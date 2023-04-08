НГС проехался на электрокаре «Москвич» по Новосибирску — он ураганный и может уделать «субаристов» с «марководами»

А теперь, учитывая все эти цифры в совокупности и ощущения от езды, мы можем сказать — тяга у электрического «Москвича», конечно, избыточная. Резкий старт, срыв передних колес в букс, максимальная тяга электромотора, доступная сразу же, около 6 секунд до сотни. Чтобы реализовать весь потенциал силовой установки и тяговой батареи, тут нужен второй электромотор на задней оси, то есть полный привод. Но зачем — может быть, имело смысл, наоборот, уменьшить мощность и вес батареи и тем самым удешевить автомобиль (о цене чуть позже).

