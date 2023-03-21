НГС прокатился на новом «Москвиче» по Новосибирску — что это за машина за 2 млн рублей и чем хороша

Мы уже не раз рассказывали о возрождении отечественной марки «Москвич» — с начала года по стране открывались дилерские центры этого бренда, развернулись поставки товарных машин. Появились и тестовые машины — и сегодня мы узнаем, что это за новый «Москвич» и каков он на ходу. Подробнее — в нашем экспресс-обзоре.
Вот он, новый «Москвич» (предоставлен ДЦ «Фастар») под фирменным начертанием марки, выполненным историческим курсивом, — прокатиться может любой желающий. Пока на тестах представлены только бензиновые «Москвичи 3», но обещают позднее и электрическую версию «Москвич 3е».
Напомним, этот автомобиль базируется на китайской модели JAC JS4, он собирается крупноузловым методом на предприятии в Москве (бывший завод Renault). Это компактный подсегмент SUV, длина автомобиля — 4410 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1660 мм, колесная база — 2620 мм. Многие потенциальные покупатели сравнивают его с конкурирующим Chery Tiggo 4 — характеристики схожи.
Наш «Москвич» приводит в движение 1,5-литровый бензиновый двигатель на
И как только мы выезжаем на скоростную улицу и придавливаем газ — понимаем: да, в городе это будет неплохой, довольно шустрый автомобиль. Масса невелика — 1,4 тонны, и наш наддувной мотор вполне способен выдавать оптимальную тягу для такого автомобиля: старт с места бодр, на средних скоростях машина не скисает, в предельных режимах ощутимо хорошее ускорение, при этом двигатель не надрывается и не визжит, как многие другие «турбополторашки».
Связь по педали акселератора проста и понятна, отклики прогнозируемые — и можно еще немного обострить реакции на газ переводом селектора вариатора в положение S из обычного D. Благо, тут селектор КП — старый добрый увесистый рычаг с прямым ходом и четко фиксируемыми положениями.
Режим S сделает вам машину более «отзывчивой», поднимет планку минимальных оборотов — можно активно обгонять и маневрировать. При этом вариатор не будет зависать на повышенных оборотах — понимая, что маневр закончен, он быстро перейдет «вниз». А вот настройки рулевого в режиме S практически не меняются, да и нет в этом необходимости. Поначалу баранка показалась тяжеловатой и одновременно вязкой, но на скоростях она становится прозрачней и приобретает необходимую остроту, необходимую для информативной рулежки. Еще бы реактивное действие было чуть более быстрым и полным.
«Москвич» довольно тщательно транслирует в салон профиль дороги, при этом нельзя сказать, что он дискомфортен на неровностях. Это, скорее, «золотая середина» настроек ходовой части, но всё же с уклоном в разумную жесткость и неплохую управляемость. И обратите внимание, «Москвич» с завода идет с шинами необычного для этого сегмента размерами — 215/50/R17. И если хотите помягче — поменяйте
Еще о шинах и связанных с ними вопросах акустического комфорта. Трудно говорить о том, насколько хороша или нет шумоизоляция в автомобиле, проехав по асфальту только на новых необкатанных шипованных колесах. Надо всё же посмотреть на автомобиль и в летнем режиме эксплуатации, но, конечно, на шипах имеются и гул, и «поющие» арки, заглушающие всё остальное.
О впечатлениях от салона мы уже рассказывали — тут интересная по дизайну передняя панель, очень большой и удобный блок климата. Добротности салону придают кожаные вставки с прострочкой на передней панели и кожаная обшивка центрального тоннеля. Но при этом основной пластик и панели, и дверных карт выполнен из жесткого материала, что несколько удивляет.
В эргономическом плане просчетов нет — посадка удобна, обзор хороший, в том числе благодаря «треугольникам» в передних окнах возле стоек. Сиденья в меру жесткие, а центральный подлокотник расположен достаточно высоко, что делает его не номинальной вещью, а реально полезной — можно облокачиваться без сильного наклона туловища.
Сзади простора хватает, крыша не давит на голову, но из функционала только подлокотник да дефлекторы обдува.
Багажник 520 литров, стандартные полочка и фонарь. В подполе расположены небольшая запаска-докатка и инструменты в компактном круглом органайзере. Электропривода багажной двери, к сожалению, нет.
А ведь в целом-то оснащение автомобиля вполне «доброе». Комплектация у нас единственная и включает она в себя панорамную крышу, диодные фонари, бесключевой доступ, кнопку запуска двигателя, камеру заднего вида, круговой обзор, парктроник, сенсорную мультимедиа, климат, круиз, кожаный мультируль. Чем еще хорошо, когда комплектация одна, — не заплутаешь в ценах.
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