Сибиряк продает коллекционный Mercedes-Benz со съемной крышей — что есть в машине, которая стоит 22 миллиона

На сайте объявлений новосибирец выставил на продажу коллекционный Mercedes-Benz 190SL, выпущенный в 1960 году. Ретроавтомобиль, по заявлению владельца, находится «в идеальном состоянии», его стоимость — 22,4 миллиона рублей.
Продавец Mercedes рассказал редакции НГС, что у автомобиля съемная жесткая крыша. Благодаря ей родстер, по желанию, может превращаться в закрытое купе.
— Это авто matching numbers. Его уникальность в том, что у него сохранились заводские номерные агрегаты. Это повышает ценность транспортного средства. Найти настолько же аутентичный и хорошо восстановленный экземпляр 190SL на самом деле нелегко, — добавил мужчина.
Машина была отреставрирована в
Пробег раритетного экземпляра — 5413 километров. У него бензиновый двигатель объемом 1,9 литра, мощностью 105 лошадиных сил, механическая коробка передач, задний привод и руль слева.
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