Настоящая «Октавия»: в России возобновили продажи новых Skoda

Куда интереснее китайские Skoda Octavia, которые стоят в диапазоне 2,3–2,5 млн рублей. Это заметно дешевле, чем оставшиеся у российских дилеров Skoda Octavia (от 3 млн рублей). Но есть важный нюанс: помимо иного мотора (у машин из КНР всё тот же 1,5-литровый атмосферник) китайские Octavia ввозят в Россию в предыдущем поколении А7 с характерными четырехглазыми фарами. В России такие машины продавались до 2020 года, после чего их сменило поколение А8, но в Китае выпускаются до сих пор в небогатых комплектациях. Оснащение — это минимальный джентльменский набор: кондиционер, две подушки безопасности, АБС, ESP, но нет даже штатного подогрева сидений (проблема многих «китайцев»). Кстати, в момент дебюта четырехглазых «Октавий» в 2017 году за них просили от 940 тысяч рублей, то есть за шесть лет модель подорожала в России почти в 2,5 раза.