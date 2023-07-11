Кроссовер обгонял через сплошную, когда под него вылетела легковушка. Эксперты объяснили, кто виноват

Разгар отпусков, и многие автомобилисты едут к местам отдыха по загородным трассам. Движение по шоссе не исключает риски, связанные, прежде всего, с превышением скорости и нарушением правил обгона. Сегодня посмотрим на ДТП, характерное для всех загородных трасс нашей необъятной страны — обгон одной машиной и одновременное перестроение перед ней другого авто.
Эта авария произошла на одном из загородных шоссе под Петербургом. На записи мы видим по одной полосе движения в каждую сторону и сплошную разделительную полосу. Вот белый кроссовер пересекает эту полосу и выходит на обгон по встречке. Через пару секунд на эту же полосу выходит светлый седан с левым поворотом, водитель которого, видимо, намеревался свернуть к магазину по левой стороне дороги. Кроссовер пытается уйти левее, но удара не миновать.
На записи хорошо видно, что седан начал поворот налево уже после выхода кроссовера на встречку, таким образом, водитель седана изменил траекторию перед машиной, которая уже не меняла своего вектора движения. Кроме того, в ПДД отдельно описана подобная ситуация.
Пункт 11.3 ПДД. Водителю обгоняемого транспортного средства запрещается препятствовать обгону посредством повышения скорости движения или иными действиями.
Однако дело осложняет тот факт, что кроссовер начал обгон через сплошную линию разметки, а это запрещенный маневр. Если изучить детально стоп-кадры, можно увидеть, как задняя ось авто уже полностью находится на встречке, а разметка всё еще сплошная. Это обстоятельство порождает долю вины и водителя кроссовера.
— Я вижу вину двух водителей. С одной стороны, водитель, который обгонял, начал маневр первым, а водитель, который поворачивал, не убедился в безопасности своего маневра, — объясняет Вячеслав Ашурков, представитель Федерации автомобилистов России (ФАР). — С другой стороны, тот, который обгонял, начал сильно рано, еще когда была сплошная линия разметки. Но это не дает права поворачивающему водителю не убедиться в безопасности маневра. Он должен убедиться. Поэтому вижу здесь вину обоюдную, но все-таки больше того, кто поворачивал.
Есть и другая трактовка подобных ситуаций — кто первым нарушил, тот и виноват. Иными словами, первый нарушивший водитель теряет все свои приоритеты — Верховный суд неоднократно выносил подобные решения и по делам об обгонах, и по езде по обочине.
— Один обгоняет, а второй препятствует его обгону, в этой ситуации действует принцип — кто первый начал, тот, собственно говоря, и прав. Или, скажем так, менее виноват, — говорит автомобильный юрист, адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский. — Для второго автомобиля действует пункт ПДД, что запрещается препятствовать автомобилю, совершающему обгон. Но в данном случае обгон был запрещен сплошной разметкой, думаю, в данной ситуации можно говорить о вине водителя, который пошел на обгон и пересек разметку.
Но не стоит надеяться, что если вы нарушили, то вас сразу оправдают только потому, что второй участник нарушил первым. Такие дела рассматривает суд, а он изучает все нюансы столкновения, все технические моменты, может назначать экспертизу.
— Часто такие ситуации бывают спорными, и решения по ним спорные. Тут тонкий момент может быть — установление для второго водителя момента, когда он должен был бы увидеть, что сзади идущий автомобиль пошел на обгон. В принципе суд может прийти к выводу о взаимной вине водителей обоих автомобилей с распределением долей вины, такое тоже бывает, — заключает Денис Садовский.
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