Французы идут с востока. В Калуге возобновили сборку Peugeot и Citroen в китайских версиях

До 2022 года завод концерна Stellantis (в него входит Peugeot, Citroen, Opel, Fiat и ряд других марок) выпускал седаны Peugeot 408 и Citroen C4 Sedan, коммерческие автомобили, а также вел контрактную сборку двух моделей Mitsubishi, Outlander и Pajero Sport. Но в апреле 2022 года он прекратил работу, и глава концерна Stellantis Карлос Таварес заявлял о возможном уходе из России. Официальных заявлений на этот счет не было.

Журналисты посетили завод и заметили на территории Citroen C5 Aircross, Peugeot 4008 и 5008, а также довольно экзотический Peugeot 408X. Ранее эти модели в России не производили, при этом три из них импортировали. Peugeot 4008 — это китайская версия знакомого нам Peugeot 3008, а Peugeot 5008 и Citroen C5 Aircross — это его укрупненные разновидности, которые без особого успеха поставляли в Россию с 2018–2019 годов. Несмотря на формфактор кроссовера, модели были строго переднеприводные, что вкупе с высокой ценой делало их малопривлекательными для россиян.

