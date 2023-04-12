От миллиона рублей и дороже: обзор машин, которые выходят на рынок России весной 2023 года

После ухода западных компаний российский рынок стремительно переформатируется, и этой весной ожидается срезу несколько автомобильных новинок. Например, нишу недорогих машин заполнит иранская Saipa, составив конкуренцию АВТОВАЗу. Chery выведет новый бренд Jetour в дополнение к уже существующим Exeed и Omoda, а сама Omoda скоро представит седан среднего класса S5. Российский бренд Evolute тем временем анонсировал пятую модель — электрокроссовер i-Sky.
Saipa. Принц-полукровка Персии
Иранская марка Saipa россиянам пока неизвестна. На родине она производит недорогие автомобили, сопоставимые с продукцией нашего АВТОВАЗа. Еще в начале года марка заключила дистрибьюторский контракт с белорусской компанией «Лаки Кэренси», а теперь еще и с российской «Бест Моторс», которая планирует ввезти в этом году порядка 10 тысяч Saipa. Причем партия из тысячи машин уже в пути. По неофициальным данным, Saipa рассматриваются в качестве кандидата на локализованную сборку на питерском заводе Nissan.
На первом этапе речь идет о поставках из Ирана трех моделей: седана и хетчбэка А-класса Saina и Quick, а также более крупного Shanin. Перспективы двух первых моделей вызывают некоторый скепсис, потому что они достаточно архаичные (конструкция восходит к корейским машинам 1980-х годов) и тесные. Так, длина Quick составляет лишь 4 метра, то есть короче Lada Kalina. Автомобиль оснащается
Модель Shanin создана на базе Toyota Yaris пятнадцатилетней давности, но внешне напоминает Hyundai Solaris первого поколения и близка ему по размерам и прочим характеристикам. В Иране такой автомобиль стоит от 12 тысяч долларов, в России же заявляют максимальную цену до 1,7 миллиона рублей в версии с вариатором. Если удастся удержать стоимость базовых комплектаций в районе 1,4–1,5 миллиона рублей, вероятно, Shanin станет конкурентом обновленной Lada Vesta, стоимость которой объявят уже скоро.
Россиянам более известен другой иранский производитель, Iran Khodro (IKCO), который рассматривает возможность вернуться в Россию.
FAW Bestune B70. Ностальгия по Superb
Если недавно вышедший лифтбек Changan Uni-V претендует на лавры Skoda Octavia, то FAW Bestune B70 — это уже калибр Superb. Длина составляет
Марка FAW является одним из крупнейших автопроизводителей Китая, выпуская как автомобили под собственными марками, так и в рамках совместных производств с Volkswagen, Toyota, Ford и другими. Ей же принадлежит люксовый бренд Hongqi, машины которого, возможно, будут выпускать на бывшем заводе Mercedes под Москвой. Однако в России бренд FAW больше известен покупателям коммерческой техники, хотя и легковушки FAW доступны у нас не первый год. Сейчас модельный ряд включает лишь два кроссовера — Besturn X40 и Bestune T77.
Evolute i-Sky. Поднебесная эволюция
Липецкий завод «Моторинвест» выпускает электрокары под российским брендом Evolute: сейчас линейка состоит из двух моделей — седана i-Pro и беби-кроссовера i-Joy, к которым должны добавиться минивэн i-Van и среднеразмерный кроссовер i-Jet. А на днях компания презентовала еще одну новинку: чуть более компактный, чем i-Jet, кроссовер i-Sky. Последний не только короче (
Как и прочие модели Evolute, кроссовер i-Sky является практически полной копией китайской модели Dongfeng Forthing Thunder и в России будет конкурировать с близким по концепции и характеристикам Skywell ET5 (тот стоит от 4,5 миллиона рублей). i-Sky может оснащаться двумя типами батарей емкостью 86 и
Omoda S5. Напарник для кроссовера
Второй моделью свежеиспеченного бренда Omoda станет седан S5, который заменит на российском рынке модели класса С+: то есть KIA Cerato, Citroen C4, Toyota Corolla и
Но если кроссовер C5 является относительно новой моделью (изначально — Chery Omoda C5), то седан S5 будет перелицованной версией Chery Arrizo 5 Plus, которая дебютировала еще в 2015 году без плюса в названии и через серию трансформаций к 2021 году превратилась в нынешнюю модель. Судя по патентным снимкам, Omoda S5 отличается в основном стилистическими элементами, например получит ячеистую решетку радиатора. Интересно, что Chery отдельно привезет в Россию и более крупные седаны Arrizo 8, но они позиционируются на ступеньку выше.
Что касается Omoda S5, ее длина —
Jetour. Еще раз про Chery
Chery верит в когнитивные способности россиян, способных не запутаться в ее многочисленных суббрендах. Она продает машины под собственной маркой, под полупремиальной Exeed и Omoda, к которым этой весной добавится Jetour. Причем под него создается отдельная дилерская сеть. Две первые модели построены на базе кроссоверов Chery, и возникает вопрос: а в чем разница с уже существующими моделями? Пока сказать сложно, но, судя по дизайну Dashing, он привлечет более дерзкую аудиторию, чем, например, Exeed.
Dashing близок по конструкции к популярному у нас Tiggo 7 Pro, и при длине
Jetour X90 Plus больше (