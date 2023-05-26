«"Ладу" укатали»: в Новосибирск завезли новые Lada — смотрим на отечественные пикапы и фургоны как из детства

В Новосибирске в четверг, 25 мая, прошла презентация автомобилей «Лада» для коммерческого и медико-социального использования. Корреспонденты НГС прогулялись по одному из дилерских центров и вместе с потенциальными покупателями посмотрели на образцы отечественного автопрома. Одни из них ездят на природном газе, вторые — уже с рефрижераторами, есть даже пикапы и фургончики с веселой раскраской.
К слову, участники презентации с ходу примечали все недочеты — тут зазор, там скол и трещина на стойке. Консультанты объясняли — образцы первые, можно сказать, демоверсии, поэтому они тут, на выставке. Автомобили уже стоят на потоке.
Представители АО «АВТОВАЗ» и нескольких заводов-партнеров приехали в Новосибирск, чтобы презентовать региональному бизнесу легковой коммерческий транспорт. Для гостей представили
Мы посмотрели салон одной из машин — ВИС 23461–024–74 для грунтовых дорог на базе Lada Niva в кузове пикап. Внутри ощутили знакомый запах салонов советских машин. Переднее сиденье долго не хотело отодвигаться вперед, чтобы открыть нам путь назад. Когда победить его удалось, выяснилось, что на заднем сиденье находиться довольно просторно, а вот сидящему впереди некуда вытягивать ноги при условии среднего роста пассажира.
Предприниматели в основном пришли посмотреть на предложения автопрома, изучить модельный ряд. Один из бизнесменов рассказал, что занимается перевозкой пассажиров, а машину рассматривает как для личного пользования, так и в служебных целях. Мужчина признался, что сначала изучит все нюансы, а потом будет принимать решение.
Другой представитель бизнеса отметил, что активно использует отечественные машины в деле, причем уже давно.
— Мы обслуживаем область по картографии и навигации. Для работы используем отечественные машины, применяем в жестких условиях. Сейчас у нас «Лада-Веста». Пробеги очень большие — за 270 тыс. км, но пока катаемся. До этого «Лада-Калина» была, ее мы укатали. Теперь укатываем «Весту». По части качества этих машин свои тонкости, нюансы, есть недоработки, но для работы можно ездить, — рассказал руководитель мастерской компании «Правовой навигатор» Константин Окороков.
На презентации гостям рассказали, что скоро в продаже появится новая Lada Vesta NG 2023, и продемонстрировали с ее участием видеоролик. Также добавили, что в скором времени возобновят выпуск Lada Largus, а также вернут в машины ABS (антиблокировочную систему торможения).
Ранее НГС писал, что самая дешевая из линейки Lada, как и Niva, подорожали второй раз за месяц. Выяснилось, что АВТОВАЗ увеличил рекомендованные розничные цены на автомобили.