Куньлунь им в печень. Почему названия китайских машин такие смешные и как их запомнить

В РФ не осталось «официальных» иномарок, кроме китайских брендов. Их очень много, и все они хлынули на опустевший российский рынок лавиной. Наш автожурналист Артем Краснов рассказывает о проблемах с изучением «китайского автомобильного».
Как было здорово, когда автомобили назывались как автомобили, а не поддельные телефоны. Когда были «Мерседесы», а не «Куньлуни». Даже будучи автомобильным журналистом, я пока не в состоянии разобраться в многообразии имен и связей китайских брендов, ибо это не проще, чем смотреть бразильский сериал примерно с конца.
Начнем с того, что названия некоторых марок звучат дико. Самый престижный китайский бренд Hongqi при попытке напечатать его название вызывает ревматизм пальцев. Читается это дело вроде бы «Хунцы».
В Калининграде теперь выпускают машины Kaiyi: название с четырьмя гласными подряд. Чтобы запомнить, представьте, что бьете кому-то ногой в пах: «Кайи!» А если хотите полоснуть соперника, используйте еще один китайский бренд Zeekr. Я им бреюсь: зикр, зикр, ополоснуть.
Есть еще марка Xpeng, которую жертвы ЕГЭ будут читать как «хренг» (ну или «охрененг», если окажется хорошей), более образованные люди — «икспенг», англофилы — «экспенг». Но на самом деле произносится «Сяопэн». Не спрашивайте почему. Не надо было китайский прогуливать. Конечно, можно вспомнить Qashqai или Hyundai, где порядок букв оскорблял чувства православных (тоже ведь азиатские словеса), но всё же такого количества новояза мы не осваивали давно.
Есть у китайских брендов и довольно благозвучные названия, например Chery. Можно было бы упрекнуть ее в отсутствии одной буквы, ведь «вишня» по-английски — cherry, ну так и японская марка Infiniti пишется с ошибкой. Но тут на передний план выходит другая проблема, потому что китайские автопроизводители обожают плодить суббренды. Так, помимо Chery на российском рынке есть Exeed, а в прошлом году появилась Omoda, которая отпочковалась от одноименной модели Chery Omoda C5. К ним скоро добавится Jetour — технически это тоже Chery, только более дерзкие. То есть имеем четыре марки, которые выпускают фактически одну линейку машин и создают собственные дилерские сети. Конечно, так делал и Volkswagen с его Skoda и Seat, но всё же там речь шла о покровительстве над известными брендами, а не стругании новых в пятницу после ланча.
Похожая ситуация у марки Great Wall, которая более известна на рынке благодаря Haval (читается «Хэвейл»). Недавно к ней добавился еще один бренд Tank (изначально — Wey), и пока это самое скрепное название среди китайских марок. Ждем Serp и Molot.
Еще китайцы любят аббревиатуры, например, у них есть концерны DFM и BYD, FAW и BAW, BAIC и SAIC, JAC и GAC. Как отличить два последних, я вообще не представляю. Хочу послушать, как менеджеры будут называть их по телефону: «Джак! По буквам: "дж", "а", "к". Первая "джей". "Джей"! Как "ай" с точкой, только без точки и с закорючкой».
А родословные китайских моделей настолько запутаны, словно создатели пытались замести следы. Скажем, я планирую взять на тест JAC JS6 и хочу разобраться, что это за машина. В самом Китае модель называется Sehol QX, также известная как Sihao QX или Sol QX. Хорошо, а что такое марка Sol? Это совместное предприятие JAC и Volkswagen по выпуску электромобилей. Тогда при чем тут бензиновый кроссовер, коим является JAC JS6? Оказывается, в 2020 году Volkswagen выкупил львиную долю акций в самом предприятии, а бренд оставил китайской стороне, которая сменила его на Sehol и начала выпускать бензиновые машины. Поэтому платформу этого «Сола», или «Сеола», или «Джака» проектировала сама «Джак» (где «джи» как «джей», которая как «ай» с точкой, но без точки и с закорючкой). Надеюсь, понятно объяснил.
Или возьмите как бы российский Evolute i-Jet — мощный спортивный кроссовер, который планируют собирать в Липецке. В самой КНР он называется Seres SF5, причем марка Seres когда-то была известна как SF Motors, которая принадлежала Sokon Industry Group, которая имела совместные предприятия с Dongfeng (читается «Дуньфень»)... Вы можете путешествовать по этим цепочкам названий почти бесконечно, забредая в тупички китайской мысли, созданные впопыхах и через пару лет заброшенные или переименованные. Как вам, например, возрождение обанкротившейся марки Lifan под именем Livan?
Еще китайцы любят модели с буквенно-цифровыми индексами, поэтому мы имеем JAC JS4 (он же «Москвич 3»), GAC JS8, Haval F7, Hongqi E-HS9, Kaiyi E5, Skywell ET5, FAW X40, Exeed TLX, Omoda C5, Changan CS35, Xpeng G9.
Справедливости ради, есть у китайских марок вполне нормальные сочетания, например, мне нравится веселое Haval Jolion или помпезное Geely Mojaro. А еще нравится имя Chery Tiggo: есть в нем что-то от веселого пса. Но в 2005 году «Тигго» был самостоятельной моделью, а к нашим дням переродился в линейку кроссоверов, которые нужно как-то различать. Поначалу всё было хорошо:
Сложности с названиями были и у традиционных брендов, скажем, Mercedes перешел на трехбуквенные индексы (GLA, CLS), а KIA частенько использовала коды типа KX3. Мы помним и Mitsubishi
Просто с китайскими марками одно наслоилось на другое. Тут тебе и лавина слов с нецензурными подтекстами, и усложненная родословная китайских марок, и «морзянка» в названиях моделей. Скоро нам обещают Kaiyi Kunlun и Fukang ES600, который выпускает концерт Dongfeng. Не запутайтесь.
Впрочем, китайским моделям можно простить и названия: стерпится — слюбится. Их главная проблема — это оторванные от реальности цены, которые сформировались на опустевшем рынке с пониженным уровнем конкуренции, огромными пошлинами и мудреной логистикой. И если переименовать машину — дело нехитрое (а для китайцев вообще ежедневное), то вот с удешевлением не всё так однозначно.
А вот обзор новых моделей, которые выходят на рынок уже весной (и среди них есть одна некитайская марка). В марте мы тестировали лифтбэк Changan