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«"Ладу" укатали»: в Новосибирск завезли новые Lada — смотрим на отечественные пикапы и фургоны как из детства

Коммерческие и служебные автомобили «Лада» уже поставлены на поток

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Новосибирцы внимательно изучали машины со всех сторон

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В Новосибирске в четверг, 25 мая, прошла презентация автомобилей «Лада» для коммерческого и медико-социального использования. Корреспонденты НГС прогулялись по одному из дилерских центров и вместе с потенциальными покупателями посмотрели на образцы отечественного автопрома. Одни из них ездят на природном газе, вторые — уже с рефрижераторами, есть даже пикапы и фургончики с веселой раскраской.

К слову, участники презентации с ходу примечали все недочеты — тут зазор, там скол и трещина на стойке. Консультанты объясняли — образцы первые, можно сказать, демоверсии, поэтому они тут, на выставке. Автомобили уже стоят на потоке.

Lada Granta 2022–01 CNG на природном газе может сэкономить бюджет

Lada Granta 2022–01 CNG на природном газе может сэкономить бюджет

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Представители АО «АВТОВАЗ» и нескольких заводов-партнеров приехали в Новосибирск, чтобы презентовать региональному бизнесу легковой коммерческий транспорт. Для гостей представили 5 машин — ВИС 23490–456-В1 с рефрижератором, ВИС 23461–024–74 для грунтовых дорог, Lada Granta Prima как промтоварный фургон, 5-местная грузопассажирская Lada Niva KUB и Lada Granta 2022–01 CNG на природном газе.

Фургон, расписанный снежинками и продуктами, напоминает советские машины

Фургон, расписанный снежинками и продуктами, напоминает советские машины

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ВИС 23461–024–74 для грунтовых дорог, по утверждению производителя, «создана помогать»

ВИС 23461–024–74 для грунтовых дорог, по утверждению производителя, «создана помогать»

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Мы посмотрели салон одной из машин — ВИС 23461–024–74 для грунтовых дорог на базе Lada Niva в кузове пикап. Внутри ощутили знакомый запах салонов советских машин. Переднее сиденье долго не хотело отодвигаться вперед, чтобы открыть нам путь назад. Когда победить его удалось, выяснилось, что на заднем сиденье находиться довольно просторно, а вот сидящему впереди некуда вытягивать ноги при условии среднего роста пассажира.

В салоне тесновато, но уютно

В салоне тесновато, но уютно

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Предприниматели в основном пришли посмотреть на предложения автопрома, изучить модельный ряд. Один из бизнесменов рассказал, что занимается перевозкой пассажиров, а машину рассматривает как для личного пользования, так и в служебных целях. Мужчина признался, что сначала изучит все нюансы, а потом будет принимать решение.

Другой представитель бизнеса отметил, что активно использует отечественные машины в деле, причем уже давно.

— Мы обслуживаем область по картографии и навигации. Для работы используем отечественные машины, применяем в жестких условиях. Сейчас у нас «Лада-Веста». Пробеги очень большие — за 270 тыс. км, но пока катаемся. До этого «Лада-Калина» была, ее мы укатали. Теперь укатываем «Весту». По части качества этих машин свои тонкости, нюансы, есть недоработки, но для работы можно ездить, — рассказал руководитель мастерской компании «Правовой навигатор» Константин Окороков.

5-местная грузопассажирская Lada Niva KUB пригодится жителям районов, где почти нет дорог

5-местная грузопассажирская Lada Niva KUB пригодится жителям районов, где почти нет дорог

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На презентации гостям рассказали, что скоро в продаже появится новая Lada Vesta NG 2023, и продемонстрировали с ее участием видеоролик. Также добавили, что в скором времени возобновят выпуск Lada Largus, а также вернут в машины ABS (антиблокировочную систему торможения).

Ранее НГС писал, что самая дешевая из линейки Lada, как и Niva, подорожали второй раз за месяц. Выяснилось, что АВТОВАЗ увеличил рекомендованные розничные цены на автомобили.

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МашинаАВТОВАЗПрезентацияНовосибирск
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