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Тест-драйв

Этот китайский спорт-кроссовер стоит как Lada Vesta. Разбираемся, в чем подвох

Jetour Dashing построен на платформе Chery Tiggo 7 Pro Max, но дешевле его

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Jetour Dashing — первая модель бренда, изначально ориентированного на автопутешественников. Цена стартует от 2,34 млн рублей, то есть на уровне топовых Lada Vesta, которые хуже оснащены

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Марка Jetour принадлежит Chery, и Dashing при всей броскости его дизайна построен на платформе Chery Tiggo 7 Pro Max — второй по популярности иномарки в России. И как любой младший брат рвется выйти из тени старшего, и его старания чувствуются во всем: у него агрессивный дизайн, своеобразней интерьер и заманчивая цена. Заявка хороша, но есть и обратная сторона прогресса. Как, черт возьми, отключить подогрев руля, который жарит так, что ощущаешь его лицом? Без подсказок дилера эту шараду я решал три часа. Из таких вот забавных открытий и состоит Jetour Dashing, и стремление угодить гаджетоманам у него как будто слегка перевесило здравый смысл (окей, это ворчание старика, начинавшего с магнитол со съемной панелью). При этом версия на механической коробке передач стоит как хуже оснащенная Lada Vesta, так что интерес к Jetour Dashing возникает не только из-за экспрессивного дизайна. Так что он умеет?

При длине 4590 мм Jetour Dashing крупнее Chery Tiggo 7 Pro (<nobr class="_">4500 мм</nobr>) и ближе к кроссоверам типа Haval F7 (<nobr class="_">4620 мм</nobr>)

При длине 4590 мм Jetour Dashing крупнее Chery Tiggo 7 Pro (4500 мм) и ближе к кроссоверам типа Haval F7 (4620 мм)

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Открываешь дверь, и взгляд цепляется за руль овальной формы: не то чтобы в этом был большой смысл, но машину не портит. Сюрпризы начинаются, когда пытаешься найти селектор коробки передач, кнопки регулировки зеркал, ручник, управление климатом... Из привычных автомобилисту кнопок здесь осталась лишь одна: включения аварийной сигнализации на передней части подлокотника. Большая часть остальных функций переехала на экран, и я вот думаю: если в поездке к морю младший ребенок расколотит этот чудесный «телевизор», семья останется без возможности управлять кондиционером?

В интерьере Jetour Dashing доминирует огромный 15-дюймовый экран, на который вынесены все функции управления автомобилем: климат-контроль, подогревы сидений, регулировка зеркал...

В интерьере Jetour Dashing доминирует огромный 15-дюймовый экран, на который вынесены все функции управления автомобилем: климат-контроль, подогревы сидений, регулировка зеркал...

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Вообще-то замысел Jetour мне понравился: компоновщики полностью освободили центральную зону салона от кнопок и селекторов и отдали ее под развитый подлокотник, беспроводную зарядку для телефона, вместительный бокс и массу мест для мелочевки на цокольном ярусе. Это удобно и, наверное, скоро станет золотым стандартом: зачем занимать ценное место рычагом, который является всего лишь тумблером?

Компоновка для гаджетоманов: здесь аж три парковочных места под смартфоны, одно с беспроводной зарядкой, еще одно — с двумя типа зарядных разъемов. Ниже есть место для хранения мелочей

Компоновка для гаджетоманов: здесь аж три парковочных места под смартфоны, одно с беспроводной зарядкой, еще одно — с двумя типа зарядных разъемов. Ниже есть место для хранения мелочей

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Можно положить смартфон и вот так: поверхность сделана цепкой, чтобы не скользил

Можно положить смартфон и вот так: поверхность сделана цепкой, чтобы не скользил

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Селектор автомата переехал на правый подрулевой переключатель. Это странно, но довольно удобно и знакомо по некоторым моделям Mercedes. Правда, левый переключатель получился перегруженным: тут и поворотники, и стеклоочистители, и фары, и круиз-контроль. Кнопка ручника отыскалась слева внизу в слепой зоне, хотя привыкаешь к ней быстро, тем более снимается с тормоза и ставится на него автомобиль автоматически.

