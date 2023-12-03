«Гоняют по тротуару, практически давя пешеходов»: водители на крутых машинах устроили парковку у «Ауры» — прохожие в бешенстве

Если большинство водителей стараются прижать свои машины, как можно ближе к проезжей части, то Водитель «Лэнд Крузера Прадо» нахально перекрыл половину пешеходной дорожки.

Машина зарегистрирована на 42-летнего Александра Алексеевича В. Мужчина является индивидуальным предпринимателем — его ИП зарегистрировано в Криводановке и занимается розничной торговлей в «неспециализированных магазинах».