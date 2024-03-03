«Называть обнищанием рано». Почему в России увеличилось количество изношенных авто и к чему это может привести

В стране, и в Москве, в частности, в два раза увеличилось количество автомобилей старше 21 года. Если в 2019 году их только в столице было 4,35%, то в 2024-м — уже 9,65%. А каждая вторая машина на дороге — старше 10 лет. Такую статистику привели нашим коллегам из MSK1.RU в «Группе Ренессанс Страхование».