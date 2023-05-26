«"Ладу" укатали»: в Новосибирск завезли новые Lada — смотрим на отечественные пикапы и фургоны как из детства

Мы посмотрели салон одной из машин — ВИС 23461–024–74 для грунтовых дорог на базе Lada Niva в кузове пикап. Внутри ощутили знакомый запах салонов советских машин. Переднее сиденье долго не хотело отодвигаться вперед, чтобы открыть нам путь назад. Когда победить его удалось, выяснилось, что на заднем сиденье находиться довольно просторно, а вот сидящему впереди некуда вытягивать ноги при условии среднего роста пассажира.