Красота и уродство. Смотрим главные автомобильные новинки 2024 года

После кризисного затишья авторынок России опять переходит в фазу взрывного роста, по крайней мере ассортимент новинок впечатляющий: в 2024 году запланирован выпуск десятков моделей. В наступление пойдут не только привычные китайские бренды (Haval, Chery, Geely), но и менее известные марки, вроде Dongfeng, GAC и Jaecoo. Немало планов и у российского автопрома: тут и «членовоз» на базе Lada Vesta, странный электромобиль Amber и менее странный Atom.



Ниже — краткий обзор наиболее значимых для рынка новинок, но общий список гораздо больше: один только Dongfeng обещает выпустить восемь моделей, из которых для дайджеста мы выбрали одну.