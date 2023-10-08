«Каков наглец!»: Porsche Panamera проехался по тротуару на Красном проспекте, а автомобиль Лютого заблокировал проход

Toyota Camry в районе метро «Студенческая». Кто скажет, что машина припаркована на тротуаре, пусть первый бросит в автора снимка камнем. Седан 2021 года выпуска средней стоимостью 3,5 миллиона рублей комфортно расположился на велодорожке. Надеемся, что водитель не готовился к разгону: максимальная скорость, которую может развивать авто, — 230 км/ч.

Машина зарегистрирована на 55-летнюю Елену Михайловну Н. В реестре предпринимателей женщины нет.