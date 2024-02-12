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Кризис-2024Обзор

Цены сдали назад. На сколько подешевели иномарки в России и стоит ли мчать в автосалоны

Дилеры продолжают разгружать склады, предлагая скидки на машины 2023 года

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Скидки предлагают все ведущие автобренды, кроме разве что Lada

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В начале года автопроизводители отказались от традиционного подорожания, а сейчас наблюдается своеобразный ценопад: марки соревнуются друг с другом размерами скидок, пытаясь переиграть конкурентов в номинации «Стоимость от...». Скидки на прошлогодние автомобили бывали и раньше, но уже несколько лет подряд январское подорожание было настолько явным, что под скидками, скорее, подразумевался возврат к декабрьской цене. Сейчас же демпинг идет относительно честный. Ниже — обзор прямых скидок на популярные модели, к которым добавляется дисконт за пользование кредитом или трейд-ин. И можно констатировать почти повсеместное, пусть и временное, удешевление машин.

Продажи января. Первый месяц 2024 года оказался достаточно успешным, и, по данным «Автостата», продажи превысили 80 тысяч легковых машин, что лишь немногим ниже результата последнего докризисного месяца — января 2022-го. Лидером рынка предсказуемо стала Lada, за которой расположилась ведущая китайская четверка — Haval, Geely, Chery, Changan. В рейтинге моделей два первых места у тольяттинских Granta и Vesta, за которыми идет Haval Jolion тульской сборки.

Насколько снизились цены

В начале февраля ощутимо подешевел кроссовер Omoda C5, причем сильнее всего — в базовой комплектации, которая стала доступнее сразу на 240 тысяч рублей. Теперь автомобиль стоит от 2,44 миллиона, и это отчасти символично, потому что столько же он стоил год назад. В течение 2023-го Omoda С5 дорожала, и минимальная цена выросла до 2,68 миллиона. Теперь ее вернули на прежний уровень, но речь об автомобилях прошлого года выпуска. На остальные версии скидки меньше — 140–190 тысяч рублей.

Цены на Omoda C5 вернули к прошлогодним показателям

Цены на Omoda C5 вернули к прошлогодним показателям

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Подешевел и седан Omoda S5, причем его стоимость и так снизили в прошлом году, а теперь добавили безусловную скидку в 100 тысяч рублей на базовую версию. Минимальная стоимость теперь составляет 2,15 миллиона рублей, что также означает возврат к прошлогоднему прайсу.

Omoda S5 в прошлом году пыталась дорожать, но ее обложили конкуренты, поэтому цену пришлось снижать

Omoda S5 в прошлом году пыталась дорожать, но ее обложили конкуренты, поэтому цену пришлось снижать

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Материнская марка Chery также снизила стоимость кроссовера Tiggo 8 на 240 тысяч рублей, а на ряд версий Chery Tiggo 7 Pro Max — на 110 тысяч. На соплатформенный кроссовер Jetour Dashing предлагают прямую скидку аж в 300 тысяч рублей, что с учетом изначально более низкой цены делает его одним из самых привлекательных предложений сегмента.

Jetour Dashing в базовой версии с механической коробкой передач стоит сейчас от 2,19 миллиона, с роботизированной — от 2,41 миллиона рублей. Скидку в 300 тысяч предлагают на всю линейку комплектаций

Jetour Dashing в базовой версии с механической коробкой передач стоит сейчас от 2,19 миллиона, с роботизированной — от 2,41 миллиона рублей. Скидку в 300 тысяч предлагают на всю линейку комплектаций

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Впрочем, конкуренты не отстают: Haval Jolion, который и так был одной из самых дешевых иномарок в России, предлагает скидки в 100 тысяч на весь модельный ряд дорестайлинговых кроссоверов. С учетом дисконта они стоят от 1,849 миллиона рублей, что на 150 тысяч меньше обновленных Jolion, которые также появились в продаже.

