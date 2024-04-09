Местами видимость нулевая: трассу из Новосибирска в Барнаул накрыл туман — видео

Трассу из Новосибирска в Барнаул накрыло плотным туманом. По словам водителей, видимость местами составляет всего несколько метров
Как рассказал корреспонденту НГС новосибирец Константин, он ехал по трассе в сторону Барнаула вечером во вторник, 9 апреля.
— Местами видимость нулевая. Аварий нет. Там, где нет видимости из-за тумана, ехать очень страшно. Мало ли кто может вылететь со встречной полосы, — рассказал Константин.
Он также предполагает, что плотный туман образовался на трассе из-за перепадов температуры и из-за ледового затора на реке Чумыш.
Ранее на одном из участков трассы в Кочковском районе вводили ограничения на движение автомобилей из-за паводка. Там фиксировали многометровый перелив талых вод через проезжую часть.