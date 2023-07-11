Кроссовер обгонял через сплошную, когда под него вылетела легковушка. Эксперты объяснили, кто виноват

На записи хорошо видно, что седан начал поворот налево уже после выхода кроссовера на встречку, таким образом, водитель седана изменил траекторию перед машиной, которая уже не меняла своего вектора движения. Кроме того, в ПДД отдельно описана подобная ситуация.

Пункт 11.3 ПДД. Водителю обгоняемого транспортного средства запрещается препятствовать обгону посредством повышения скорости движения или иными действиями.



Однако дело осложняет тот факт, что кроссовер начал обгон через сплошную линию разметки, а это запрещенный маневр. Если изучить детально стоп-кадры, можно увидеть, как задняя ось авто уже полностью находится на встречке, а разметка всё еще сплошная. Это обстоятельство порождает долю вины и водителя кроссовера.