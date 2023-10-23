Разморозка цен. «Дешевые» иномарки опять подорожали, а с ними и Lada Vesta

Еще одна потеря в нижнем ценовом сегменте иномарок — Geely Coolray. После рестайлинга он подорожал на 265 тысяч рублей и теперь стоит от 2,595 миллиона. При этом машина стала крупнее, имеет четырехцилиндровый мотор (у прежней был трехцилиндровый) и поставляется не из Белоруссии, а из Китая. По старым ценам можно купить дорестайлинговую версию (от 2,33 миллиона). Но такой Coolray можно найти лишь среди дилерских остатков, тогда как впредь дорестайлинговые машины белорусской сборки будут называться Belgee X50 с декларируемой ценой от 2,236 миллиона рублей.