Селектор роботизированной коробки напоминает мерседесовский

Селектор роботизированной коробки напоминает мерседесовский

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Экранчики везде, даже в дверях: они показывают температуру и загрязненность забортного воздуха. Видно их плохо и смысл такого решения неочевиден

Экранчики везде, даже в дверях: они показывают температуру и загрязненность забортного воздуха. Видно их плохо и смысл такого решения неочевиден

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Всё остальное управление функционалом доверили роскошному на вид экрану, и что-то подобное мы уже видели, например, на Volvo XC90. Но даже там отказ от физических кнопок казался спорным, а в случае с Jetour Dashing есть как минимум две проблемы. Во-первых, сенсорный дисплей обладает посредственной чувствительностью, по крайней мере в морозный день он отзывался через раз. При нажатии есть глухой звук срабатывания, который плохо слышно на скорости, и в движении приходится отвлекаться, чтобы выцеливать мелкие пиктограммы и перепроверять взглядом, среагировал ли экран. Во-вторых, организация меню многослойная и не очень логичная. Скажем, для включения рециркуляции приходится тыкать в мелкий значок, который меняет цвет с черного на очень похожий синий. А чтобы отключить упомянутый подогрев руля, нужно вызвать меню управления автомобилем, найти там пиктограмму руля и открыть отдельное окно (зачем?) с единственной кнопкой. А потом это окно закрыть. Windows, блин.

Экран управления климат-контролем. Здесь же включается подогрев сидений (в том числе задних), их вентиляция и рециркуляция. Впрочем, снизу есть меню быстрого доступа, которое запоминает популярные функции и держит их на экране постоянно

Экран управления климат-контролем. Здесь же включается подогрев сидений (в том числе задних), их вентиляция и рециркуляция. Впрочем, снизу есть меню быстрого доступа, которое запоминает популярные функции и держит их на экране постоянно

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А вот меню, которое вроде бы посвящено показаниям бортового компьютера. Но здесь же кнопки регулировки зеркал (после нажатия они настраиваются джойстиками на руле), а также кнопка вызова меню подогрева руля. Очень запутанно! В топовой версии экран имеет диагональ 15,6 дюйма, в остальных — 12,8 дюйма

А вот меню, которое вроде бы посвящено показаниям бортового компьютера. Но здесь же кнопки регулировки зеркал (после нажатия они настраиваются джойстиками на руле), а также кнопка вызова меню подогрева руля. Очень запутанно! В топовой версии экран имеет диагональ 15,6 дюйма, в остальных — 12,8 дюйма

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Иногда на светофорах включается красивый 3D-вид автомобиля, что исключает управление климатом и прочими системами: чтобы вернуться к ним, нужно поставить колеса прямо. В принципе, часть этой критики связана с непривычностью меню, и через несколько часов ты вроде бы осваиваешь его закоулки, но, ей-богу, можно было сделать проще. И тактильность экрана нужно поднимать до современных стандартов, иначе столь обильный функционал ему не по сенсору.

Как и многие китайские автомобили, Jetour Dashing радует визуализацией парковки, а с таким большим экраном она становится еще проще. Проблема в том, что принудительно убрать этот экран нельзя: он порой включается автоматически и не дает пользоваться другими функциями

Как и многие китайские автомобили, Jetour Dashing радует визуализацией парковки, а с таким большим экраном она становится еще проще. Проблема в том, что принудительно убрать этот экран нельзя: он порой включается автоматически и не дает пользоваться другими функциями

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Зато сколько тут теплых опций — не чета иным «китайцам». Во всех комплектациях Dashing есть подогрев форсунок стеклоомывателя, руля, передних сидений, лобового и заднего стекол. Со второй комплектации появляется дистанционный запуск с ключа, а в топовых — подогрев второго ряда. Это важно, потому что кожаная отделка на морозе до простатита доведет. Подогревы, кстати, работают настырно и имеют три уровня регулировки, в общем, по уровню готовности к зиме он напоминает южнокорейские марки, которые тоже любили подогреть клиента, так сказать.

