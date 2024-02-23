«Офигеть, сколько нас»: вагнеровцы устроили автопробег в честь 23 Февраля — в кортеже было больше 100 машин

ЧВК «Вагнер» организовал 23 февраля автопробег, посвященный Дню защитника Отечества. Об этом сообщили в ЧВК корреспонденту НГС.
Бойцы «Вагнера» собрались в 10 утра на автостоянке за цирком, а в 11 колонна тронулась. Добровольцы проехали по городу к Гусинобродскому кладбищу, где посетили мемориал воинам ЧВК.
— Собралось больше 100 машин, около 300 человек, — сообщили в ЧВК.
— Офигеть, сколько нас, — восторженно отметил один из участников пробега на видеозаписи.
Бойцы пришли со своими женами, детьми и другими близкими. Участники сделали коллективное фото, а затем с флагами поехали по городу. По словам участников автопробега, на месте сбора военных дежурили спецслужбы.
Прошедшим летом представители ЧВК тоже проводили массовую акцию.