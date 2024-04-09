Местами видимость нулевая: трассу из Новосибирска в Барнаул накрыл туман — видео

Из-за тумана видимость местами не превышает нескольких метров Источник: Видео «Инцидент. Барнаул», vk.com











Трассу из Новосибирска в Барнаул накрыло плотным туманом. По словам водителей, видимость местами составляет всего несколько метров



Как рассказал корреспонденту НГС новосибирец Константин, он ехал по трассе в сторону Барнаула вечером во вторник, 9 апреля.

Источник: «Инцидент. Барнаул», vk.com

— Местами видимость нулевая. Аварий нет. Там, где нет видимости из-за тумана, ехать очень страшно. Мало ли кто может вылететь со встречной полосы, — рассказал Константин.



Он также предполагает, что плотный туман образовался на трассе из-за перепадов температуры и из-за ледового затора на реке Чумыш.

