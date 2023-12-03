«Гоняют по тротуару, практически давя пешеходов»: водители на крутых машинах устроили парковку у «Ауры» — прохожие в бешенстве

Единичная парковка на тротуаре — ситуация возмутительная, а когда автовладельцы массово оставляют машины на пешеходной дорожке — катастрофа. Новосибирцы пожаловались на водителей, которые принимают тротуар, ведущий к ТРЦ «Аура» за стоянку. При этом ведут себя безрассудно.
Целую серию фотографий прислали новосибирцы, жалуясь на автохамов у торгового центра.
— Парковка на тротуаре, водители ещё активно на большой скорости гоняют по этому тротуару, практически давя пешеходов, — написала одна из авторов снимков.
Этот «Мерседес» зарегистрирован на 63-летнюю Лидию Владимировну К. Женщина не значится в реестре предпринимателей, поэтому об источнике средств на дорогостоящее авто можно только догадываться. Выводы о манерах водителя каждый может сделать сам.
Если большинство водителей стараются прижать свои машины, как можно ближе к проезжей части, то Водитель «Лэнд Крузера Прадо» нахально перекрыл половину пешеходной дорожки.
Машина зарегистрирована на 42-летнего Александра Алексеевича В. Мужчина является индивидуальным предпринимателем — его ИП зарегистрировано в Криводановке и занимается розничной торговлей в «неспециализированных магазинах».
Не показать этот автомобиль мы не могли, потому что нарушение здесь налицо. Но установить даже возможного владельца авто не удалось.
Перейдем к нарушениям в других частях города.
Водитель китайского внедорожника посчитал нормальным просто бросить авто на тротуаре посреди Красного проспекта. Машина зарегистрирована на юрлицо — компанию, которая занимается деятельностью, «связанной с перевозками». В штате организации один человек, а финансовая отчетность в открытых источниках отсутствует.
Водитель этого «Лексуса» в условиях заставленной улицы Урицкого взгромоздился на заснеженный газон. Что с зеленым островком станет летом, долго представлять не нужно.
Машина может принадлежать 56-летней Ларисе Анатольевне Л. Женщина — загадка. Более подробной информации о ней найти не удалось.
Ранее читатели НГС пожаловались, что посетители цирка в Новосибирске превратили Нарымский сквер в одну большую автомобильную стоянку.