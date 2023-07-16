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«Трансформеры моральные»: водители грузовиков отбились от рук в Новосибирске — бросают машины, где хотят

Очередная подборка автохамов, игнорирующих ПДД

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Для некоторых автомобилистов будто не существует правил парковки

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Легковыми авто на тротуарах и газонах новосибирцев не удивишь. Микроавтобусы и грузовики вызывают куда более яростный праведный гнев: пешеходные дорожки мало чем отличаются от проезжей части, а там, где мог вырасти газон, — грязное месиво. Очередная неделя наблюдения за автохамами на этот раз принесла тяжеловесные плоды. Судите сами.

На этой машине ездят рабочие

На этой машине ездят рабочие

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Водитель «Газели» настолько увлекся маневрами по газону на Каменской, что не заметил знак «Пешеходный переход», который не устоял под натиском тентованного грузовичка. Автомобилист не растерялся — быстро исправил ситуацию, как мог.

— Прикопал обратно и с места скрылся. Вызывали ГИБДД, так никто и не приехал, — пишет читатель НГС, приславший фото.

Машина зарегистрирована на компанию «ТСП», которая занимается деятельностью в области архитектуры. Дела у организации идут не очень хорошо: например, по данным сервиса «Контур.Фокус», в прошлом году компания зафиксировала убытки — 173 тысячи рублей. Может быть, это нервирует рабочих и провоцирует их на нарушение ПДД?

Когда машина не влезает в парковочный карман

Когда машина не влезает в парковочный карман

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Если ваше авто слишком длинное, чтобы уместиться в стандартном парковочном кармане, не считайте, что это повод заехать на газон. Водитель японского грузовика, похоже, придерживается присказки: «чуть-чуть не считается». Считается, уважаемый.

— Ну как так можно? Каждый считает, что если он немного нарушит, то жизнь от этого не изменится, а в целом получается бардак. Трансформеры моральные, — негодует читатель НГС, приславший фото.

Машина зарегистрирована на 39-летнего Арсена Андраниковича Ш. Уроженец села в Искитимском районе, сегодня он живет в Новосибирске и трудится на рабочих специальностях. Оказалось, что Арсен Андраникович очень легкомысленно относится к ПДД: сейчас за ним числится больше 10 неоплаченных штрафов. Что-то подсказывает, что для него это не предел.

Надпись на борту — «Федеральный проект "Старшее поколение"»

Надпись на борту — «Федеральный проект "Старшее поколение"»

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Есть ощущение, что чиновники разрешают себе больше, чем остальным? Наглядный пример.

— Зацените красоту от нацпроекта «Демография». Водитель микроавтобуса заехал через газон, перегородив тротуар на пересечении Свердлова и Советской возле Областной библиотеки, — написал автор фото, новосибирский блогер Михаил Докукин.

Машина зарегистрирована на социальную службу Чистоозёрного района. Казенное учреждение в том числе поддерживает пожилых людей, ветеранов, инвалидов. Можно предположить, что таким образом водитель пытался облегчить посадку/высадку маломобильных пассажиров, но все-таки это маловероятно.

Джип на газоне после дождя — в итоге грязное месиво

Джип на газоне после дождя — в итоге грязное месиво

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Джип — не грузовик, но его пробуксовки на газоне оставляют неизгладимый отпечаток в душах новосибирцев. Особенно после дождя, когда внедорожник оставляет после себя грязное месиво. Этот Lexus на Ватутина выделился на фоне других нарушителей своим регистрационным знаком: на модели GX470 висят госномера «470». Джентльменский ход.

Машина зарегистрирована на 52-летнего Формана Османа-Оглы О. Чем занимается мужчина — загадка. В реестре предпринимателей его нет, среди публичных людей — тоже.

Спрятаться от внимательных читателей не удалось

Спрятаться от внимательных читателей не удалось

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Наконец, Toyota, которая пристроилась на газоне, будто пытаясь спрятаться за деревом. Машина зарегистрирована на 40-летнюю Яну Борисовну К., но ездит на ней, по всей видимости, 42-летний Алексей Павлович К., который атаковал газон на улице Ватутина.

Местные жители пытаются бороться с беспределом на зеленых зонах. Читатель НГС рассказал, что обращался в ГИБДД, но результатов нет.

— Мне сказали, что автоинспекторы этой проблемой заниматься не будут. Меня отправили в районную администрацию, где обращение рассматривают до сих пор, — пояснил мужчина.

Надежд, что чиновники разработают программу борьбы с нарушителями правил парковки, немного. Особенно учитывая, что их водители тоже попадают в недельные подборки автохамов.

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