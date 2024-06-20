Возобновились продажи Lada Largus. В базовой комплектации есть кондиционер и АБС

Lada Largus долгое время был самым популярным универсалом России Источник: пресс-служба компании Lada











20 июня во всех автоцентрах Lada возобновили продажи универсала Largus, серийное производство которого стартовало в середине мая. Автомобиль предложили в четырех комплектациях: три для пятиместного универсала и одну — для фургона. Семиместные универсалы и версии Cross появятся осенью.

Стоимость легковых Largus стартует от 1,66 миллиона рублей за комплектацию Classic c 90-сильным 8-клапанным мотором. В списке оснащения: водительская подушка, система ЭРА-ГЛОНАСС, АБС, кондиционер, усилитель руля электростеклоподъемники всех дверей, центральный замок. За 1,705 миллиона в комплектации добавляется раздельная складная спинка заднего сиденья и 15-дюймовый легкосплавные диски. За 1,735 миллиона рублей автомобиль получает 16-клапанный мотор (106 л.с.). Стоимость фургона начинается от 1,67 миллиона рублей , а комплектация аналогична.

Lada Largus будут выпускать в рестайлинговой версии 2021 года Источник: Артем Краснов











Вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин подчеркнул, что автомобиль стопроцентно адаптирован к российским условиям и практически не имеет конкурентов:



— С 2012 по 2022 годы было выпущено более 500 тысяч этих автомобилей, Largus неоднократно становился «Автомобилем года в России» в своем классе, в течение семи лет он был самым продаваемым универсалом на отечественном рынке, — добавил он. — Надеюсь, полюбившийся россиянам автомобиль снова займет свою нишу и снова будет обеспечивать комфорт семейных поездок и помогать в бизнесе.

Интерьер докризисного Largus Источник: Артем Краснов