В русле общего дизайна сиденья имеют эффектную отделку, подогрев и среднестатистический запас места: трое взрослых поместятся. У пассажиров есть персональные дефлекторы, порт для зарядки смартфонов и кармашки

В русле общего дизайна сиденья имеют эффектную отделку, подогрев и среднестатистический запас места: трое взрослых поместятся. У пассажиров есть персональные дефлекторы, порт для зарядки смартфонов и кармашки

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Подлокотник имеет место для мелочевки и подстаканники

Подлокотник имеет место для мелочевки и подстаканники

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Багажник объемом 486 литров неплох, есть кармашек с сеточкой и регулируемый пол, под которым находится докатка. Сиденья складываются с небольшой ступенькой, лючка для длинномеров нет

Багажник объемом 486 литров неплох, есть кармашек с сеточкой и регулируемый пол, под которым находится докатка. Сиденья складываются с небольшой ступенькой, лючка для длинномеров нет

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Еще одно спорное решение: ручки, которые выдвигаются вот так. Надо следить, чтобы под них не набивался снег, а то, не ровен час, примерзнут

Еще одно спорное решение: ручки, которые выдвигаются вот так. Надо следить, чтобы под них не набивался снег, а то, не ровен час, примерзнут

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В принципе, онемелый экран является самым большим изъяном эргономики. Сиденья с электрорегулировкой и руль двигаются в приличных диапазонах и позволяют усесться вполне естественно. Кресла сделаны с намеком на спортивность, жестковаты, но в общем удобны, разве что недостаточно держат лопатки, что встречается у азиатских машин.

Панель приборов строго цифровая и на удивление добротная: четкая, контрастная, не перегруженная информацией. Джойстики на руле используются, например, для регулировки зеркал

Панель приборов строго цифровая и на удивление добротная: четкая, контрастная, не перегруженная информацией. Джойстики на руле используются, например, для регулировки зеркал

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Как и у старшего брата Tiggo 7 Pro Max, задняя подвеска Jetour Dashing независимая, чтобы оправдать звание спортивного кроссовера. Спортивный ли он? Тест пришелся на день после аномальных снегопадов, когда под колесами был укатанный снег разной похабности, и обутый в беспомощные нешипованные шины Hifly (M+S) моноприводный кроссовер ехал откровенно нехотя. На разгоне низкое сцепление шин провоцировало сработки противобуксовочной системы, а у китайских машин они обычно строгие и создают провалы тяги. Dashing тут не исключение. В поворотах чувствовалось желание ехать «плугом» (то есть распрямлять траекторию), которое иногда сменялось склонностью к заносу, купируемому системой стабилизации. В общем, танцы на льду с подобной резиной получаются весьма условные, однако же мне понравились настройки руля: даже на скользкой резине овальная баранка кажется чувствительной и не создает чувства невесомости. Возможно, на сухом асфальте он себя еще покажет.

В светлых расцветках Dashing более фотогеничен: черные вставки контрастируют с кузовом. Темный цвет делает дизайн менее выразительным

В светлых расцветках Dashing более фотогеничен: черные вставки контрастируют с кузовом. Темный цвет делает дизайн менее выразительным

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Тестовая машина была в топовой версии с 1,6-литровым турбомотором мощностью 190 л. с. и семиступенчатым роботом с двойным сцеплением. Остальным комплектациям адресован 1,5-литровый турбомотор (147 л. с.) с шестиступенчатым роботом. Даже в 190-сильном варианте разгон не кажется провокационным, и заявленные цифры в 10,5 секунды до 100 км/час, наверное, где-то близки к истине. Накануне я читал сравнительный тест «Авторевю», журналисты которого раскритиковали Dashing за плохую управляемость и неудобство контроля ускорения, поэтому я был заражен предубежденностью. Однако сам такого количества проблем не заметил: Dashing, возможно, не эталон в ездовых дисциплинах, но назовите мне китайские автомобиль ценой 2–3 млн рублей, который едет интересно и с огоньком? Мне его настройки показались вполне пригодными для обычной езды, например, работа коробки передач практически незаметна и динамика разгона если и не поражает воображение, то и не оскорбляет его. Ну да, как бы он ни надувал свои мускулистые крылья на манер Porsche Macan, как «Макан» он не едет, однако если к его эргономическим фишкам нужно привыкать, то ездовые повадки кажутся вполне в духе постсанкционных реалий.

