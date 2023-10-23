Разморозка цен. «Дешевые» иномарки опять подорожали, а с ними и Lada Vesta

Во второй половине сентября, по данным сайта «Автостат», ни один производитель не изменил стоимость машин, «отдыхая» после августовского повышения цен. Но с наступлением октября начался новый виток подорожания, который затронул «дешевые» модели. Ниже — перечень автомобилей, прибавивших наиболее заметно.
В начале октября внезапно подорожала Lada Vesta, продажи которой стартовали в июне. Стоимость базовой комплектации не изменилась, но средние версии прибавили от 80 до 118 тысяч рублей. В результате цена Lada Vesta Cross Techno составила 1,818 миллиона рублей, что стало новым рекордом для модели. И это далеко не предел, поскольку автомобиль пока лишен ряда доступных ранее опций: системы стабилизации, автоматических трансмиссий, двигателя объемом 1,8 литра. По нашим прикидкам, в следующем году максимальные комплектации Lada Vesta будут стоить около 2 миллионов рублей, а спортивные и удлиненные версии — еще дороже.
Иномарки, расположенные на ценовой шкале недалеко от Lada Vesta, также подорожали. Например, две модели BAIC (седан U5 Plus и кроссовер X35) еще летом претендовали на статус самых дешевых иномарок с ценой от 1,7 миллиона рублей. Однако с тех пор они несколько раз меняли стоимость, и в октябре, по данным сайта «Цена Авто», U5 Plus стал дороже на 136–206 тысяч рублей и теперь стоит от 2,045 миллиона рублей. А ряд комплектаций кроссовера X35 прибавил 71–131 тысячу рублей, и теперь его цена начинается от 2,2 миллиона. Возросла стоимость и других моделей BAIC — кроссовера X55 и внедорожника BJ40.
Аналогична ситуация с их соседями по калинградскому конвейеру — моделями Kaiyi. Седан E5 в октябре подорожал на 130–167 тысяч рублей, и сейчас прайс начинается от 2,195 миллиона рублей. Это не первая коррекция цены: в июне, например, E5 стоил от 1,959 миллиона рублей. А кроссовер Kaiyi X3 стал дороже на 114–132 тысячи (от 2,238 миллиона).
На 69–119 тысяч рублей подорожал JAC J7, и эта модель особенно интересна, потому что является дорестайлинговой версией автомобиля, который выпускают в Москве под названием «Москвич-6». Интересно, что импортируемый из Казахстана JAC даже после удорожания остался дешевле «Москвича»: китайская модель стоит от 2,399 миллиона рублей, тогда как за «шестерку» просят минимум 2,626 миллиона рублей. Правда, отчасти разница обусловлена более простой комплектацией JAC J7, и, если взять близкие версии, незначительный перевес будет на стороне «Москвича»: 2,826 миллиона рублей за исполнение «Бизнес» против 2,869 миллиона за JAC J7 в версии Luxury (только они оснащаются вариаторами, как базовые «Москвичи»). Столичный завод предложил и версию с более мощным мотором и «роботом», но ее цена приближается к 3 миллионам рублей.
Еще одна потеря в нижнем ценовом сегменте иномарок — Geely Coolray. После рестайлинга он подорожал на 265 тысяч рублей и теперь стоит от 2,595 миллиона. При этом машина стала крупнее, имеет четырехцилиндровый мотор (у прежней был трехцилиндровый) и поставляется не из Белоруссии, а из Китая. По старым ценам можно купить дорестайлинговую версию (от 2,33 миллиона). Но такой Coolray можно найти лишь среди дилерских остатков, тогда как впредь дорестайлинговые машины белорусской сборки будут называться Belgee X50 с декларируемой ценой от 2,236 миллиона рублей.
А вот какие модели сильнее всего подорожали в сентябре. Процесс идет с августа, когда резко возрос утилизационный сбор (аналог таможенных пошлин), а курс доллара приблизился к отметке 100 рублей. После ряда принятых мер рубль укрепился, но автомобильный рынок обычно мало реагирует на небольшие корректировки курса.