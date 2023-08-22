Наценка с пробегом. Смотрим, как дорожают подержанные автомобили из-за новых поборов

Мы рассказывали, как увеличение утилизационного сбора на ввозимые в РФ машины переполошило автомобильный рынок и спровоцировало рост цен и на новые авто, и на авто с пробегом. Масла в огонь подлил дешевеющий рубль, в итоге ко второй декаде августа все участники рынка отмечают устойчивый рост цен, причем за импортируемыми машинами подтягиваются и авто с пробегом внутреннего вторичного рынка РФ. Что происходит и чего ждать дальше — в нашем материале.
Как подорожали новые авто — и иномарки, и отечественные «Москвичи» — мы уже сообщали, но большую часть автовладельцев волнует вторичный рынок. Ведь купить новую машину за 2–4 миллиона рублей и больше могут далеко не все, что до подорожания, что после. А вторичный рынок, особенно машины в возрасте до 7 лет, тесно связан с рынком новых авто и следует за ним — «бэушка» дорожает по инерции. Плюс проблемы с увеличенным с 1 августа утилизационным сбором — ряд моделей с пробегом из-за границы теперь прибавят в цене по несколько сотен тысяч рублей — подробнее о новых ставках читайте тут.
Кратко о новых ставках утильсбора. Автомобили в возрасте до трех лет с объемом двигателя 1–2 литра — коэффициент возрос с 8,92 до 15,03. Ранее утильсбор составлял 178,4 тысячи рублей, с 1 августа — 300,6 тысячи. Для новых автомобилей с моторами 2–3 литра утильсбор возрос с 281,6 тысячи до 844,8 тысячи.
Эксперты рынка уже фиксируют рост цен во всех сегментах, и на вновь ввозимые авто, и на ввезенные по старым ставкам, и даже на машины с местной вторички — продавцы переписывают ценники «впрок, на всякий случай».
— Подорожание произошло, но не у всех и не на всё. Конечно, основная причина — это рост курса валют и повышение утильсбора. Многие цены подняли превентивно, в том числе на машины, ввезенные по старому курсу и утильсбору, кто-то поднял и потом откатил цены. При этом на цену влияет еще и спрос — рост цены будет не всегда линейным, — говорит директор компании «СТС Автомобили» Павел Костенко.
— Если брать машины в возрасте 7–8 лет, то в целом даже машины с пробегом по России подорожали тысяч на 200. Если, например, Nissan Murano 2013–2014 года месяц назад стоил 1,6 миллиона рублей (плюс-минус, в зависимости от состояния и пробега), то в настоящий момент цена подобных автомобилей приблизилась к отметке 1,7–1,8 миллиона. Причем тот же самый сервис «Дром.ру» отмечает эти цены как нормальные. Такая довольно популярная праворульная модель Honda Fit Shuttle 2011–2012 года стоила до миллиона рублей в хорошем состоянии, сегодня такие беспробеговые автомобили, которые еще успели заехать к настоящему моменту, стоят 1,05–1,2 миллиона в зависимости от комплектации, — приводит примеры менеджер по связям с общественностью компании «РДМ Импорт» Михаил Крылов.
Крупный федеральный сервис «Авито.Авто» фиксирует подорожание по ряду моделей, некоторые пока остаются в прежней цене. Но не исключается, что это вопрос времени.
— Наиболее востребованными моделями автомобилей с пробегом в возрасте до 7 лет в период с 24 июля по 13 августа 2023 года стали Priora, ВАЗ-2114, Lada Granta, Hyundai Solaris и Ford Focus. Средняя цена Priora осталась на прежнем уровне, в среднем модель можно приобрести за
История с утильсбором привела не только к росту цен, но и к замиранию сферы параллельного импорта — многие продавцы пока не знают, что делать дальше, выжидают, придерживают машины. Простые граждане (не перекупщики), которые хотели привезти машину из-за границы для себя лично, тоже рискуют. По новым правилам, ввезенный для личного пользования автомобиль нельзя потом будет продавать в течение целого года. А если продал — то утильсбор составит не льготные 5200 рублей, а несколько сотен тысяч (в зависимости от модели), и будь добр — доплати разницу. А если человеку пришлось продавать машину по личным обстоятельствам — болезнь, потеря работы
— Сейчас рано еще судить о работоспособности вступившего в силу постановления правительства. Оно будет играть вдолгую, так как там установлены длительные сроки, в частности на владение транспортным средством в течение 1 года, если оно ввезено для личного пользования. Что касается того, действительно ли 1 автомобиль можно ввезти? Действительно, в постановлении указано, что второй и последующий автомобили облагаются повышенной ставкой, но не указан срок, в течение которого эти автомобили должны ввозиться. И пока не будет разъяснений от вышестоящего таможенного или налогового органа (а еще лучше от Верховного суда), то, скорее всего, будут напрямую применять эту норму, — объясняет автоюрист Лев Воропаев.
— Можно констатировать, что рынок ввезенных автомобилей без пробега по РФ подтормозился, у участников нет понимания, как действовать дальше. С лазейками на тему утильсбора пока всё обстоит очень тяжко, пока никаких возможностей не придумано. Будет ли повышенный утильсбор заложен в стоимость — будет, но при условии, что в принципе сохранится такая практика, как импорт авто для последующей продажи. Крупные продавцы будут или завозить гораздо меньшие объемы под конкретного заказчика, либо действительно заложат утильсбор в стоимость авто. Но как это отразится на конечном спросе, пока тяжело спрогнозировать, — отмечает Михаил Крылов из «РДМ Импорт».
В числе вероятных способов обхода повышенного утильсбора участники рынка обсуждают ввоз автомобиля под конкретного заказчика, который сам станет плательщиком этого сбора по пониженной ставке. Либо ввоз автомобиля, оформление ЭПТС, поиск покупателя и затем уже оформление сбора на этого покупателя. В любом случае цены на вторичном рынке вряд ли остановятся, дело только в степени удорожания авто.
— По вторичному рынку прогноз следующий — это однозначное увеличение цены на все категории автомобилей, правый руль, левый руль, отечественные авто. Особенно бурно цены растут на те машины, которые попали под запрет вывоза из Японии, но при этом пользовались спросом. Это абсолютно все гибриды, микроавтобусы, которые имели объем двигателя 2 литра и больше. Предложение этих авто в беспробеговом виде фактически исчезнет. Плюс происходит сокращение «живых» автомобилей на вторичном рынке вследствие естественного износа. Годы проходят, пробеги наматываются, машины вырабатывают свой ресурс. А притока свежего пополнения не прогнозируется, — говорит Михаил Крылов.
— Если спрос будет оставаться на текущем уровне, то вторичка, конечно, еще подорожает, уже эти процессы начались, в силу того, что новые авто становятся менее доступны, — заключает Павел Костенко из «СТС Автомобили».
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