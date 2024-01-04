Красота и уродство. Смотрим главные автомобильные новинки 2024 года

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Отечественные автомобили
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Городские автомобили
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Полноразмерные кроссоверы
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Внедорожники
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После кризисного затишья авторынок России опять переходит в фазу взрывного роста, по крайней мере ассортимент новинок впечатляющий: в 2024 году запланирован выпуск десятков моделей. В наступление пойдут не только привычные китайские бренды (Haval, Chery, Geely), но и менее известные марки, вроде Dongfeng, GAC и Jaecoo. Немало планов и у российского автопрома: тут и «членовоз» на базе Lada Vesta, странный электромобиль Amber и менее странный Atom.
Ниже — краткий обзор наиболее значимых для рынка новинок, но общий список гораздо больше: один только Dongfeng обещает выпустить восемь моделей, из которых для дайджеста мы выбрали одну.
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