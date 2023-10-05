«Праворульки» из Японии заменят «китайцы»? Репортаж с самого популярного авторынка России. Что с ним стало после санкций

По данным Министерства финансов Японии, как пишет Auto.ru, по итогам первой половины 2023 года транспортные средства заняли около 60% всего объема экспорта из Японии в Россию. Объемы поставок легковых автомобилей в нашу страну выросли на 33%. За весь 2022 год в РФ ввезли 210 тысяч подержанных японских автомобилей общей стоимостью в 1,8 млрд долларов. И это серьезный показатель с учетом объемов российского рынка, считает автоэксперт и автор телеграм-канала carintrade Павел Карин.



По мнению экспертов, новый запрет коснулся потока в десятки тысяч машин. При объемах российского рынка это много. Наши коллеги из редакции VLADIVOSTOK1.RU отправились на самый знаменитый рынок страны во Владивостоке, чтобы рассказать, что там происходит через два месяца после введения новых санкций.

