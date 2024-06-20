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Авто Возобновились продажи Lada Largus. В базовой комплектации есть кондиционер и АБС

Возобновились продажи Lada Largus. В базовой комплектации есть кондиционер и АБС

Автомобиль вернулся на конвейер после двухгодичной паузы

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Lada Largus долгое время был самым популярным универсалом России

20 июня во всех автоцентрах Lada возобновили продажи универсала Largus, серийное производство которого стартовало в середине мая. Автомобиль предложили в четырех комплектациях: три для пятиместного универсала и одну — для фургона. Семиместные универсалы и версии Cross появятся осенью.

Стоимость легковых Largus стартует от 1,66 миллиона рублей за комплектацию Classic c 90-сильным 8-клапанным мотором. В списке оснащения: водительская подушка, система ЭРА-ГЛОНАСС, АБС, кондиционер, усилитель руля электростеклоподъемники всех дверей, центральный замок. За 1,705 миллиона в комплектации добавляется раздельная складная спинка заднего сиденья и 15-дюймовый легкосплавные диски. За 1,735 миллиона рублей автомобиль получает 16-клапанный мотор (106 л.с.). Стоимость фургона начинается от 1,67 миллиона рублей, а комплектация аналогична.

Lada Largus будут выпускать в рестайлинговой версии 2021 года

Вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин подчеркнул, что автомобиль стопроцентно адаптирован к российским условиям и практически не имеет конкурентов:

— С 2012 по 2022 годы было выпущено более 500 тысяч этих автомобилей, Largus неоднократно становился «Автомобилем года в России» в своем классе, в течение семи лет он был самым продаваемым универсалом на отечественном рынке, — добавил он. — Надеюсь, полюбившийся россиянам автомобиль снова займет свою нишу и снова будет обеспечивать комфорт семейных поездок и помогать в бизнесе.

Интерьер докризисного Largus

До 2022 года Lada Largus выпускали в Тольятти на одной ветке с автомобилями семейства Logan, но после ухода Renault АВТОВАЗ принял решение занять эту линию сборкой Lada Vesta, а на ее место в Ижевск отправить Largus. Автомобиль выпускают в рестайлинговой версии, которая появилась в 2021 году. Изначально он построен на платформе B0 и является близким родственником Dacia Logan MCV 2006 модельного года. АВТОВАЗ заявлял, что обладает правами на интеллектуальную собственность, связанную с производством «Ларгуса», поэтому после ухода французского концерна решил возобновить выпуск универсалов. Сроки постоянно смещались, что было связано с трудностями локализации большого числа компонентов. Хотя Largus штамповали в России из местного проката, множество мелких кузовных деталей, а также вся электроника, поставлялись из-за границы или от заводов, прекративших работу в стране. Поэтому перезапуск занял больше времени, чем в случае с Lada Granta и Vesta.

А компания Geely тем временем запретила поставки Zeekr в Россию. В России снова меняются правила, связанные с оплатой утильсбора.

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