инициатива должна сократить случаи перепродажи автомобилей с неполной оплатой утильсбора и обезопасить покупателей. Однако автоюрист Лев Воропаев относится к инициативе скептически:



— Какой-либо защиты я в этом не вижу. ГАИ по поводу оплаты утилизационного сбора получает информацию от таможенного органа либо от налоговой инспекции. У них, по идее, должен быть настроен обмен информацией. Гражданин, если он впервые ставит автомобиль на учет, предоставляет таможенные документы о ввозе автомобиля в Российскую Федерацию. Это не полномочия ГАИ проверять уплату утилизационного сбора. Они зарегистрируют этот автомобиль на нового владельца. Потом, если факт неполной оплаты обнаружится, ГАИ, пользуясь этим законом, прекратит регистрацию автомобиля. Но кому от этого легче будет? Конечно, крайним остается новый собственник этого транспортного средства.



Противником поправок выступил глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов:



— Что же получается: один гражданин легально ввез автомашину, заплатил все нужные сборы, другой ее легально купил, а ему говорят: а теперь, дорогой, отстегни-ка еще несколько сот тысяч или даже миллион с хвостиком.

Это настоящий государственный рэкет, которым вынуждают заниматься ГАИ, перекрывая появление на рынке моделей по более приемлемой цене. Сергей Миронов, глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду»

Сколько придется заплатить

В России утилизационный сбор могут платить три агента: импортеры, покупатели (если он не был уплачен ранее) и производители. АВТОВАЗу, например, его покрывают постфактум. Двум другим группам сумма рассчитывается через коэффициент.



Базовые ставки на все машины одинаковы: это 20 000 рублей за легковое транспортное средство и 150 000 за любое другое. Коэффициент зависит от объема двигателя. За 1–2 литра коммерческий утилизационный сбор составит 300 600 рублей (20 000 умножить на коэффициент 15,03). Далее всё растет в геометрической прогрессии: за моторы объемом от двух до трех литров насчитают 844 800 рублей, за моторы 3,5 литра и больше с параллельного импорта государство запросит 1 235 200 рублей. Еще дороже обойдутся подержанные автомобили: максимальный для легковушек утильсбор составляет 1 624 000.

У «физиков» всё проще. Им при ввозе автомобилей в страну для личного пользования придется отдать 3400 рублей за новый автомобиль и 5200 за трехлетний. Однако за автомобиль с мотором более трех литров придется заплатить как юридическому лицу.



В случае, если вы купили автомобиль с неоплаченным до конца утилизационным сбором, новые поправки мало чем помогут. Без полной оплаты сбора поставить автомобиль на учет не получится, а сделка с продавцом на тот момент уже будет считаться заключенной, и с этой точки зрения перекупщик останется чист. Расторжение такой сделки с физическим лицом тоже принесет немало хлопот: на то нужна веская причина. Утилизационный сбор, по словам Льва Воропаева, не станет препятствием в эксплуатации транспортного средства, то есть не является причиной для расторжения сделки.

Чтобы обезопасить себя от неприятной ситуации с неоплаченным утильсбором, Лев Воропаев советует запросить у продавца все документы, которые предоставляют таможенные органы:

