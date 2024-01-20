Этот китайский спорт-кроссовер стоит как Lada Vesta. Разбираемся, в чем подвох

Тестовая машина была в топовой версии с 1,6-литровым турбомотором мощностью 190 л. с. и семиступенчатым роботом с двойным сцеплением. Остальным комплектациям адресован 1,5-литровый турбомотор ( 147 л. с. ) с шестиступенчатым роботом. Даже в 190-сильном варианте разгон не кажется провокационным, и заявленные цифры в 10,5 секунды до 100 км/час , наверное, где-то близки к истине. Накануне я читал сравнительный тест «Авторевю», журналисты которого раскритиковали Dashing за плохую управляемость и неудобство контроля ускорения, поэтому я был заражен предубежденностью. Однако сам такого количества проблем не заметил: Dashing, возможно, не эталон в ездовых дисциплинах, но назовите мне китайские автомобиль ценой 2–3 млн рублей, который едет интересно и с огоньком? Мне его настройки показались вполне пригодными для обычной езды, например, работа коробки передач практически незаметна и динамика разгона если и не поражает воображение, то и не оскорбляет его. Ну да, как бы он ни надувал свои мускулистые крылья на манер Porsche Macan, как «Макан» он не едет, однако если к его эргономическим фишкам нужно привыкать, то ездовые повадки кажутся вполне в духе постсанкционных реалий.