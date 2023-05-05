Поднять планку: самая дешевая Lada подорожала второй раз за два месяца

АВТОВАЗ увеличил рекомендованные розничные цены на самую ходовую модель Lada Granta, причем цена наиболее дешевой версии Classic'22 без АБС и подушек безопасности поднялась впервые с июня 2022 года. В прошлом году минимальная стоимость «Грант» зафиксировалась на отметке 678 300 рублей, но сейчас возросла до 692 300 рублей. Прибавили и другие версии, сильнее всего — на 39 тысяч рублей — автомобили в кузове лифтбэк. Это уже второе подорожание модели с начала весны. В марте АВТОВАЗ сохранял базовую стоимость модели, создавая некую иллюзию стабильности, а сейчас увеличил и ее.