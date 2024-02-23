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«Офигеть, сколько нас»: вагнеровцы устроили автопробег в честь 23 Февраля — в кортеже было больше 100 машин

Участвовать в автопробеге приехало около 300 человек

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Вагнеровцы с семьями собрались за цирком, колонна тронулась в направлении Гусинобродского кладбища

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ЧВК «Вагнер» организовал 23 февраля автопробег, посвященный Дню защитника Отечества. Об этом сообщили в ЧВК корреспонденту НГС.

Бойцы «Вагнера» собрались в 10 утра на автостоянке за цирком, а в 11 колонна тронулась. Добровольцы проехали по городу к Гусинобродскому кладбищу, где посетили мемориал воинам ЧВК.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Вагнеровцы посетили мемориал воинам СВК

Видео: Предоставлено НКО ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВ

— Собралось больше 100 машин, около 300 человек, — сообщили в ЧВК.

— Офигеть, сколько нас, — восторженно отметил один из участников пробега на видеозаписи.

Бойцы пришли со своими женами, детьми и другими близкими. Участники сделали коллективное фото, а затем с флагами поехали по городу. По словам участников автопробега, на месте сбора военных дежурили спецслужбы.

Прошедшим летом представители ЧВК тоже проводили массовую акцию.

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ЧВК Вагнер23 ФевраляСВОАвтопробег
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