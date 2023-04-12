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Кризис-2023Обзор

От миллиона рублей и дороже: обзор машин, которые выходят на рынок России весной 2023 года

В их числе — сразу два новых для России бренда

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FAW Bestune B70 обещает заманчивую цену

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После ухода западных компаний российский рынок стремительно переформатируется, и этой весной ожидается срезу несколько автомобильных новинок. Например, нишу недорогих машин заполнит иранская Saipa, составив конкуренцию АВТОВАЗу. Chery выведет новый бренд Jetour в дополнение к уже существующим Exeed и Omoda, а сама Omoda скоро представит седан среднего класса S5. Российский бренд Evolute тем временем анонсировал пятую модель — электрокроссовер i-Sky.

Saipa. Принц-полукровка Персии

Иранская марка Saipa россиянам пока неизвестна. На родине она производит недорогие автомобили, сопоставимые с продукцией нашего АВТОВАЗа. Еще в начале года марка заключила дистрибьюторский контракт с белорусской компанией «Лаки Кэренси», а теперь еще и с российской «Бест Моторс», которая планирует ввезти в этом году порядка 10 тысяч Saipa. Причем партия из тысячи машин уже в пути. По неофициальным данным, Saipa рассматриваются в качестве кандидата на локализованную сборку на питерском заводе Nissan.

Saipa Quick, вероятно, станет самой дешевой иномаркой на российском рынке

Saipa Quick, вероятно, станет самой дешевой иномаркой на российском рынке

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На первом этапе речь идет о поставках из Ирана трех моделей: седана и хетчбэка А-класса Saina и Quick, а также более крупного Shanin. Перспективы двух первых моделей вызывают некоторый скепсис, потому что они достаточно архаичные (конструкция восходит к корейским машинам 1980-х годов) и тесные. Так, длина Quick составляет лишь 4 метра, то есть короче Lada Kalina. Автомобиль оснащается 87-сильным мотором и особенными изысками не отличается. Зато импортер обещает цену от 1 миллиона рублей за версию с АБС и подушками безопасности, что делает предложение по-своему любопытным. Иномарок за такую стоимость нет в принципе: самые доступные китайские машины начинаются от 1,8–1,9 миллиона рублей, а малолитражки к нам не везут. Впрочем, сумеет ли импортер обеспечить такую цену — вопрос. Например, в самом Иране Quick стоит более 10 тысяч долларов, а к этой сумме нужно добавить пошлины, утилизационные сборы, НДС, а еще немаленькие логистические расходы.

Saipa Shanin должна заполнить нишу, освободившуюся после остановки производства Hyundai Solaris и Renault Logan

Saipa Shanin должна заполнить нишу, освободившуюся после остановки производства Hyundai Solaris и Renault Logan

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Модель Shanin создана на базе Toyota Yaris пятнадцатилетней давности, но внешне напоминает Hyundai Solaris первого поколения и близка ему по размерам и прочим характеристикам. В Иране такой автомобиль стоит от 12 тысяч долларов, в России же заявляют максимальную цену до 1,7 миллиона рублей в версии с вариатором. Если удастся удержать стоимость базовых комплектаций в районе 1,4–1,5 миллиона рублей, вероятно, Shanin станет конкурентом обновленной Lada Vesta, стоимость которой объявят уже скоро.

Россиянам более известен другой иранский производитель, Iran Khodro (IKCO), который рассматривает возможность вернуться в Россию.

FAW Bestune B70. Ностальгия по Superb

Если недавно вышедший лифтбек Changan Uni-V претендует на лавры Skoda Octavia, то FAW Bestune B70 — это уже калибр Superb. Длина составляет 4810 мм, а колесная база — аж 2800 мм. На выбор два турбомотора: 1,5-литровый (168 л. с.) и 2-литровый (223 л. с.). Коробки передач — 7-ступенчатый робот или 6-ступенчатый автомат. Автомобили, ввезенные параллельным импортом, уже доступны в компании «Авилон» с младшим мотором по цене от 2,65 миллиона рублей, но, по данным издания «Газета.ru», до конца весны начнутся официальные поставки автомобиля, а цена составит 2,6–2,8 миллиона рублей. При этом портал «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники указывает начальную цену от 2,3–2,4 миллиона рублей, что выглядит очень неплохо для такого класса.

Сейчас автомобиль стоит более 2,6 миллиона рублей, но есть потенциал к снижению цены

Сейчас автомобиль стоит более 2,6 миллиона рублей, но есть потенциал к снижению цены

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Марка FAW является одним из крупнейших автопроизводителей Китая, выпуская как автомобили под собственными марками, так и в рамках совместных производств с Volkswagen, Toyota, Ford и другими. Ей же принадлежит люксовый бренд Hongqi, машины которого, возможно, будут выпускать на бывшем заводе Mercedes под Москвой. Однако в России бренд FAW больше известен покупателям коммерческой техники, хотя и легковушки FAW доступны у нас не первый год. Сейчас модельный ряд включает лишь два кроссовера — Besturn X40 и Bestune T77.

