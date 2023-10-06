Новосибирская автошкола отказалась возвращать деньги ученику — он остался без практики

Курсант автошколы утверждает, что выбрал последнее. Но в ответ на наш запрос в «Автолидере» опроверг информацию о том, что предлагали вернуть сумму полностью. Там по-прежнему готовы сделать возврат только 14 тысяч рублей. Дело в том, что, согласно внутренним документам автошколы, копия которых есть у редакции, именно столько стоит практический курс. Однако в копии договора с Кириллом об этой сумме сказано лишь следующее: «Ее необходимо оплатить через две недели после начала теоретического курса».

