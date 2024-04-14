С вас денежки: каршеринг безжалостно штрафует новосибирцев — как можно избежать выплат на десятки тысяч

Рассказываем, какие штрафы от каршеринга приходили сибирякам, и что люди с этим делали Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Штрафы каршеринга клиентам — частая история. Выставляются они по разным причинам: не только за то, что арендованная машина попала в ДТП, но и за оставленный в салоне мусор или незакрытую дверь. Размеры платежей могут достигать нескольких сотен тысяч, и не всем, кто с ними не согласен, удается их оспорить. НГС собрал истории новосибирцев, попавших на штрафы от «Делимобиля»: одним путем переговоров удалось от них избавиться, а кто-то сам решил не платить (или, наоборот, платить). Об этом — в нашем материале.



Драконовские условия

В арсенале «Делимобиля» большой список штрафов, которые от случая к случаю предъявляются водителям. Разного размера, они назначаются по десяткам пунктов, перечисленных в договоре аренды (его экземпляр опубликован на сайте каршеринга и есть в распоряжении НГС).



Если, допустим, пользователь самовольно украсит авто какими-нибудь наклейками или уберет с него товарный знак, то он рискует лишиться сразу 5 тысяч рублей. Когда управление машиной отдается третьему лицу, выставляется штраф в 55 тысяч рублей. Но и это не предел: если руль окажется передан пьяному, то 220 тысяч рублей — как с куста. За езду по обочине без асфальта придется заплатить 15 тысяч, а за оставление мусора — весьма демократичные 500 рублей. И это лишь несколько примеров. Местами условия, диктуемые сервисом, кажутся драконовскими.



Сайты в интернете пестрят отзывами людей, которым «прилетали» штрафы от федерального каршеринга. Одним из тех, кто считает требования необоснованными, а суммы слишком крупными, их удается оспорить. Но находятся и те, кто вынужден платить по счетам, в том числе устав от коллекторов.



В ноябре прошлого года «Делимобиль» подробно отвечал на жалобу сибирячки, оставленную на 2ГИС:



— Мы понимаем, насколько неприятно получать штрафы, ведь это затрачивает много нервов и времени. Наш сервис не занимается мошеннической деятельностью и не заинтересован в выставлении необоснованных штрафов. Меры могут быть приняты только после нарушения условий договора аренды. Для нас важно к каждой ситуации подобрать свой подход и принять решение на основании всех связующих факторов, — говорилось в комментарии компании.



В ответ на запрос НГС в «Делимобиле» заверили, что детально рассматривают обращения клиентов и при необходимости проводят проверку внутри сервиса.

Похоже, авто в опасности — с вас 20 тысяч

Жительница Новосибирской области Анастасия рассказала нам, что 5 апреля взяла напрокат у «Делимобиля» Volkswagen Polo. По словам женщины, на автомобиле она ездила меньше часа — добралась от Новосибирска до расположенного неподалеку поселка Каинская Заимка. Там, припарковав авто, она заглушила двигатель, перед уходом убедилась, что транспортное средство закрыто, оплатила пользование и со спокойной душой выставила необходимый фотоотчет в мобильном приложении.



Вскоре случилось то, чего Анастасия не ожидала, — от «Делимобиля» ей пришел штраф на 20 тысяч рублей за «оставление транспортного средства в опасной ситуации», а точнее, за то, что оно якобы не было не закрыто. Именно такая сумма за нарушение прописана в договоре. Но клиентка не согласилась с тем, что ей предъявили счет, и отправила досудебную претензию (ее копия есть в распоряжении НГС).



— Договор описывает, что арендатор не должен оставлять транспортное средство с открытым капотом, багажником, дверями и окнами. Его блокировка осуществляется автоматически, при наличии подтверждения окончания сессии. Корректность блокировки автоматическими системами (центральный замок, мобильное приложение и так далее) не возложена на арендатора. Факт завершения аренды с закрытыми дверями подтверждается в фотоотчете, — написано в претензии.



В электронном письме клиентке, скриншот которого Анастасия прислала редакции, «Делимобиль» уверял: при окончании аренды в машине не было зафиксировано закрытие центрального замка.



— Вы должны убедиться, что авто закрыто, перед тем, как отойти от него. Штраф выставлен согласно приложению № 3 к договору аренды, — сказано в сообщении. — Предоставленные фото не подтверждают, что центральный замок был закрыт.

Анастасия и ее муж Антон не согласились со штрафом в 20 000 рублей Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Антон, муж Анастасии, предположил, что автомобиль мог быть распознан как незапертый, к примеру, из-за внутреннего сбоя.



— По большому счету при сдаче машины ее автоматика должна была закрыть двери, иначе аренда [по идее] не прекратилась бы — этого не позволило бы приложение, — считает мужчина. — Но, видимо, уже после сдачи отошел контакт или возник внутренний сбой, и автомобиль открылся. Более того, никто ничего не испортил, не украл.



Уже после подачи досудебной претензии, 10 апреля, в «Делимобиле» НГС рассказали о снятии штрафа, пообещав связаться с Анастасией. А затем и сама женщина подтвердила, что в приложении каршеринга начисление платежа у нее отменилось.

Так и не стал платить

В ноябре 2023 года НГС рассказывал об отзыве о «Делимобиле» новосибирца Артема, оставленном на «Флампе». В нем мужчина заявил, что арендовал машину, чтобы доехать от аэропорта до дома. По его словам, уже ночью, после окончания аренды он осмотрел авто и не обнаружил никаких недочетов, а также сфотографировал его.

— Я сделал обязательный фотоконтроль и пошел спать, — утверждалось в отзыве.



