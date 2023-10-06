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Сибиряк продает в интернете гусеничный транспортер за 10 миллионов — он может плавать по воде

По словам продавца, техника была куплена на аукционе

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Сибиряк выставил на продажу демилитаризированный гусеничный транспортер за 10 миллионов рублей

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На сайте объявлений сибиряк выставил на продажу демилитаризированный гусечный транспортер ПТС-2.

Автор объявления уверяет, что техника выпущена в 1986 году. Ее стоимость — 10 миллионов рублей. Судя по фото, кузов транспортера покрыт «свежей» краской. Визуально, на нем нет сколов и трещин.

— Продам ПТС-2 с хранения, полностью обслужен, — сказано в описании.

У транспортера мощная гусеничная часть. Кроме того, он укомплектован брезентом. Автор объявления рассказал НГС, что техника была куплена с аукциона в Таштаголе. Ценность транспортера — в том, что он способен плавать по воде и перевозить на себе грузы до 12 тонн.

ПТС-2 предназначен для транспортировки десанта, десантной переправы через водные преграды артиллерийских систем, колесных и гусеничных тягачей и так далее.

Со слов продавца, товаром часто интересуются потенциальные покупатели. Дополнительно к транспортеру он предлагает запчасти.

В июле НГС рассказывал о том, что сибиряки вытащили со дна реки старую «Хонду» — потом ее украли и выставили на продажу.

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