В UZ не дуют. Как Узбекистан наладил массовый выпуск Chevrolet и ждать ли в России модель за 700 тысяч рублей

При этом Алексей считает, что для АВТОВАЗа ни в коем случае ничего не потеряно и работа в нынешних условиях как раз демонстрирует потенциал завода:



— У нас в свое время любили к месту и не к месту вспоминать о том, что китайский иероглиф, обозначающий понятие «кризис», также может обозначать и «возможность», — продолжает он. — На мой взгляд, российский завод из-за ухода иностранцев реально получил возможность начать всё с чистого листа, найти правильных поставщиков деталей и автокомпонентов и грамотно выстроить с ними взаимоотношения. Ведь было изначально понятно, что производственных рекордов в условиях санкций в 2022 году добиться невозможно и нужно работать на будущее. И, судя по итогам 2023 года, руководство АВТОВАЗа очень грамотно воспользовалось предоставившимся шансом. Именно поэтому в прошлом году компания произвела 374 077 автомобилей, почти вдвое больше, чем в 2022-м . Этот показатель стал рекордным для бренда Lada за последние 10 лет.