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Кризис-2024Подробности

Французы идут с востока. В Калуге возобновили сборку Peugeot и Citroen в китайских версиях

На территории завода заметили три кроссовера и кросс-лифтбек

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Одна из моделей, замеченных журналистами, — весьма эффектный Peugeot 408X

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Завод концерна Stellantis в Калужской области, где до кризиса выпускали автомобили Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi, возобновил работу, сообщил в конце года губернатор Владислав Шапша. Он не назвал модели, и подозрение по традиции пало на китайские марки. Однако, по информации сайта Autonews.ru, на территории завода и его парковках стоят Peugeot и Citroen, но в версиях для китайского рынка. Если это подтвердится, калужский завод станет первым предприятием, которое после двухлетней паузы вернется к производству автомобилей с брендами из «недружественных стран».

До 2022 года завод концерна Stellantis (в него входит Peugeot, Citroen, Opel, Fiat и ряд других марок) выпускал седаны Peugeot 408 и Citroen C4 Sedan, коммерческие автомобили, а также вел контрактную сборку двух моделей Mitsubishi, Outlander и Pajero Sport. Но в апреле 2022 года он прекратил работу, и глава концерна Stellantis Карлос Таварес заявлял о возможном уходе из России. Официальных заявлений на этот счет не было.

Журналисты посетили завод и заметили на территории Citroen C5 Aircross, Peugeot 4008 и 5008, а также довольно экзотический Peugeot 408X. Ранее эти модели в России не производили, при этом три из них импортировали. Peugeot 4008 — это китайская версия знакомого нам Peugeot 3008, а Peugeot 5008 и Citroen C5 Aircross — это его укрупненные разновидности, которые без особого успеха поставляли в Россию с 2018–2019 годов. Несмотря на формфактор кроссовера, модели были строго переднеприводные, что вкупе с высокой ценой делало их малопривлекательными для россиян.

Peugeot 4008 — это знакомый нам Peugeot 3008 для китайского рынка с растянутой на <nobr class="_">55 мм</nobr> колесной базой. В Китае его продают с турбомоторами объемом 1,6 (<nobr class="_">170 л. с</nobr>.) и 1,8 литра (<nobr class="_">211 л. с.</nobr>) и гидромеханическими «автоматами»

Peugeot 4008 — это знакомый нам Peugeot 3008 для китайского рынка с растянутой на 55 мм колесной базой. В Китае его продают с турбомоторами объемом 1,6 (170 л. с.) и 1,8 литра (211 л. с.) и гидромеханическими «автоматами»

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Peugeot 5008 — это удлиненная и укрупненная версия модели 3008, адресованная в первую очередь рынку Европы. В КНР она пришла с опозданием только в 2020 году. Оснащается 1,8-литровый турбомотором (<nobr class="_">211 л. с.</nobr>)

Peugeot 5008 — это удлиненная и укрупненная версия модели 3008, адресованная в первую очередь рынку Европы. В КНР она пришла с опозданием только в 2020 году. Оснащается 1,8-литровый турбомотором (211 л. с.)

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Citroen C5 Aircross еще в 2017 году появился в Китае и лишь потом начал продаваться в Европе. С 2019-го его везли и в Россию, но в дорестайлинговой версии. Показанный на фото вариант обновленной машины 2022 года до нас так и не добрался. Основной двигатель — 1,6-литровая турбочетверка мощностью до <nobr class="_">225 л. с</nobr>.

Citroen C5 Aircross еще в 2017 году появился в Китае и лишь потом начал продаваться в Европе. С 2019-го его везли и в Россию, но в дорестайлинговой версии. Показанный на фото вариант обновленной машины 2022 года до нас так и не добрался. Основной двигатель — 1,6-литровая турбочетверка мощностью до 225 л. с.

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Peugeot 408X — это кросс-лифтбек, сопоставимый по размеру со Skoda Octavia. Построен на той же платформе EMP2, что и перечисленные кроссоверы. В Китае доступен с 1,6-литровыми турбомоторами мощностью 180–<nobr class="_">225 л. с.</nobr>

Peugeot 408X — это кросс-лифтбек, сопоставимый по размеру со Skoda Octavia. Построен на той же платформе EMP2, что и перечисленные кроссоверы. В Китае доступен с 1,6-литровыми турбомоторами мощностью 180–225 л. с.

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Пока неясно, сохранят ли собираемые в Калуге автомобили европейские бренды. Непонятны и рыночные перспективы: даже до кризиса они были в аутсайдерах, а сейчас скажется и высокая цена. В Китае стоимость перечисленных моделей начинается с отметки в 150–180 тысяч юаней (1,9–2,3 миллиона), но с учетом особенностей российского рынка прайсовая стоимость вряд ли будет ниже 3,5–4 миллиона рублей. Конкуренция в этом сегменте серьезная, и китайские марки предлагают полноприводные кроссоверы и даже внедорожники.

Попытки возобновить производство предпринимают и на других заводах: например, петербургский Hyundai вернулся к сборке Solaris и близких моделей из оставшихся машинокомплектов. Но это временное решение, объем невелик, а машины, возможно, поступят в продажу с иным брендом (обсуждался GAC). Skoda, свернув производство в Нижнем Новгороде, запускает завод в Казахстане прямо у границы с Россией. Но будут ли костанайские Skoda доступны россиянам — вопрос (вряд ли). В целом же санкции если не уничтожили автопром России, то отбросили его на четверть века назад.

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