Вскоре, как уверяет сибиряк, от «Делимобиля» ему пришел штраф на 3 тысячи рублей за испачканное пассажирское сидение. Хотя Артем говорит, что не марал его.



— Я его даже не использовал. В автомобиле был один, — недоумевал клиент.



Позже мужчина прислал НГС скриншоты переписки с каршерингом: в одном из сообщений каршеринга от 4 ноября было указано, что оснований для отмены штрафа нет. В апреле 2024 года Артем рассказал, что по-прежнему не погасил задолженность, хотя информации о ее отмене не получал.

По словам мужчины, он так и не заплатил штраф Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Прошедшей осенью «Делимобиль» также оставил мужчине ответ в комментариях на «Флампе»: сервис предупреждает пользователей, что важно фотографировать салон до и после аренды, подчеркнули в компании. Если водитель не может этого сделать, то ему следует письменно предупредить каршеринг о найденном загрязнении.



— Если другим пользователем был зафиксирован мусор (повреждение или загрязнение), после этого начинается тщательная проверка, — сообщал Артему «Делимобиль».



В ноябре в официальной группе компании во «ВКонтакте» НГС отказались комментировать случай Артема, сославшись на то, что это будет разглашением персональных данных. Тем не менее в сервисе объяснили, кому и почему выписывают подобные штрафы. На это может быть несколько причин: во-первых, если пользователь первым нашел, но не зафиксировал загрязнение и вернул машину испачканной, а следующий человек отметил его уже в начале поездки; во-вторых, если загрязнение появилось после того, как получатель штрафа арендовал авто.



11 апреля 2024 года НГС запросил у «Делимобиля» дополнительный комментарий об этой ситуации, но на момент подготовки публикации какого-либо нового ответа от каршеринга получено не было.



«Торговались-торговались»

На том же сайте отзывов еще один новосибирец рассказал, что весной 2022 года «Делимобиль» потребовал с него больше 50 тысяч рублей после того, как арендованный им автомобиль оказался поврежден в аварии.



— Всё было хорошо, неоднократно пользовался сервисом и проблем не возникало. В один прекрасный день по своей невнимательности попал в ДТП, вину признаю. Оформил документы и предоставил в компанию, условия выполнил. Дальше мне приходит штраф (в опубликованном в отзыве скриншоте указана сумма в 52 544 рубля. — Прим. ред.), и это типа по франшизе. А так стоимость якобы [порядка] 80 000 рублей, — утверждает автор.



Что касается последнего, сибиряк ссылается на заключение федерального экспертного центра «ЛАТ», в котором приводились возможные траты — впоследствии он анонимно прислал НГС его копию.



Когда был опубликован отзыв, «Делимобиль» ответил под ним, что сумма выставлена корректно, на основании проведенной сервисом экспертизы.



— После экспертизы (по словам Артема, речь как раз о заключении «ЛАТ». — Прим. ред.) «Делимобиль» также рассматривает все материалы по ситуации. В вашем случае сумма указана на основании договора аренды, а именно пункта 7.10: размер взыскания убытков, штрафов за повреждение транспортного средства с арендатора в пользу арендодателя по каждому [такому] случаю <…> не может превышать 50 000 + 25% от размера рассчитанных арендодателем убытков и штрафов за повреждение, превышающих 70 000 рублей, — под отзывом разъяснял водителю сервис.



Уже в беседе с НГС автор отзыва прокомментировал наличие экспертного заключения, подписанного оценщиком.



— Они вообще в принципе выставляют счет по результатам экспертизы. Я смотрел, когда мониторил ситуацию, люди про этого эксперта писали. Эта калькуляция — и есть результат экспертного заключения, оценщика этого, — сказал новосибирец.



Мужчина заверил нас, что после продолжительных переговоров «Делимобиль» согласился уменьшить ему штраф примерно до 35 тысяч рублей. В результате он все-таки оплатил его.



— Договорились спустя три месяца, может. Названивали коллекторы, мы торговались-торговались... В итоге они отстали от меня, — рассказал водитель.



За комментарием этой ситуации НГС тоже обратился в «Делимобиль».



Что говорит юрист

Директор общественного учреждения защиты прав потребителей «Аурис» Сергей Кравченко отметил, что для комментария по каждому из случаев необходимо детально изучить договор аренды с каршерингом. При этом он отметил, что обычно можно просить уменьшения размера неустойки.

— Штраф — это та же, по сути, неустойка. Любой человек, компания, с которых постфактум или по решению суда получили и взыскали неустойку, может требовать ее снижения. Есть статья 333 Гражданского кодекса. Так вот, снижения можно требовать как в момент, например, когда у тебя ее по суду взыскивают, так и когда у тебя ее списали со счета. Можно предъявить иск: и штраф большой — допустим, 200 тысяч — снижать на основании вот этой статьи, как несоразмерный, — посоветовал он.

Через суд можно требовать снижения неустойки Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











По мнению юриста, во время аренды автомобиля следует внимательно относиться к фотоотчетам — к примеру, как в ситуации со штрафом за грязное сидение.



— Нужно понять, что автомобиль ходит от одного ко второму, третьему, пятому, десятому человеку. «Делимобиль» физически не имеет возможности контролировать, кто и когда это сделал. Поэтому обязанность переложена на людей, которые, например, перед тем, как сесть в машину, должны ее осмотреть, проявив тем самым какую-то осмотрительность. И если что-то обнаружат, сфотографировать и отправить, — рассуждает эксперт.



Ранее НГС писал, как топят в судах клиентов каршеринга — юристы оценивали, насколько законны дикие штрафы в прокатных сервисах.



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