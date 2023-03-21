НГС прокатился на новом «Москвиче» по Новосибирску — что это за машина за 2 млн рублей и чем хороша

Режим S сделает вам машину более «отзывчивой», поднимет планку минимальных оборотов — можно активно обгонять и маневрировать. При этом вариатор не будет зависать на повышенных оборотах — понимая, что маневр закончен, он быстро перейдет «вниз». А вот настройки рулевого в режиме S практически не меняются, да и нет в этом необходимости. Поначалу баранка показалась тяжеловатой и одновременно вязкой, но на скоростях она становится прозрачней и приобретает необходимую остроту, необходимую для информативной рулежки. Еще бы реактивное действие было чуть более быстрым и полным.