НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +6

2 м/c,

зап.

 741мм 91%
Подробнее
2 Пробки
USD 92,75
EUR 100,75
Реклама

СРОЧНО

Трассу в Барнаул накрыло туманом — видео

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Чёрные риелторы увели квартиру
Кандидаты в шорт-лист премии
Аренда земли взлетела в 30 раз
Необычный арт-объект в парке
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Авто Местами видимость нулевая: трассу из Новосибирска в Барнаул накрыл туман — видео

Местами видимость нулевая: трассу из Новосибирска в Барнаул накрыл туман — видео

Очевидцы сообщают, что туман возник из-за затора на реке Чумыш

1 256
21 комментарий
Из-за тумана видимость местами не превышает нескольких метров

Трассу из Новосибирска в Барнаул накрыло плотным туманом. По словам водителей, видимость местами составляет всего несколько метров

Как рассказал корреспонденту НГС новосибирец Константин, он ехал по трассе в сторону Барнаула вечером во вторник, 9 апреля.

— Местами видимость нулевая. Аварий нет. Там, где нет видимости из-за тумана, ехать очень страшно. Мало ли кто может вылететь со встречной полосы, — рассказал Константин.

Он также предполагает, что плотный туман образовался на трассе из-за перепадов температуры и из-за ледового затора на реке Чумыш.

Ранее на одном из участков трассы в Кочковском районе вводили ограничения на движение автомобилей из-за паводка. Там фиксировали многометровый перелив талых вод через проезжую часть.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Алтайский край Туман
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Рекомендуем
Знакомства

Helen,  53

Ирина,  42

Не,  37

Shebutnoy,  51

Viktek,  35

Евгений,  31

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление