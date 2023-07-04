Настоящая «Октавия»: в России возобновили продажи новых Skoda

В России стартовали продажи новых автомобилей Skoda, ввезенных крупными дилерскими холдингами по схеме параллельного импорта из КНР. Ассортимент, правда, небогатый, зато состоит из наиболее популярных моделей. К нам везут лифтбэки Rapid и Octavia, кроссовер Kodiaq и незнакомый россиянам Kamiq.
Самая доступная модель — рестайлинговый Rapid, но он представлен в единичных экземплярах, ведь с учетом всех накладных и таможенных расходов стоимость в России превышает 2,2 млн рублей. За эти деньги у бывших дилеров Skoda можно найти аналогичные машины калужской сборки, так что перспективы «параллельного» «Рапида» пока сомнительны. Российские версии оснащались атмосферниками 1,6 литра (90 л. с. или 110 л. с.), а также 1,4-литровым турбомотором (125 л. с.), но китайские имеют 1,5-литровый атмосферник того же поколения EA211 и мощностью 112 л. с. Коробка передач — шестиступенчатый гидромеханический автомат.
Skoda Kamiq GT — это компактный кроссовер, размером с «Москвич 3» или Volkswagen Taos. Модель не надо путать с ее европейским тезкой, потому что китайский «Камик» построен на более простой платформе (PQ25 вместо MQB-A0 у европейской модели) и похож на нее только в версии GT, которую и везут в Россию. Это соплатформенный «Рапиду» кроссовер с передним приводом и аналогичным силовым агрегатом, 112-сильным мотором и шестиступенчатым автоматом. Kamiq неплохо оснащен, но интерес к нему убивает цена: от 3 млн рублей. Это в полтора раза дороже, чем большинство китайских паркетников такого класса.
Куда интереснее китайские Skoda Octavia, которые стоят в диапазоне 2,3–2,5 млн рублей. Это заметно дешевле, чем оставшиеся у российских дилеров Skoda Octavia (от 3 млн рублей). Но есть важный нюанс: помимо иного мотора (у машин из КНР всё тот же 1,5-литровый атмосферник) китайские Octavia ввозят в Россию в предыдущем поколении А7 с характерными четырехглазыми фарами. В России такие машины продавались до 2020 года, после чего их сменило поколение А8, но в Китае выпускаются до сих пор в небогатых комплектациях. Оснащение — это минимальный джентльменский набор: кондиционер, две подушки безопасности, АБС, ESP, но нет даже штатного подогрева сидений (проблема многих «китайцев»). Кстати, в момент дебюта четырехглазых «Октавий» в 2017 году за них просили от 940 тысяч рублей, то есть за шесть лет модель подорожала в России почти в 2,5 раза.
Технически китайские «Октавии» аналогичны тем, что выпускали в Нижнем Новгороде, но есть и упрощения, например, в багажном отделении нет многочисленных приспособлений для фиксации груза, гордости шкодовского подхода Simply Clever. Из прямых конкурентов Octavia на российском рынке есть более дорогой и мощный Changan Uni-V, а скоро добавится «Москвич-6», причем последний может оказаться ощутимо дешевле «Октавий». Теоретически из Китая можно привезти и более современную Octavia A8, но особого смысла нет: цена будет едва ли меньше, чем у машин на дилерских складах.
Наконец, из Китая импортируют некогда популярный кроссовер Kodiaq, но только с 2-литровым турбомотором, который в переднеприводных версиях настроен на мощность 186 л. с., в полноприводных — 220 л. с. Коробка передач — семиступенчатый преселективный робот DSG. Цены кусаются: самые доступные «Кодиаки» из Поднебесной стоят порядка 3,4 млн рублей, что соответствует уровню цен на оставшиеся российские машины (правда, у них 1,4-литровый мотор). А полноприводные версии с хорошей оснащенностью тянут уже на 5 млн рублей.
Более активно в Россию везут китайские Volkswagen, включая продукцию бюджетного бренда Jetta (не путать с одноименной моделью). За стоимость менее 2 млн рублей сегодня есть выбор китайских автомобилей, например, калининградских Kaiyi E5. А недавно мы протестировали первый в истории электрический «Москвич», попробовав добраться до Карабаша.