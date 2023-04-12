От миллиона рублей и дороже: обзор машин, которые выходят на рынок России весной 2023 года

На первом этапе речь идет о поставках из Ирана трех моделей: седана и хетчбэка А-класса Saina и Quick, а также более крупного Shanin. Перспективы двух первых моделей вызывают некоторый скепсис, потому что они достаточно архаичные (конструкция восходит к корейским машинам 1980-х годов) и тесные. Так, длина Quick составляет лишь 4 метра, то есть короче Lada Kalina. Автомобиль оснащается 87-сильным мотором и особенными изысками не отличается. Зато импортер обещает цену от 1 миллиона рублей за версию с АБС и подушками безопасности, что делает предложение по-своему любопытным. Иномарок за такую стоимость нет в принципе: самые доступные китайские машины начинаются от 1,8–1,9 миллиона рублей, а малолитражки к нам не везут. Впрочем, сумеет ли импортер обеспечить такую цену — вопрос. Например, в самом Иране Quick стоит более 10 тысяч долларов, а к этой сумме нужно добавить пошлины, утилизационные сборы, НДС, а еще немаленькие логистические расходы.