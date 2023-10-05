«Праворульки» из Японии заменят «китайцы»? Репортаж с самого популярного авторынка России. Что с ним стало после санкций

Уже почти два месяца, как Япония в рамках нового пакета санкций запретила ввозить в Россию гибриды, электрокары и, главное, автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра. Запрет начал действовать с 9 августа и уже серьезно сказался на российском параллельном импорте, полностью изменив существующие схемы ввоза японских моделей. Это привело к резкому росту цен на машины из Японии, которые всегда в России пользовались спросом, и не только на Дальнем Востоке. Прежде всего это ударило по россиянам со средним достатком, которые охотно везли себе машины из-за границы.
По данным Министерства финансов Японии, как пишет Auto.ru, по итогам первой половины 2023 года транспортные средства заняли около 60% всего объема экспорта из Японии в Россию. Объемы поставок легковых автомобилей в нашу страну выросли на 33%. За весь 2022 год в РФ ввезли 210 тысяч подержанных японских автомобилей общей стоимостью в 1,8 млрд долларов. И это серьезный показатель с учетом объемов российского рынка, считает автоэксперт и автор телеграм-канала carintrade Павел Карин.
По мнению экспертов, новый запрет коснулся потока в десятки тысяч машин. При объемах российского рынка это много. Наши коллеги из редакции VLADIVOSTOK1.RU отправились на самый знаменитый рынок страны во Владивостоке, чтобы рассказать, что там происходит через два месяца после введения новых санкций.
Авторынок «Зеленый угол» во Владивостоке существует уже 30 лет, несмотря на санкции, скандалы с арендаторами, попытки властей переделать его под жилой микрорайон, кризисы и рост иностранной валюты. Кажется, это место может пережить всё. За много лет здесь произошло многое, хоть и мало что изменилось. Выдает современность этого места новый и ровный асфальт с разметкой вместо обычной грунтовки, и ряды китайских автомобилей, которые раньше представить в одном ряду с «японками» было сложно.
Площадка образовалась стихийно, по рассказам местных продавцов-старожилов, «тачек было море», и их надо было где-то продавать. К слову, место выбрано удачно — огромная территория недалеко от лесного массива, где рядом нет большого количества глаз, а землю не нужно приватизировать или оформлять. Вокруг «Зеленки» всегда ходили десятки криминальных историй, сейчас уже всё гораздо спокойнее, у большинства продавцов оформлены ИП, ООО или самозанятость. Легендарный рынок остепенился.
Зачастую даже в будни здесь многолюдно, машинам сложно разъехаться, а припарковаться получается лишь в самом конце «Зеленки» на грунтовке. Проехать по узкой улице стремятся и покупатели, и жители соседнего микрорайона Зеленый бульвар. Однако в свой юбилей «Зеленый угол» оказался пустым. Продавцы отмечают, что корреспонденту VLADIVOSTOK1.RU просто не повезло — все уже разъехались.
— Видимо, всё уже купили, что хотели. Вчера было много автоподборщиков из Улан-Удэ, Новосибирска, вон у меня сразу четыре машины забрали, сегодня и показать нечего. В основном берут гибриды на продажу, но, честно сказать, предпочтения после санкций у покупателей не поменялись. Они в первую очередь хотят купить что-то по карману и хорошего качества, а гибрид или нет — это уже второстепенно, — рассказал один из продавцов, пожелавший остаться анонимом.
Одна из услуг — обклейка «морды» авто. Предприимчивые граждане берут деньги за то, что разными мягкими материалами закрывают капот и крылья автомобиля — это позволяет перегнать машину в другой регион для перепродажи без сколов от камней и других мелких повреждений.
— Спрос на услугу есть. Обклеиваем так, что машина приезжает целая, — неохотно поделился мужчина на «точке».
Перегонщики со всей страны приезжают во Владивосток ежедневно. Кто-то забирает машины, привезенные через аукцион для клиента, кто-то везет машину на перепродажу. Предприниматель
— Ну многих даже в лицо знаем, кто-то нас тоже уже запомнил и только у нас (на определенной стоянке.
Что можно купить, помимо авто?
На «Зеленке» можно найти большую часть автозапчастей, да и не только их — тут до сих пор стоят торговые точки с различной японской продукцией. А также можно поесть. Одно из старейших кафе, если его можно так назвать, предлагает вьетнамскую кухню, раньше, по словам продавцов, оно было одно из самых популярных на территории авторынка.
Второе заведение ведет кочевой образ жизни. За многолетнее существование, сколько точно, никто сказать не может, переезжало с место на место неоднократно. Но это полностью оправдывает его направление — бурятская юрта, где, по словам горожан и самих бурятов, самые вкусные буузы во Владивостоке.
Что будет с «Зеленкой»?
После введения санкций 9 августа 2023 года автомобили с большим объемом двигателя, стали стоить космических денег. Небольшой грузовик с
— Можно найти способ привезти что-то объемом больше 2 литров, но это увеличивает их стоимость в несколько раз. Нам же тоже невыгодно оплачивать простой, аренда места здесь никогда низкая не была. Ко всему прочему, санкции не основная проблема, есть еще и утильсбор, введенный родным государством, который делает любой автомобиль в несколько раз дороже. Вот и получается, что везти на продажу, больше невыгодно. Например, если я юрлицо, то мои автомобили становятся в полтора раза дороже, смысл мне выставлять их рядом с теми, что выгоднее по стоимости? Больших авто уже точно не будет, это, скорее всего, последнее. Возможно, их заменят «китайцы», но и на них какие-то ограничения вводят. Конечно, мы многое пережили и рынок вряд ли умрет, пока есть те, кто делает покупки лишь после того, как пощупает товар. Это как витрина в магазине, — вслух рассуждает продавец.