Цены сдали назад. На сколько подешевели иномарки в России и стоит ли мчать в автосалоны

Продажи января. Первый месяц 2024 года оказался достаточно успешным, и, по данным «Автостата», продажи превысили 80 тысяч легковых машин, что лишь немногим ниже результата последнего докризисного месяца — января 2022-го. Лидером рынка предсказуемо стала Lada, за которой расположилась ведущая китайская четверка — Haval, Geely, Chery, Changan. В рейтинге моделей два первых места у тольяттинских Granta и Vesta, за которыми идет Haval Jolion тульской сборки.

Насколько снизились цены

В начале февраля ощутимо подешевел кроссовер Omoda C5, причем сильнее всего — в базовой комплектации, которая стала доступнее сразу на 240 тысяч рублей. Теперь автомобиль стоит от 2,44 миллиона, и это отчасти символично, потому что столько же он стоил год назад. В течение 2023-го Omoda С5 дорожала, и минимальная цена выросла до 2,68 миллиона. Теперь ее вернули на прежний уровень, но речь об автомобилях прошлого года выпуска. На остальные версии скидки меньше — 140–190 тысяч рублей.