«Каков наглец!»: Porsche Panamera проехался по тротуару на Красном проспекте, а автомобиль Лютого заблокировал проход

Очевидно, что парковка на тротуарах запрещена, потому что любое автомобильное движение на пешеходных дорожках — потенциальная опасность для людей. А что вы скажете, когда по тротуару передвигается элитный спорткар, способный развивать скорость до 300 км/ч? Нам, как минимум, стало не по себе.
Парковка на тротуарах Красного проспекта — явление уже давно не удивительное. При этом такое поведение себе позволяют водители далеко не дешёвых авто. На этот раз внимание случайного пешехода привлёк фиолетовый Porcshe Panamera GTS 2020 года выпуска. Машина, на секундочку, в среднем стоит около 13 миллионов рублей и способна развивать скорость до 300 км/ч.
— Каков наглец! — прокомментировал нарушение автор снимка.
Автомобиль зарегистрирован на юрлицо. ООО ГК «Альянс» успешно занимается «неспециализированной оптовой торговлей». По данным сервиса «Контур.Фокус», за 2022 год организация зафиксировала выручку в размере 1,6 миллиарда рублей, прибыль — 9,5 миллиона рублей. Известно, что компания занималась доставкой топлива.
Toyota Camry в районе метро «Студенческая». Кто скажет, что машина припаркована на тротуаре, пусть первый бросит в автора снимка камнем. Седан 2021 года выпуска средней стоимостью 3,5 миллиона рублей комфортно расположился на велодорожке. Надеемся, что водитель не готовился к разгону: максимальная скорость, которую может развивать авто, — 230 км/ч.
Машина зарегистрирована на 55-летнюю Елену Михайловну Н. В реестре предпринимателей женщины нет.
Водитель припарковал машину аккурат между мусорных контейнеров. Если пешеходы могут не обратить внимание на такого рода нарушение, то работники коммунальной службы наверняка пришли в ярость от такой наглости.
Владельца авто журналисту НГС установить не удалось, но мы помним, как новосибирцы умеют мстить автохамам.
Nissan Juke на улице Ленина, вроде, не мешает пешеходам, но припаркован по-хамски — водитель заехал на зеленую зону. По словам автора снимка, нарушение было не обязательным даже в случае экстренной жизненной ситуации.
— Увидел, как парковалась машина, а рядом было свободное место для парковки на проезжей части, — написал он.
Автомобиль зарегистрирован на 27-летнюю Анастасию Николаевну К. Женщина является жительницей Оренбурга, но, похоже, быстро переняла способы парковки по-новосибирски.
Это фото прилетело к нам с Затулинки. Можно было бы подумать, что водитель Toyota Mark II принял пешеходный переход за поворот проезжей части, если бы не бросил там свой автомобиль и удалился по своим делам.
Машина зарегистрирована на 67-летнего новосибирца. Мы могли бы скрыть его фамилию, но не в этот раз: автомобиль принадлежит Лютому В.П. Без комментариев.
Недавно мы описывали ситуацию с наглым тренером по интимной гимнастике, которая перегородила своим «Мерседесом» тротуар на Красном проспекте и призвала сибирячек любить себя.