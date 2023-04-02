Куньлунь им в печень. Почему названия китайских машин такие смешные и как их запомнить

В Калининграде теперь выпускают машины Kaiyi: название с четырьмя гласными подряд. Чтобы запомнить, представьте, что бьете кому-то ногой в пах: «Кайи!» А если хотите полоснуть соперника, используйте еще один китайский бренд Zeekr. Я им бреюсь: зикр, зикр, ополоснуть.



Есть еще марка Xpeng, которую жертвы ЕГЭ будут читать как «хренг» (ну или «охрененг», если окажется хорошей), более образованные люди — «икспенг», англофилы — «экспенг». Но на самом деле произносится «Сяопэн». Не спрашивайте почему. Не надо было китайский прогуливать. Конечно, можно вспомнить Qashqai или Hyundai, где порядок букв оскорблял чувства православных (тоже ведь азиатские словеса), но всё же такого количества новояза мы не осваивали давно.