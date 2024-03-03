«Называть обнищанием рано». Почему в России увеличилось количество изношенных авто и к чему это может привести

В стране, и в Москве, в частности, в два раза увеличилось количество автомобилей старше 21 года. Если в 2019 году их только в столице было 4,35%, то в
— «Молодые» машины со сроком эксплуатации до 10 лет составляют только 44,7% в январе 2024 года, тогда как в 2019 году их доля равнялась 66,2%, — рассказали MSK1.RU в «Группе Ренессанс Страхование».
По статистике, больше всего изношенных машин оказалось в Забайкалье, Алтайском и Хабаровском краях. А дольше всего россияне ездят на автомобилях Toyota: их доля на дорогах страны среди машин старше 21 года — 27%.
Старение российского автопарка экономист Василий Колташов считает логичным из-за роста цен и девальвации рубля.
— В 2023 году была сильнейшая девальвация. Не 9%, а 90%. Естественно, это толкнуло множество семей в режим довольно-таки жесткой экономии. Да, цены не на все продукты выросли достаточно радикально. Понятно, что подорожала электроника, подорожала одежда, обувь. То есть у людей баланс расходов сместился не в пользу автомобиля, он сместился в другую сторону, — сказал MSK1.RU Василий Колташов.
При этом, как отметил автоэксперт Максим Едрышов, сильно изменились цены и на новые машины.
— Нет доступных автомобилей, нет дешевых автомобилей. И если раньше мы рассуждали, что дешевый автомобиль — [это тот, что] стоимостью до миллиона, то сейчас миллион — это нижняя граница, по которой можно купить автомобиль, — отметил Максим Едрышов.
А вот с безопасностью как старых, так и новых отечественных автомобилей не всё так просто. Последние пару лет «Лады» выпускались в «облегченной» комплектации: без подушек безопасности и ABS-системы.
— За 2023 год произошел у нас небольшой рост количества ДТП с погибшими и пострадавшими. И это, как раз на это напрямую влияет и настоящий автопарк. И вот такие не очень безопасные по современным стандартам автомобили, которые у нас выпускались и продавались как новые, — добавил Едрышов.
Всё это может повлиять на то, что россияне начнут отказываться от собственных машин и пересаживаться на общественный транспорт, считают эксперты. При этом в регионах ситуация отличается друг от друга — там появляется «новый средний класс». В том числе из-за этого экономист Колташов уверен, что снижение покупательской способности называть обнищанием рано.
— Мы нищими-то не стали. Нет, это не обнищание. Российская экономика растет. Мы получили такие новые кластеры среднего класса, условно, которые растут. Это работники в обрабатывающем секторе, в военно-промышленном комплексе, оборонно-промышленном. Это военные. То есть у нас действует механизм военного кейнсианства, — заявил Колташов. — Много ли москвичей несет службу в армии России? Относительно немного. Все-таки в регионах мужчины активнее заключают контракты с Министерством обороны. И в этой ситуации мы имеем уже средний класс. Новые ростки среднего класса очень заметны. Но они все-таки в основном не в Москве.
Однако эксперт уверен, что резкого роста зарплат и омоложения автопарка ждать не стоит. А тем временем столица теряет свою привлекательность с точки зрения бытовой жизни — «всё слишком дорого, хороший автомобиль вас не спасет».
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