От разгона в глазах темнеет. Что может (и чего не может) премиальный китайский спорткар Zeekr 001

Журналисты, тестировавшие 001 год назад, жаловались как раз на попустительство электроники и заносчивый характер Zeekr, отчего, видимо, разработчики усилили хватку ESP. Может быть, даже перестарались: Zeekr едет «виртуально», словно в компьютерной игре включил самый легкий режим. Эта простота обманчива, ибо нет полной страховки от дураков, но если водитель не ошибся с начальной скоростью в повороте, дальше можно топить педаль и полагаться на электронную узду. Олдфагам, для которых эталоном были Porsche 911 или BMW M3 , такие настройки покажутся скучноватыми: в какой-то момент ощущаешь себя не водителем, а оператором.

Вообще ESP можно отключить. Я нашел такой пункт в обширном меню, но пользоваться им не рискнул. Во-первых, автомобиль незнакомый, огромный и тяжеленный (почти 2,5 тонны ). Во-вторых, при такой мощности город кажется тесным, словно катаешься на кроссовом мотоцикле по школьному спортзалу. Проспекты кажутся улицами, улицы — дворовыми проездами. Такой автомобиль просится на волю, в пампасы, но тут возникает другой вопрос: надолго ли хватит батареи?