Обновлённый Jolion незначительно изменился внешне, получил рулевую колонку с регулировкой по вылету, а также парктроник в базовой комплектации. Технических изменений нет. Цена — от 1,999 миллиона рублей

Обновлённый Jolion незначительно изменился внешне, получил рулевую колонку с регулировкой по вылету, а также парктроник в базовой комплектации. Технических изменений нет. Цена — от 1,999 миллиона рублей

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Скидка в 200 тысяч действует для обеих комплектаций Haval M6, который стоит от 1,979 миллиона рублей за машины 2023 года выпуска. Автомобиль дебютировал в прошлом году и по размерному классу сопоставим с Haval F7, но во многих аспектах проще и бюджетнее его. Зато по соотношению цены и вместимости это сегодня, пожалуй, самое смелое предложение на рынке: так, минимальная цена Haval F7 на 400 тысяч выше. При этом скидки предлагают и для F7 на все версии, кроме базовой: от 100 до 300 тысяч рублей. Например, полноприводный Haval F7 c 2-литровым мотором стоит сейчас от 2,599 миллиона (2023 года выпуска).

Haval M6 — кроссовер со 143-сильным турбомотором и длиной 4664 мм. Большинство конкурентов дороже примерно на полмиллиона

Haval M6 — кроссовер со 143-сильным турбомотором и длиной 4664 мм. Большинство конкурентов дороже примерно на полмиллиона

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Его «одноклассник» Dongfeng 580 подешевел сразу дважды: сначала компания снизила цену на 100 тысяч в середине января, затем — еще на 150 тысяч в конце. Теперь за кроссовер с 1,5-литровым турбомотором и вариатором просят от 2,5 миллиона рублей. Чувствуется, что импортируемым моделям сложно конкурировать с Haval тульской сборки.

Dongfeng 580 — модель, изначально вышедшая в Китае в 2016 году, продажи которой уже пытались наладить в 2019-м. Сейчас импортером стала компания «Моторинвест»

Dongfeng 580 — модель, изначально вышедшая в Китае в 2016 году, продажи которой уже пытались наладить в 2019-м. Сейчас импортером стала компания «Моторинвест»

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Changan уже не первый месяц предлагает дисконт сразу на несколько моделей, и, что интересно, на 100 тысяч рублей снижена стоимость самой доступной иномарки России — Changan Alsvin. Базовая версия с роботизированной коробкой передач стоит сейчас от 1,65 миллиона рублей. Автомобиль — «одноклассник» Hyundai Solaris и Lada Vesta, причем последняя лишь ненамного дешевле: доступные у дилеров версии с механической коробкой стоят от 1,6 миллиона.

Несмотря на статус самой дешевой иномарки, Changan Alsvin взял не очень уверенный старт и в прошлом году не был самой продаваемой моделью даже среди «Чанганов». Но корректировка цены может всколыхнуть интерес

Несмотря на статус самой дешевой иномарки, Changan Alsvin взял не очень уверенный старт и в прошлом году не был самой продаваемой моделью даже среди «Чанганов». Но корректировка цены может всколыхнуть интерес

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Самую большую скидку в 200 тысяч рублей Changan предлагает на кроссовер Uni-K и его гибридную версию iDD. А конкурентоспособность относительно нового Changan Eado Plus должна повысить скидка в 100 тысяч: цена седана стартует от 2,23 миллиона.

Changan Eado Plus дебютировал в России в мае прошлого года, причем цена тогда была даже выше нынешней

Changan Eado Plus дебютировал в России в мае прошлого года, причем цена тогда была даже выше нынешней

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«Москвич», на наш взгляд, погорячился с ценой лифтбэка «шестерки», который осенью прошлого года дебютировал с прайсом от 2,626 миллиона рублей. До конца зимы на машины 2023 года действует прямая скидка в 200 тысяч на 136-сильные версии, хотя даже так автомобиль получается дороже соразмерных седанов. На кроссовер «Москвич-3» есть скидка в 100–200 тысяч, но даже с ней минимальная стоимость стартует от 2,12 миллиона рублей. Это выше прошлогоднего прайса.

