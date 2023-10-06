От разгона в глазах темнеет. Что может (и чего не может) премиальный китайский спорткар Zeekr 001

Мой сын, привычный к тест-драйвовским машинам, в первые полчаса кричал на каждом разгоне: «Эй-ей-ей! Не гони!» А я и не думал гнать, мы же в городе. Просто на полноприводном
Что такое Zeekr? Это очень молодая марка, принадлежащая Geely, которая с
Но анонсированный дальнобойный Zeekr был урезанным: из двух электромоторов оставили один, а мощность упала до
Насколько оправдана заявка на премиальность? В целом оправдана. Загибайте пальцы: пневмоподвеска меняет жесткость и дорожный просвет (
Есть еще настройки рекуперации, в пределе они позволяют ездить практически без тормозов. В этом случае машина замедляется электромоторами при отпускании газа. Такой режим экономичнее (часть энергии возвращается в аккумулятор), но требует привычки, потому что степень замедления не всегда интуитивно понятна.
Zeekr комфортен, хотя есть и возмутители спокойствия, например, хорошо слышно гул заднего электромотора, а подвеска даже в смягченном режиме остается достаточно подробной, чему виной, скорее всего, слишком уж низкопрофильная резина. Но на это обращаешь мало внимания, потому что Zeekr заволакивает тебя своей опекой, как слишком ретивый сотрудник гостиницы. Массаж не желаете? Пассажир справа урчит и млеет.
Впрочем, есть и к чему придраться. Например, при впечатляющем темпе разгона дозировать его не всегда просто. В экономичном режиме реакции становятся откровенно вялыми, словно двигатель перевели в защитный режим, но это и понятно. В комфортном режиме машина отзывается с ленцой и ускорение приливает мощной, но запоздалой волной. Но и в спортивном режиме не всё идеально: за ударом по педали газа следует «укус» разгона, но эффект волны чувствуется и здесь. Заочно сравнивая
Я списываю это на особенности настроек электроники. При чудовищной мощности на мокрой дороге Zeekr ни разу не скрипнул колесами. Вообще. Противобуксовочная система «душит» оба мотора еще на заре проскальзывания шин, а ESP так люто гасит любые скольжения, что сорвать Zeekr хоть в какое-то подобие заноса мне удалось только после усиления дождя, откровенно провоцируя машину газом. Да и то ее не выставило боком, она словно чихнула и тут же уперлась в невидимую стену электронной страховки.
Журналисты, тестировавшие 001 год назад, жаловались как раз на попустительство электроники и заносчивый характер Zeekr, отчего, видимо, разработчики усилили хватку ESP. Может быть, даже перестарались: Zeekr едет «виртуально», словно в компьютерной игре включил самый легкий режим. Эта простота обманчива, ибо нет полной страховки от дураков, но если водитель не ошибся с начальной скоростью в повороте, дальше можно топить педаль и полагаться на электронную узду. Олдфагам, для которых эталоном были
Вообще ESP можно отключить. Я нашел такой пункт в обширном меню, но пользоваться им не рискнул. Во-первых, автомобиль незнакомый, огромный и тяжеленный (почти
У электромобиля два лючка с разъемами для зарядки. Передний — для переменного тока, но такие зарядные устройства имеют ограниченную мощность, и для домашнего применения обычно используются
При этом если бытовой тариф позволяет ездить почти бесплатно (
В компании Level Cars говорят, что спрос на электромобили фонтанирует. Я усомнился в этом тезисе, ведь дилеры часто рассказывают об алчущих клиентах, подогревая интерес. Впрочем, площадка фирмы в самом деле заставлена разными моделями Zeekr и Hongqi и автовозы идут регулярно. Кто покупает такую экзотику? Сотрудники объясняют, что клиент идет в основном горячий, премиальный, из тех, что раньше выбирал между BMW, Jaguar или Porsche, а сейчас, с одной стороны, не готов платить тройную цену, а с другой, ищет чего-нибудь перченого. Zeekr — как раз из тех. Для большинства же из нас слова «китайский автомобиль» и «электромобиль» пока экзотика даже по отдельности, не то что вместе.
Цена электромобиля в тестовой комплектации
Будущее с приставкой «е-»
Пара слов о китайском автопроме, который впору уже называть электропромом. Мы привыкли оценивать его по бензиновым кроссоверам типа «
В
Конечно, к электромобилям еще много вопросов. Например, впечатляющая динамика
И подозреваю, что иногда им не хочется вылезать из электромобиля. Как заключил мой сын, когда мы пересаживались в бензиновый аппарат, ты словно из
Ранее мы проверяли, способен ли электрический «