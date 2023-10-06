Новосибирская автошкола отказалась возвращать деньги ученику — он остался без практики

Руководство новосибирской автошколы «Автолидер» отказывается возвращать своему курсанту, который не получил практических занятий, полную стоимость обучения — 45 тысяч рублей. Учебное заведение якобы не предлагало мужчине такого варианта и готово сделать только частичный возврат. Об этом «Автолидер» сообщил в ответ на запрос НГС.
На этой неделе НГС рассказывал о конфликте новосибирца Кирилла с автошколой. Там мужчина прошел теоретический курс, а практического так и не дождался: не смог договориться с инструктором о времени проведения занятий. Он решил вернуть деньги за обучение и написал претензию к «Автолидеру», копия которой есть в нашем распоряжении.
Со слов Кирилла, руководство учебного заведения пригласило его к себе на беседу и якобы предложило три вариант решения проблемы. В первом автошкола предоставляет инструктора, и сибиряк завершает курс вождения. Во втором школа выдает сертификат о прохождении теоретического курса и возвращает Кириллу 20 тысяч. Третий вариант — ему возвращают всю заплаченную им сумму, 45 тысяч рублей. Однако подтвердить эти предположения документально Кирилл не смог.
Курсант автошколы утверждает, что выбрал последнее. Но в ответ на наш запрос в «Автолидере» опроверг информацию о том, что предлагали вернуть сумму полностью. Там по-прежнему готовы сделать возврат только 14 тысяч рублей. Дело в том, что, согласно внутренним документам автошколы, копия которых есть у редакции, именно столько стоит практический курс. Однако в копии договора с Кириллом об этой сумме сказано лишь следующее: «Ее необходимо оплатить через две недели после начала теоретического курса».
— Под контролем руководства автошколы [Кириллу] назначить прохождение практики с 22 сентября, а в дальнейшем, после сдачи внутреннего экзамена по вождению — выпустить на сдачу экзаменов в ГИБДД. Или вернуть ему оплату за недополученные часы, — говорится в ответе автошколы.
«Автолидер» предоставил НГС копию акта выполненных работ, подписанного Кириллом. Согласно нему, мужчина не имеет претензий к автошколе. Сначала он заявил нам, что якобы не подписывал этого документа, однако на момент выхода новости подтвердил, что подпись — действительно его.
— Да, я вспомнил, его дали на подпись вместе с карточкой вождения. Хотя, безусловно, это моя ошибка, — уверяет он.
Но не всегда истории обучения в автошколах заканчиваются неудачно. Недавно НГС рассказывал о пенсионерке, которая в 74 года сдала и теорию, и практику — теперь она рассекает по дорогам, но не лихачит.