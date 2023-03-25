Большой джип не уступил дорогу и подбил маленький «Ниссан-Марч» — разбираем ДТП на перекрестке

Казалось бы, на нерегулируемых перекрестках приоритеты расставлены четко, нет никакой «сомнительной» желтой фазы, как на светофорных пересечениях, но аварии всё равно происходят. Тут играет свою роль и невнимательность тех, кто должен уступать, и излишняя уверенность тех, кто на главной. В новом разборе — два случая ДТП.
Перекресток в спальном районе, у белого микроавтобуса слева — главная дорога. Водитель так уверен, что ему уступят, что заходит в поворот на хорошей скорости. Но другой водитель ему почему-то не уступает. Тормозить поздно, происходит удар.
Во втором эпизоде внедорожник выезжает с прилегающей территории, не пропускает маленький «Ниссан-Марч» и врезается в него. Оба ДТП попали на видеозапись.
В случае с микроавтобусом его водитель, видимо, до последнего был уверен, что ему всё же уступят — знаки же стоят. Водитель внедорожника, вероятно, увидел малую скорость «Ниссана», потом смотрел в сторону белой «Волги» и думал, что его пропустят.
— В первом случае «Транзит» мог избежать аварии, но он шел по главной и просто, не снижая скорости, поворачивал, — объясняет руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков. — Во втором случае у «Ниссана» никаких шансов не было, он притормозил перед пешеходным переходом: такое ощущение, что немножко забоялся джипа. Потом продолжил движение, а джип всё-таки решил его подвинуть.
Понятно, что знаки приоритета однозначно определяют степень вины участников этих аварий, но правило предотвращения ДТП при любой возможности продолжает ведь действовать. Многие опытные водители, когда едут по главной, всё равно притормаживают на нерегулируемых перекрестках, как раз на случай ошибки тех водителей, которые едут по второстепенной, и благодаря этому предотвращают ДТП.
Пункт 10.1 ПДД. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Таким образом, остается только рекомендовать водителям предусматривать оплошность со стороны других. Приближаетесь по главной к перекрестку — смотрите на второстепенную, имейте запас для торможения, ведь рано или поздно всё равно найдется тот, кто забудет уступить.
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