Несмотря на местную сборку, «Москвич» пока не демонстрирует «иммунитета» к повышению цен

Несмотря на местную сборку, «Москвич» пока не демонстрирует «иммунитета» к повышению цен

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В январе Geely подняла стоимость ряда моделей, но на символические 10–20 тысяч рублей. При этом на автомобили прошлого года предлагают скидки, например, на средние версии Geely Coolray I — 65 тысяч, на топовые — 155 тысяч рублей. При этом прошлый Coolray уступает место новой версии, которую импортируют из Китая, но модель первого поколения белорусской сборки по-прежнему можно купить под именем Belgee X50. Цена начинает от 2,291 миллиона рублей, что дешевле оставшихся Coolray I, которые стоят от 2,345 миллиона. Новый Coolray ощутимо дороже (от 2,61 миллиона), хотя на него предлагают скидку в 50 тысяч.

Belgee X50 — это полная копия Geely Coolray первого поколения белорусской сборки

Belgee X50 — это полная копия Geely Coolray первого поколения белорусской сборки

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Geely распродает кроссоверы Atlas первого поколения со скидкой 80–150 тысяч, благодаря чему стоимость кроссовера с 1,5-литровым мотором (150 л. с.) и «автоматом» начинается от 2,684 миллиона. Новый Atlas ощутимо дороже — от 3,195 миллиона рублей, и прямых скидок пока нет.

Geely Atlas стал ощутимо крупнее и построен на платформе CMA, разработанной Volvo (компания принадлежит концерну Geely). В отличие от прошлой модели белорусской сборки, новинку импортируют из Китая

Geely Atlas стал ощутимо крупнее и построен на платформе CMA, разработанной Volvo (компания принадлежит концерну Geely). В отличие от прошлой модели белорусской сборки, новинку импортируют из Китая

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Хорошие скидки предлагают и малоизвестные марки, например, Kaiyi E5 калининградской сборки подешевел сразу на 270 тысяч и теперь стоит от 1,925 миллиона. Вероятно, это реакция на выход нового Geely Emgrand, который с учетом скидок стоит сейчас от 1,96 миллиона рублей.

В прошлом году Kaiyi E5 дебютировал с ценником от 1,959 миллиона рублей, потом подорожал, но сейчас за счет крупных скидок стал даже дешевле

В прошлом году Kaiyi E5 дебютировал с ценником от 1,959 миллиона рублей, потом подорожал, но сейчас за счет крупных скидок стал даже дешевле

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АВТОВАЗ не предлагает прямых скидок, но пока и не повышает стоимость моделей. При этом стоимость Lada Vesta менялась трижды за осень, а сейчас цена топовых версий подбирается к 2,4 миллиона рублей. С января подорожали УАЗы, правда, речь про модели нового модельного года: «Патриот» прибавил 50–60 тысяч рублей. Стоимость внедорожника 2023 года выпуска с учетом доставки (она тарифицируется отдельно) составляет 1,6 миллиона рублей.

Lada Vesta в дилерских центрах предлагают за 1,6–2,4 миллиона рублей

Lada Vesta в дилерских центрах предлагают за 1,6–2,4 миллиона рублей

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Что дальше?

Считать нынешнее снижение цен тенденцией рано. Еще в конце прошлого года дилеры отмечали затоваривание складов, чему способствовал эффект маятника: в первой половине 2023-го рынок был дефицитным из-за трудностей логистики, но, когда ближе к осени поставки наладились, случилось несколько неприятных событий: в августе вырос утилизационный сбор, Банк России несколько раз поднял ключевую ставку, а доллар закрепился в диапазоне 90–100 рублей. В итоге произошла рассинхронизация поставок и спроса, что привело к накоплению складов и стабилизации цен.

Во всех случаях речь идет не о долговременном снижении цены, а о скидках на автомобили прошлого года. Склады понемногу разгружаются, в феврале поставки снизятся из-за китайского Нового года, так что цены автомобилей 2024 года выпуска могут вернуться к росту уже весной. К этому подталкивают невыгодные курсы валют, общая инфляция и отсутствие противовесов в виде локализованных иномарок российской сборки (кроме Haval).

Меж тем в Калуге возвращается к жизни завод Peugeot-Citroen, причем он будет делать автомобили тех же марок.

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