FAW Bestune B70 является лифтбеком, что обещает хорошую практичность

FAW Bestune B70 является лифтбеком, что обещает хорошую практичность

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Evolute i-Sky. Поднебесная эволюция

Липецкий завод «Моторинвест» выпускает электрокары под российским брендом Evolute: сейчас линейка состоит из двух моделей — седана i-Pro и беби-кроссовера i-Joy, к которым должны добавиться минивэн i-Van и среднеразмерный кроссовер i-Jet. А на днях компания презентовала еще одну новинку: чуть более компактный, чем i-Jet, кроссовер i-Sky. Последний не только короче (4600 мм против 4700 мм), но и куда менее мощный: он оснащен мотором 204 л. с. и бывает только переднеприводным, тогда как i-Jet в полноприводной версии развивает около 700 л. с.

Evolute i-Sky — копия кроссовера Dongfeng Forthing Thunder

Evolute i-Sky — копия кроссовера Dongfeng Forthing Thunder

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Как и прочие модели Evolute, кроссовер i-Sky является практически полной копией китайской модели Dongfeng Forthing Thunder и в России будет конкурировать с близким по концепции и характеристикам Skywell ET5 (тот стоит от 4,5 миллиона рублей). i-Sky может оснащаться двумя типами батарей емкостью 86 и 58 кВт⋅ч, которые обеспечивают пробег на зарядке 630 и 430 км по китайской методике CLTC. По современному циклу WLTP пробег на зарядке для более емкой батареи составляет 500 км, что является хорошим результатом. Впрочем, о перспективах модели говорить рано. С одной стороны, продажи электромобилей в России стабильно растут, а сам бренд Evolue — локомотив этого процесса. С другой, изрядная часть спроса приходится со стороны госструктур, и самая популярная модель i-Pro в феврале 2023 года разошлась тиражом 117 штук, i-Joy — лишь 26 штук.

Omoda S5. Напарник для кроссовера

Второй моделью свежеиспеченного бренда Omoda станет седан S5, который заменит на российском рынке модели класса С+: то есть KIA Cerato, Citroen C4, Toyota Corolla и т. п. Сам бренд Omoda создан компанией Chery специально под российский рынок в прошлом году и очень успешно стартовал с кроссовером C5. По итогам февраля тот вошел в топ-3 иномарок в России.

Так выглядит оригинальный Chery Arrizo 5 Plus, а Omoda, судя по чертежам из сертификационных документов, максимально близка к нему по дизайну

Так выглядит оригинальный Chery Arrizo 5 Plus, а Omoda, судя по чертежам из сертификационных документов, максимально близка к нему по дизайну

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Но если кроссовер C5 является относительно новой моделью (изначально — Chery Omoda C5), то седан S5 будет перелицованной версией Chery Arrizo 5 Plus, которая дебютировала еще в 2015 году без плюса в названии и через серию трансформаций к 2021 году превратилась в нынешнюю модель. Судя по патентным снимкам, Omoda S5 отличается в основном стилистическими элементами, например получит ячеистую решетку радиатора. Интересно, что Chery отдельно привезет в Россию и более крупные седаны Arrizo 8, но они позиционируются на ступеньку выше.

Что касается Omoda S5, ее длина — 4644 мм, она предлагается с единственным силовым агрегатом: 1,6-литровым 113-сильным бензиновым двигателем в паре с вариатором. Автомобиль уже ввозят в Россию параллельным импортом, а цена выходит порядка 1,7 миллиона рублей. Вероятно, столько же будут стоить и средние версии S5. В любом случае модель выглядит перспективной, потому что купить даже китайский автомобиль у официального дилера дешевле 1,9 миллиона рублей сегодня невозможно (не считая скидок).

Jetour. Еще раз про Chery

Chery верит в когнитивные способности россиян, способных не запутаться в ее многочисленных суббрендах. Она продает машины под собственной маркой, под полупремиальной Exeed и Omoda, к которым этой весной добавится Jetour. Причем под него создается отдельная дилерская сеть. Две первые модели построены на базе кроссоверов Chery, и возникает вопрос: а в чем разница с уже существующими моделями? Пока сказать сложно, но, судя по дизайну Dashing, он привлечет более дерзкую аудиторию, чем, например, Exeed.

Jetour Dashing

Jetour Dashing

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Dashing близок по конструкции к популярному у нас Tiggo 7 Pro, и при длине 4590 мм немного крупнее Volkswagen Tiguan. В России его предложат с турбомоторами 1,5 литра (156 л. с.) и 1,6 литра (197 л. с.) в паре с механикой или роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Как и Tiggo 7 Pro, он бывает только переднеприводным.

Jetour X90 Plus

Jetour X90 Plus

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Jetour X90 Plus больше (4858 мм) и близок по замыслу, например к KIA Sorento. В его основе Chery Tiggo 8, и, как и прототип, он предлагается только с передним приводом. Двигателей два: тот же 1,6-литровый или 2-литровый (254 л. с.), оба в паре с роботизированной трансмиссией.

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