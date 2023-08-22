Наценка с пробегом. Смотрим, как дорожают подержанные автомобили из-за новых поборов

— Подорожание произошло, но не у всех и не на всё. Конечно, основная причина — это рост курса валют и повышение утильсбора. Многие цены подняли превентивно, в том числе на машины, ввезенные по старому курсу и утильсбору, кто-то поднял и потом откатил цены. При этом на цену влияет еще и спрос — рост цены будет не всегда линейным, — говорит директор компании «СТС Автомобили» Павел Костенко.

— Если брать машины в возрасте 7–8 лет, то в целом даже машины с пробегом по России подорожали тысяч на 200. Если, например, Nissan Murano 2013–2014 года месяц назад стоил 1,6 миллиона рублей (плюс-минус, в зависимости от состояния и пробега), то в настоящий момент цена подобных автомобилей приблизилась к отметке 1,7–1,8 миллиона. Причем тот же самый сервис «Дром.ру» отмечает эти цены как нормальные. Такая довольно популярная праворульная модель Honda Fit Shuttle 2011–2012 года стоила до миллиона рублей в хорошем состоянии, сегодня такие беспробеговые автомобили, которые еще успели заехать к настоящему моменту, стоят 1,05–1,2 миллиона в зависимости от комплектации, — приводит примеры менеджер по связям с общественностью компании «РДМ Импорт» Михаил Крылов.