При отсутствии полного привода на таких дорогах он не кажется королем

При отсутствии полного привода на таких дорогах он не кажется королем

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Пару слов про расход топлива. После предыдущих тест-драйвов борт-компьютер половину поездки показывал значение 20 л /100 км, и лишь под конец смилостивился и опустился в район 17 л /100 км. Вероятно, значение завышено, потому что цифры мгновенного расхода были нормальными: условно 6–8 л /100 км при езде по трассе. Но вот что расстроило — это показания счетчика остаточного пробега: проезжаешь реальный километр, он тает на два километра. Планировать расстояние до заправки нужно с учетом этой особенности. Кстати, тестовые машины частенько отличаются повышенным расходом: помню, как щедро пригублял из бака необкатанный малыш Skoda Yeti 1.8.

Если деталировка автомобиля получилась на любителя, то пропорции хороши: крепко сбитый кроссовер, почти что купе

Если деталировка автомобиля получилась на любителя, то пропорции хороши: крепко сбитый кроссовер, почти что купе

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Характер подвески, скорее, понравился. Я уже рассказывал, что некоторые китайские автомобили имеют дряблые настройки, и, возможно, дело не только в подвесках, но и в недостаточной жесткости кузовов. В результате работа подвески транслируется в салон в виде вибраций силового каркаса и обшивок, усиливая ощущение жесткости машины. Jetour на этом фоне более собран и за счет больших колес умеет не замечать мелочевку, хотя на злых лежачих полицейских (тех, что напоминают закопанную трубу) отзывается приличными толчками: не столько резкими, сколько громкими.

Ездовые повадки Jetour Dashing вряд ли позволяют назвать его полноценным спортивным кроссовером, но на фоне основных конкурентов он выглядит неплохо

Ездовые повадки Jetour Dashing вряд ли позволяют назвать его полноценным спортивным кроссовером, но на фоне основных конкурентов он выглядит неплохо

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А вот шумоизоляцию хочется улучшить, потому что аэродинамические шумы и звук качения колес, когда наезжаешь на шершавый снежный накат, слышны хорошо. Отчасти это тоже является фамильной чертой чайнакаров, потому что в самом Китае требования к комфорту машин недорогого сегмента ниже наших. Впрочем, как и в Азии вообще: скажем, Toyota Corolla тоже отличалась повышенной шумностью колес (особенно на гравийных покрытиях) из-за слабой шумоизоляции колесных арок.

На таких дорогах особенно чувствовались минусы нешипованной резины M+S, которая заставляла ESP и АБС работать сверх нормы. Удовольствия от такого езды немного

На таких дорогах особенно чувствовались минусы нешипованной резины M+S, которая заставляла ESP и АБС работать сверх нормы. Удовольствия от такого езды немного

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Что касается проходимости, то ее, по большей части, нет: воспринимайте Jetour Dashing легковушкой. В отличие от Tiggo 7 Pro Max, полного привода не предлагается ни в одной из комплектаций, просвет составляет скромные 160 мм, двигатель укрывает лишь пластиковая ветрозащита, передний бампер висит низковато, а из плюсов — разве что накладки из черного пластика по периметру автомобиля. Этакий универсал в версии Cross, если пользоваться вазовской терминологией.

Отсутствие полного привода — минус, которым страдают многие китайские кроссоверы

Отсутствие полного привода — минус, которым страдают многие китайские кроссоверы

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Как и в случае со старшей моделью Jetour X90, Dashing предлагает заманчивые цены. Базовая стоимость начинается от 2,34 млн рублей с учетом безусловной скидки в 150 тысяч, зафиксированой в прайс-листе (при этом не все дилеры предлагают ее, так что выбирайте тщательней). Более компактный Chery Tiggo Pro 7 Max в минимальной комплектации на полмиллиона дороже, правда, сразу имеет вариатор, тогда как для Dashing доступны механические коробки передач. Я даже спросил у дилера, является ли эта версия лишь маркетинговой или ее действительно можно купить. В ответ меня провели в сервис, где проходит предпродажную подготовку базовый Dashing. Вместо «этажерки» по центру салона у него рычаг шестиступенчатой коробки передач.

