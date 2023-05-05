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Поднять планку: самая дешевая Lada подорожала второй раз за два месяца

Попутно возросла и стоимость Niva Travel

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АВТОВАЗ готовится к возобновлению продаж Lada Vesta, но цены пока неизвестны

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АВТОВАЗ увеличил рекомендованные розничные цены на самую ходовую модель Lada Granta, причем цена наиболее дешевой версии Classic'22 без АБС и подушек безопасности поднялась впервые с июня 2022 года. В прошлом году минимальная стоимость «Грант» зафиксировалась на отметке 678 300 рублей, но сейчас возросла до 692 300 рублей. Прибавили и другие версии, сильнее всего — на 39 тысяч рублей — автомобили в кузове лифтбэк. Это уже второе подорожание модели с начала весны. В марте АВТОВАЗ сохранял базовую стоимость модели, создавая некую иллюзию стабильности, а сейчас увеличил и ее.

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Так, например, самая простая версия с кондиционером «Classic Кондиционер» до весны 2023 года стоила от 756 тысяч рублей, в марте–апреле за нее просили уже 776 тысяч, сейчас — 790 тысяч. Самая дорогая версия Drive Active Comfort прибавила в цене с 930 до 954 тысяч рублей, при этом двигатель по-прежнему только 8-клапанный, а в комплектации нет АБС и автоматической коробки передач. В целом же увеличение цен на разные версии «Гранты» составило 14–39 тысяч рублей.

Lada Granta с момента дебюта подорожала втрое

Lada Granta с момента дебюта подорожала втрое

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АВТОВАЗ возобновил производство 16-клапанных моторов мощностью 106 л. с., но в случае с «Грантой» они пока положены единственной версии Comfot стоимостью 851 тысяча рублей. Это на 31 тысячу рублей больше, чем просят за аналогичный автомобиль с 8-клапанным 98-сильным мотором. В комплектации предусмотрены фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема, обогрев сидений, электроусилитель руля, система ЭРА-ГЛОНАСС, электростекплоподъемники передних дверей.

Попутно возросла и стоимость Niva Travel (+28 тысяч), достигнув 1,043 млн рублей.

АВТОВАЗ и раньше практиковал многократное изменение стоимости автомобилей в течение года (обычно в январе, мае и сентябре), поэтому базовая цена той же Lada Granta непрерывно росла с момента ее выхода на рынок в 2011 году. Первоначально базовый ценник составлял 229 тысяч рублей, но уже к 2020 году он увеличился вдвое. Затем интенсивность процесса возросла из-за дефицита машин и микропроцессорного кризиса, а самую сильную прибавку к цене «Гранта» получила после начала СВО. Если в начале 2022 года модель стоила от 588 тысяч рублей, то в конце прошлой весны прайс начинался от 728 тысяч — это втрое больше, чем стоила модель в момент дебюта. Правда, потом завод наладил выпуск упрощенных моделей без АБС, подушек безопасности и многих опций, что позволило снизить базовую цену до 678 тысяч.

Две наиболее важных премьеры АВТОВАЗа в этом году — это, во-первых, обновленная Lada Vesta NG, стоимость которой объявят уже на днях. А во-вторых, на бывшем заводе Nissan стартует выпуск кроссовера Lada X-Cross 5, который является копией FAW Bestune T77. Конкуренцию новым «Ладам» составят несколько недорогих моделей из Китая и Ирана.

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