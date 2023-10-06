Сибиряк продает в интернете гусеничный транспортер за 10 миллионов — он может плавать по воде

На сайте объявлений сибиряк выставил на продажу демилитаризированный гусечный транспортер ПТС-2.
Автор объявления уверяет, что техника выпущена в 1986 году. Ее стоимость — 10 миллионов рублей. Судя по фото, кузов транспортера покрыт «свежей» краской. Визуально, на нем нет сколов и трещин.
— Продам ПТС-2 с хранения, полностью обслужен, — сказано в описании.
У транспортера мощная гусеничная часть. Кроме того, он укомплектован брезентом. Автор объявления рассказал НГС, что техника была куплена с аукциона в Таштаголе. Ценность транспортера — в том, что он способен плавать по воде и перевозить на себе грузы до 12 тонн.
ПТС-2 предназначен для транспортировки десанта, десантной переправы через водные преграды артиллерийских систем, колесных и гусеничных тягачей и так далее.
Со слов продавца, товаром часто интересуются потенциальные покупатели. Дополнительно к транспортеру он предлагает запчасти.
В июле НГС рассказывал о том, что сибиряки вытащили со дна реки старую «Хонду» — потом ее украли и выставили на продажу.