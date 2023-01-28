Войти в «Омоду»: тестируем напичканный кроссовер С5, который заменил паркетники KIA и Hyundai

Чем больше я ездил, тем меньше хотелось сравнивать Omoda c Renault Kaptur, который она сменила в конкретном автосалоне. Они близки по размерам и характеристикам, но очень разные по замыслу: на фоне Omoda старина «Каптюр» кажется более архаичным, простоватым и не столь изобильным в области электроники. Зато при смазливой внешности он предлагал хорошую по меркам класса проходимость и приспособленную для убитых дорог подвеску, доставшуюся ему от Renault Duster. Не совсем сравнима Omoda и с европейскими кроссоверами вроде Skoda Karoq или Volkswagen Taos. Они в каких-то аспектах скупы, зато более рафинированы, и тем, кто ценит качественную огранку характера, внимание к деталям, ездовые повадки, их будет не хватать. Omoda же правильнее равнять с корейскими кроссоверами, которые применяли близкие рецепты: ставку на дизайн и оформление салона, оснащенность и достаточность остальных свойств. Эта ставка, кстати, оправдывалась, и тот же Sportage или Creta много лет были лидерами своих сегментов. Кстати, и пятилетняя гарантия на Omoda — тоже в духе корейской братии.