Базовые Jetour Dashing с механической коробкой передач реально продаются: вот машина, проходящая предпродажную подготовку

Базовые Jetour Dashing с механической коробкой передач реально продаются: вот машина, проходящая предпродажную подготовку

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Даже в базовой комплектации Dashing хорошо оснащен: теплые опции (кроме подогрева задних сидений), четыре подушки безопасности, климат-контроль, передние сиденья с подогревом, вентиляцией, кожаной отделкой и электрорегулировкой, панорамная крыша, легкосплавные 18-дюймовые диски, мультимедийный экран диагональю 12,8 дюйма, АБС, ESP и набор других помощников водителю. Я сейчас скажу крамолу, но в более шикарной комплектации Jetour Dashing стоит на уровне Lada Vesta в версии Sportline и компактных китайских кроссоверов во главе с Chery Tiggo 4 Pro. Пожалуй, по цене и оснащенности он является одним из лидеров класса, и я не удивлюсь, если после раскрутки бренда в России Jetour прекратит эти щедроты. Впрочем, серьезным конкурентом является Haval: например кроссовер Jolion хоть и компактнее, но за эти же деньги предлагается уже с полным приводом и роботизированной коробкой, да и более крупный F7 также стоит от 2,4 млн, хотя и в более простой в сравнении с Dashing комплектации.

Jetour пока малознаком россиянам: бренд дебютировал у нас в прошлом году вместе с еще одной близкой к Chery маркой Jaecoo

Jetour пока малознаком россиянам: бренд дебютировал у нас в прошлом году вместе с еще одной близкой к Chery маркой Jaecoo

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Вторая комплектация Dashing за 2,56 млн рублей имеет роботизированную шестиступенчатую коробку с двумя сцеплениями, 19-дюймовые колеса, но при этом почему-то лишается подогрева передних сидений (единственная версия без него). Далее есть еще две версии, которые прирастают опциями вроде электропривода крышки багажника, электронных помощников водителю и так далее и стоят 2,69 и 2,83 млн рублей. Все эти вариации идут с 1,5-литровым турбомотором (147 л. с.). Топовое исполнение, как на тесте, с 1,6-литровым турбомотором (190 л. с.) и семиступенчатым роботом, обойдется в 3,04 млн рублей. В целом это вполне конкурентоспособные цены, и — для сравнения — более компактная Omoda C5 стоит в диапазоне 2,68–3,31 млн рублей, то есть дороже.

Конкурентоспособная цена, возможно, обусловлена желанием продвинуть среди россиян новый бренд

Конкурентоспособная цена, возможно, обусловлена желанием продвинуть среди россиян новый бренд

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Вообще же, Jetour Dashing напоминает быстро вытянувшегося подростка. В нем чувствуются способности, но их еще нужно дотянуть до зрелого уровня. Нечто подобное встречалось когда-то у Citroen: французская марка любила удивить нестандартным решением (вроде рулей с неподвижными ступицами или цифровыми спидометрами), и кое-что прижилось, а другое ушло в историю. В случае с Dashing мне нравится идеология автомобиля, задумка его интерьера, внимание к мелочам, ассортимент зимних опций и конкурентная цена. Но есть и пространство для улучшения, и на первое место я бы поставил как раз чувствительность экрана и логику его меню. Если компания поработает над этим, может получиться весьма интересная комбинация практичности и вызывающего имиджа: этакий Nissan Juke в крупном масштабе. Кто-то будет плеваться, кто-то — хвалить, но продажи пойдут. Кстати, старшая модель Jetour X90 оставила более «взрослое» впечатление.

Chery удается неплохо раскручивать суббренды: в прошлом году 119 тысяч машин компания продала под основной маркой и еще 103 тысячи — под марками Jetour, Jaecoo, Omoda, Exeed, Kaiyi, хотя последняя имеет к Chery опосредованное отношение

Chery удается неплохо раскручивать суббренды: в прошлом году 119 тысяч машин компания продала под основной маркой и еще 103 тысячи — под марками Jetour, Jaecoo, Omoda, Exeed, Kaiyi, хотя последняя имеет к Chery опосредованное отношение

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