freedom
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 1/10
usd 89.76
eur 97.91
СрочноНовосибирец разбил окно автобуса на Маркса
Все новости
Все новости
Номерок блатнойЯ паркуюсь как чудак

«Гоняют по тротуару, практически давя пешеходов»: водители на крутых машинах устроили парковку у «Ауры» — прохожие в бешенстве

Очередная подборка автохамов за минувшую неделю

1 119

Заехать на тротуар позволяют себе владельцы недешевых машин

Поделиться

Единичная парковка на тротуаре — ситуация возмутительная, а когда автовладельцы массово оставляют машины на пешеходной дорожке — катастрофа. Новосибирцы пожаловались на водителей, которые принимают тротуар, ведущий к ТРЦ «Аура» за стоянку. При этом ведут себя безрассудно.

Целую серию фотографий прислали новосибирцы, жалуясь на автохамов у торгового центра.

— Парковка на тротуаре, водители ещё активно на большой скорости гоняют по этому тротуару, практически давя пешеходов, — написала одна из авторов снимков.

Номер на «Мерседесе» — из серии «блатных»

Номер на «Мерседесе» — из серии «блатных»

Поделиться

Этот «Мерседес» зарегистрирован на 63-летнюю Лидию Владимировну К. Женщина не значится в реестре предпринимателей, поэтому об источнике средств на дорогостоящее авто можно только догадываться. Выводы о манерах водителя каждый может сделать сам.

Нарушителей на тротуаре у «Ауры» очевидно никто не штрафует

Нарушителей на тротуаре у «Ауры» очевидно никто не штрафует

Поделиться

Если большинство водителей стараются прижать свои машины, как можно ближе к проезжей части, то Водитель «Лэнд Крузера Прадо» нахально перекрыл половину пешеходной дорожки.

Машина зарегистрирована на 42-летнего Александра Алексеевича В. Мужчина является индивидуальным предпринимателем — его ИП зарегистрировано в Криводановке и занимается розничной торговлей в «неспециализированных магазинах».

Яркий приммер, как машина может мешать пешеходам

Яркий приммер, как машина может мешать пешеходам

Поделиться

Не показать этот автомобиль мы не могли, потому что нарушение здесь налицо. Но установить даже возможного владельца авто не удалось.

Перейдем к нарушениям в других частях города.

Красный проспект. Несколько сотен метров до площади Ленина

Красный проспект. Несколько сотен метров до площади Ленина

Поделиться

Водитель китайского внедорожника посчитал нормальным просто бросить авто на тротуаре посреди Красного проспекта. Машина зарегистрирована на юрлицо — компанию, которая занимается деятельностью, «связанной с перевозками». В штате организации один человек, а финансовая отчетность в открытых источниках отсутствует.

Пришло время парковки на сугробах

Пришло время парковки на сугробах

Поделиться

Водитель этого «Лексуса» в условиях заставленной улицы Урицкого взгромоздился на заснеженный газон. Что с зеленым островком станет летом, долго представлять не нужно.

Машина может принадлежать 56-летней Ларисе Анатольевне Л. Женщина — загадка. Более подробной информации о ней найти не удалось.

Ранее читатели НГС пожаловались, что посетители цирка в Новосибирске превратили Нарымский сквер в одну большую автомобильную стоянку.

По теме

АвтохамАвтохамствоАвтохамкаСтопХамНовосибирск
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter