Большой джип не уступил дорогу и подбил маленький «Ниссан-Марч» — разбираем ДТП на перекрестке

Казалось бы, на нерегулируемых перекрестках приоритеты расставлены четко, нет никакой «сомнительной» желтой фазы, как на светофорных пересечениях, но аварии всё равно происходят. Тут играет свою роль и невнимательность тех, кто должен уступать, и излишняя уверенность тех, кто на главной. В новом разборе — два случая ДТП.