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Сибиряк продает коллекционный Mercedes-Benz со съемной крышей — что есть в машине, которая стоит 22 миллиона

Редкий автомобиль был привезен из Германии

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Сибиряк продает раритетный Mercedes-Benz 190SL за 22,4 миллиона рублей

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На сайте объявлений новосибирец выставил на продажу коллекционный Mercedes-Benz 190SL, выпущенный в 1960 году. Ретроавтомобиль, по заявлению владельца, находится «в идеальном состоянии», его стоимость — 22,4 миллиона рублей.

Продавец Mercedes рассказал редакции НГС, что у автомобиля съемная жесткая крыша. Благодаря ей родстер, по желанию, может превращаться в закрытое купе.

— Это авто matching numbers. Его уникальность в том, что у него сохранились заводские номерные агрегаты. Это повышает ценность транспортного средства. Найти настолько же аутентичный и хорошо восстановленный экземпляр 190SL на самом деле нелегко, — добавил мужчина.

У машины сохранились заводские номерные агрегаты

У машины сохранились заводские номерные агрегаты

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Машина была отреставрирована в 1990-х годах в Германии и привезена в Россию в 2017 году. Она растаможена и стоит на учете в РФ, поэтому может свободно ездить по любым дорогам, также отметил продавец.

Пробег раритетного экземпляра — 5413 километров. У него бензиновый двигатель объемом 1,9 литра, мощностью 105 лошадиных сил, механическая коробка передач, задний привод и руль слева.

Автомобиль полностью отреставрирован

Автомобиль полностью отреставрирован

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