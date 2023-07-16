«Трансформеры моральные»: водители грузовиков отбились от рук в Новосибирске — бросают машины, где хотят

Легковыми авто на тротуарах и газонах новосибирцев не удивишь. Микроавтобусы и грузовики вызывают куда более яростный праведный гнев: пешеходные дорожки мало чем отличаются от проезжей части, а там, где мог вырасти газон, — грязное месиво. Очередная неделя наблюдения за автохамами на этот раз принесла тяжеловесные плоды. Судите сами.
Водитель «Газели» настолько увлекся маневрами по газону на Каменской, что не заметил знак «Пешеходный переход», который не устоял под натиском тентованного грузовичка. Автомобилист не растерялся — быстро исправил ситуацию, как мог.
— Прикопал обратно и с места скрылся. Вызывали ГИБДД, так никто и не приехал, — пишет читатель НГС, приславший фото.
Машина зарегистрирована на компанию «ТСП», которая занимается деятельностью в области архитектуры. Дела у организации идут не очень хорошо: например, по данным сервиса «Контур.Фокус», в прошлом году компания зафиксировала убытки — 173 тысячи рублей. Может быть, это нервирует рабочих и провоцирует их на нарушение ПДД?
Если ваше авто слишком длинное, чтобы уместиться в стандартном парковочном кармане, не считайте, что это повод заехать на газон. Водитель японского грузовика, похоже, придерживается присказки: «чуть-чуть не считается». Считается, уважаемый.
— Ну как так можно? Каждый считает, что если он немного нарушит, то жизнь от этого не изменится, а в целом получается бардак. Трансформеры моральные, — негодует читатель НГС, приславший фото.
Машина зарегистрирована на
Есть ощущение, что чиновники разрешают себе больше, чем остальным? Наглядный пример.
— Зацените красоту от нацпроекта «Демография». Водитель микроавтобуса заехал через газон, перегородив тротуар на пересечении Свердлова и Советской возле Областной библиотеки, — написал автор фото, новосибирский блогер Михаил Докукин.
Машина зарегистрирована на социальную службу Чистоозёрного района. Казенное учреждение в том числе поддерживает пожилых людей, ветеранов, инвалидов. Можно предположить, что таким образом водитель пытался облегчить посадку/высадку маломобильных пассажиров, но все-таки это маловероятно.
Джип — не грузовик, но его пробуксовки на газоне оставляют неизгладимый отпечаток в душах новосибирцев. Особенно после дождя, когда внедорожник оставляет после себя грязное месиво. Этот Lexus на Ватутина выделился на фоне других нарушителей своим регистрационным знаком: на модели GX470 висят госномера «470». Джентльменский ход.
Машина зарегистрирована на
Наконец, Toyota, которая пристроилась на газоне, будто пытаясь спрятаться за деревом. Машина зарегистрирована на
Местные жители пытаются бороться с беспределом на зеленых зонах. Читатель НГС рассказал, что обращался в ГИБДД, но результатов нет.
— Мне сказали, что автоинспекторы этой проблемой заниматься не будут. Меня отправили в районную администрацию, где обращение рассматривают до сих пор, — пояснил мужчина.
Надежд, что чиновники разработают программу борьбы с нарушителями правил парковки, немного. Особенно учитывая, что их водители тоже попадают в недельные подборки автохамов.