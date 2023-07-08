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Эксперт

Как Бэтмен! Большой черный джип заблокировал обочину для нарушителя ПДД — могут ли наказать уличного героя

Изучаем забавное видео с автоюристом

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Забавное происшествие сняли на видео подписчики паблика АСТ-54 во «ВКонтакте»

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Расхожую фразу «Не все герои носят плащи» редко хочется произносить на дорогах в Новосибирске. Но сегодня именно тот случай. Подписчик паблика «АСТ-54» снял на видео необычный инцидент на Бердском шоссе. Там водитель черного внедорожника выехал на обочину не для того, чтобы объехать пробку, а чтобы не дать это сделать нарушителю на белом микроавтобусе, похожем на маршрутку. Вместе с автоюристом Марией Соловьевой журналисты НГС изучили забавный короткий ролик, чтобы понять, не грозит ли наказание самому ревнителю ПДД.

Над этим роликом видеоредакторам НГС пришлось попотеть: автор так был восхищен, что его радостные возгласы оказались совершенно непечатными. Но понять его нетрудно: такой перфоманс на новосибирских дорогах можно увидеть далеко не каждый день.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

В четверг, 6 июля, движение на Бердском шоссе традиционно замедлилось, а потом и вовсе почти остановилось. Подавляющее большинство водителей стоически ползут в пробке, но не таков водитель белого микроавтобуса. Он выехал на обочину... и почти сразу остановился: дорогу нарушителю ПДД перекрыл большой черный внедорожник.

— Вообще красавчик! — коротко оценивает его автор видео.

Попытки объехать борца за справедливость на дороге не удаются: тот ловко маневрирует, вынуждая обочечника оставаться на месте.

Правда, чем закончилась история, неясно: видео длится всего 12 секунд, но хочется верить, что нарушителю пришлось вернуться в поток и ехать по правилам, а его «учителя» за это не наказали.

— Белая сплошная линия на обочине обозначает край дороги, согласно пункту 1.2. ПДД. Пересечение сплошной линии разметки у обочины допустимо только в тех местах, где это не противоречит правилам и исключительно с целью остановки или стоянки, — напоминает о правилах Мария Соловьева.

При этом за движение по обочине, согласно части п. 1 статьи 12.15 КоАП РФ предусмотрен штраф 1,5 тысячи рублей, и грозит он не только нахальному шоферу за рулем микроавтобуса, но и самому водителю джипа.

— На видео джип немного двигается по обочине, преграждая путь микроавтобусу, и за это может быть привлечен к административной ответственности, поскольку мотивы движения не имеют значения в административном производстве, — отмечает автоюрист.

По словам Марии Соловьевой, именно в этом месте наказать «обочечника» можно было бы и в безопасном режиме — запрещающих знаков именно на этом участке шоссе нет. Для этого нужно было просто остановиться на пути нарушителя ПДД, а дальше — пусть пытается объехать.

Ранее мы публиковали видео, снятое уличной камерой наблюдения, которая запечатлела настоящего антигероя новосибирских улиц. Неизвестный на электросамокате ночью влетел в припаркованный во дворе автомобиль, а потом скрылся с места ДТП.

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