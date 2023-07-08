Как Бэтмен! Большой черный джип заблокировал обочину для нарушителя ПДД — могут ли наказать уличного героя

В четверг, 6 июля, движение на Бердском шоссе традиционно замедлилось, а потом и вовсе почти остановилось. Подавляющее большинство водителей стоически ползут в пробке, но не таков водитель белого микроавтобуса. Он выехал на обочину... и почти сразу остановился: дорогу нарушителю ПДД перекрыл большой черный внедорожник.

— Вообще красавчик! — коротко оценивает его автор видео.

Попытки объехать борца за справедливость на дороге не удаются: тот ловко маневрирует, вынуждая обочечника оставаться на месте.