Меньше 5%: эксперты подсчитали, сколько новосибирских семей могут позволить себе авто за 2,6 миллиона

В Новосибирской области 16,8% семей могут купить в кредит и содержать новый автомобиль стоимостью 1
миллион рублей. Такие подсчеты сделали исследователи РИА Новости, в рейтинге которого регион занял 32 место.
По информции издания, еще меньше семей из Новосибирской области могут позволить себе покупку и содержание машины за 2,6 миллиона. Всего их доля составляет 4,8% от общего числа. Ниже Новосибирской области в рейтинге опустилась Республика Бурятия: там 16,5% семей могут взять в кредит и содержать автомобиль за 1 миллион; 4% — за 2,6 миллиона.
В пятерке лидеров попали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотский, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа. А труднее всего купить и содержать машину, по подсчетам аналитиков, жителям Ингушетии, Чеченской Республики и Кабардино-Балкарии.
Ранее НГС изучил доходы новосибирцев: сколько они зарабатывают, на какие деньги сидят в ресторанах, покупают квартиры и машины.