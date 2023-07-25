Сибиряк продает коллекционный Mercedes-Benz со съемной крышей — что есть в машине, которая стоит 22 миллиона

Продавец Mercedes рассказал редакции НГС, что у автомобиля съемная жесткая крыша. Благодаря ей родстер, по желанию, может превращаться в закрытое купе.



— Это авто matching numbers. Его уникальность в том, что у него сохранились заводские номерные агрегаты. Это повышает ценность транспортного средства. Найти настолько же аутентичный и хорошо восстановленный экземпляр 190SL на самом деле нелегко, — добавил мужчина.