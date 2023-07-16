«Трансформеры моральные»: водители грузовиков отбились от рук в Новосибирске — бросают машины, где хотят

Если ваше авто слишком длинное, чтобы уместиться в стандартном парковочном кармане, не считайте, что это повод заехать на газон. Водитель японского грузовика, похоже, придерживается присказки: «чуть-чуть не считается». Считается, уважаемый.

— Ну как так можно? Каждый считает, что если он немного нарушит, то жизнь от этого не изменится, а в целом получается бардак. Трансформеры моральные, — негодует читатель НГС, приславший фото.