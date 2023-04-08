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Тест-драйв

НГС проехался на электрокаре «Москвич» по Новосибирску — он ураганный и может уделать «субаристов» с «марководами»

Резкий старт, срыв передних колес в букс, максимальная тяга электромотора — это «Москвич»

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«Москвич 3е» 2023 года выпуска

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Недавно мы писали о первом тестовом «Москвиче» в Новосибирске — возрожденная отечественная марка в последнее время вызывает большой интерес публики. Сегодня у нас опять «Москвич», но не простой, а электрический — самый настоящий электрокар. Чем он отличается от бензиновой машины и как едет — далее в обзоре.

Авто на базе китайского кроссовера <nobr class="_">JAC JS4</nobr>

Авто на базе китайского кроссовера JAC JS4

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Итак, электрический «Москвич 3е» (предоставлен ДЦ «Фастар»). Это тот же самый кузов китайского кроссовера JAC JS4, салон, ходовая часть, только без бензинового мотора и вариатора.

Подкапотное пространство

Подкапотное пространство

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Электромотор на оси

Электромотор на оси

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Вот она силовая установка под капотом, сверху мы видим обслуживающую аппаратуру — инвертор, аккумулятор, систему охлаждения. А сердце автомобиля — тяговый электромотор — он ниже, на оси. Вот этот небольшой по сути агрегат развивает 193 силы и целых 340 Нм крутящего момента. Для сравнения, обычный бензиновый «Москвич» — это 150 сил и 210 Нм крутящего момента.

Вид под днищем

Вид под днищем

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Еще для сравнения, 340 Нм крутящего момента — это уровень, к примеру, огромного «Лэнд Крузера Прадо» с 4-литровым бензиновым атмосферником (387 Нм). Только «Прадо» весит 2,2 тонны, а этот «Москвич» — 1,8 тонны.

Это тяговая батарея

Это тяговая батарея

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Да, масса нашей электрической версии больше, чем обычной бензиновой (1,4 тонны), и всё это, конечно, из-за тяговой батареи. Вот она под днищем, полутонная «железяка» на мощных болтах. Это литий-ионный аккумулятор китайской разработки емкостью 65,7 кВт∙ч и заявленным пробегом на одной зарядке в 410 километров.

«Москвич» весьма расторопен

«Москвич» весьма расторопен

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А теперь, учитывая все эти цифры в совокупности и ощущения от езды, мы можем сказать — тяга у электрического «Москвича», конечно, избыточная. Резкий старт, срыв передних колес в букс, максимальная тяга электромотора, доступная сразу же, около 6 секунд до сотни. Чтобы реализовать весь потенциал силовой установки и тяговой батареи, тут нужен второй электромотор на задней оси, то есть полный привод. Но зачем — может быть, имело смысл, наоборот, уменьшить мощность и вес батареи и тем самым удешевить автомобиль (о цене чуть позже).

Круглый селектор режимов движения

Круглый селектор режимов движения

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В плане управления тягой тут всё просто и приближено к обычным авто — машина плавно начинает катиться после того, как отпущен тормоз. На малой скорости педаль акселератора имеет ощутимый демпфер — слабый отклик на существенное нажатие. Но чуть еще добавил — и всё, понеслась машина. Вероятно, это специально сделано для того, чтобы не рвать с места.

Цифровая приборная панель

Цифровая приборная панель

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На рабочих скоростях демпфер уходит, а вот рывковая сущность реакций остается — чуть поднажал, сразу толчок в спину. Еще надо приноровиться, чтобы плавно разгоняться, если не любите стиля «газ-тормоз».

Акустически в авто комфортно

Акустически в авто комфортно

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В плане акустического сопровождения восходящий звук электрички при старте здесь почти не слышен. Более ощутимо нисходящее «ууу-у-у-у» при снижении скорости от выбега ротора мотора. В целом комфортно.

Зарядные разъемы

Зарядные разъемы

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Как мы уже говорили, заявленный запас хода указан в 410 километров, но реальность показала, что гарантированный запас для «Москвича» составляет около 300 километров для обычного климата (как будет в Сибири при -40, неизвестно). Параметры зарядки таковы: 45 минут подзарядка от 20% до 80%, от 1,5 часа — быстрая зарядка, от 6,5 часа — медленная зарядка.

Показания на панели

Показания на панели

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К вопросу о том, насколько быстро тает заряд — вот перед поездкой приборная панель показывает 220 киломтеров запаса хода. Проезжаем круг в 20 километров — осталось запаса в 187 километров. То есть перерасход 13 километров, но мы, конечно, местами сильно газовали.

Одна из заправок

Одна из заправок

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И о зарядных станциях в Новосибирске — их число медленно, но верно растет. 2ГИС выдает сейчас порядка 40 электрозаправок на территории города. Подъезжаете, например, к такой вот компактной штуковине и заправляетесь. Но цена на коммерческих станциях будет ощутима, порядка 15 рублей за киловатт-час, то есть рублей 700 за полный бак. Если же у вас в домохозяйстве будет стоять своя зарядка, тариф будет ниже вдвое, а ночью и втрое — тогда это выгодней.

3,5 миллиона — и он ваш

3,5 миллиона — и он ваш

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В завершение о цене — она, прямо скажем, высока, 3,5 миллиона рублей против 2 миллионов у бензиновой версии. Даже Дмитрий Медведев высказывался, мол, дороговат электрический «Москвич». Но реальность пока такова.

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