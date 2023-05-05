Поднять планку: самая дешевая Lada подорожала второй раз за два месяца

АВТОВАЗ увеличил рекомендованные розничные цены на самую ходовую модель Lada Granta, причем цена наиболее дешевой версии Classic'22 без АБС и подушек безопасности поднялась впервые с июня 2022 года. В прошлом году минимальная стоимость «Грант» зафиксировалась на отметке
Так, например, самая простая версия с кондиционером «Classic Кондиционер» до весны 2023 года стоила от 756 тысяч рублей, в марте–апреле за нее просили уже 776 тысяч, сейчас — 790 тысяч. Самая дорогая версия Drive Active Comfort прибавила в цене с 930 до 954 тысяч рублей, при этом двигатель по-прежнему только 8-клапанный, а в комплектации нет АБС и автоматической коробки передач. В целом же увеличение цен на разные версии «Гранты» составило 14–39 тысяч рублей.
АВТОВАЗ возобновил производство
Попутно возросла и стоимость Niva Travel (+28 тысяч), достигнув 1,043 млн рублей.
АВТОВАЗ и раньше практиковал многократное изменение стоимости автомобилей в течение года (обычно в январе, мае и сентябре), поэтому базовая цена той же Lada Granta непрерывно росла с момента ее выхода на рынок в 2011 году. Первоначально базовый ценник составлял 229 тысяч рублей, но уже к 2020 году он увеличился вдвое. Затем интенсивность процесса возросла из-за дефицита машин и микропроцессорного кризиса, а самую сильную прибавку к цене «Гранта» получила после начала СВО. Если в начале 2022 года модель стоила от 588 тысяч рублей, то в конце прошлой весны прайс начинался от 728 тысяч — это втрое больше, чем стоила модель в момент дебюта. Правда, потом завод наладил выпуск упрощенных моделей без АБС, подушек безопасности и многих опций, что позволило снизить базовую цену до 678 тысяч.
Две наиболее важных премьеры АВТОВАЗа в этом году — это, во-первых, обновленная Lada Vesta NG, стоимость которой объявят уже на днях. А во-вторых, на бывшем заводе Nissan стартует выпуск кроссовера Lada X-Cross 5, который является копией FAW Bestune T77. Конкуренцию новым «Ладам» составят несколько недорогих моделей из Китая и Ирана.