Продали душу дьяволу? Пять успешных новосибирцев c 666 на автомобильных номерах

Очередной выпуск рубрики «Номерок блатной» мы решили посвятить любителям «дьявольского» сочетания цифр на госзнаках. Одних автовладельцев три шестерки отпугивают, других, наоборот, притягивают как магнит — да так, что некоторые водители стараются заполучить несколько номеров с «числом зверя». Оказалось, что на 666 предпочитают ездить далеко не бедные люди. Совпадение?
Пару лет назад в России предложили запретить выдавать автономера с 666. С инициативой выступил общественник из Санкт-Петербурга Владимир Петров, который прямо указал, что «число зверя» — сатанинский символ, порицаемый православной традицией. В Госдуме его идею не поддержали: депутаты посчитали, что конспирологические теории не способны повлиять на безопасность дорожного движения. Мол, нравится водителям? Пусть ездят.
Ездят. Еще как.
А666АА54
По данным сервиса «Номерограм», этот номер впервые был замечен на Nissan Cefiro в 2016 году. За следующие 7 лет госзнак успел повисеть на разных авто — Land Cruiser 100, Land Ceuiser Prado, BMW X6, Infiniti QX 80 и
В базе данных Российского союза автостраховщиков (РСА) отмечено, что автомобиль принадлежит
Бизнесмен достиг значительных успехов в отрасли. На сайте компании указано, что его клиенты — такие гиганты, как «Мегафон», МТС, «Яндекс», «Тинькофф», Альфа Банк и другие.
По данным сервиса «Контур.Фокус», за 2022 год предприниматель зафиксировал выручку в размере 527 миллионов рублей, прибыль — 12 миллионов рублей.
Примечательно, что именно на эту компанию зарегистрирован еще один номер с тремя шестерками. А666АА154, по данным «Номерограма», сегодня висит на седане BMW M760 2020 года, который передвигается преимущественно по Москве.
О666ОО154
«Дьявольски красивый» номер впервые был замечен на представительском седане Lexus LS450 в 2014 году. Далее госзнак появлялся на Cadillac Escalade, BMW X6, BMW X5. Последний автомобиль интересен тем, что в 2019 году он на трех шестерках был оформлен на Татьяну Владимировну Б., а страхователем машины выступал Вадим Николаевич Бобырь. Так же зовут нынешнего главу администрации Первомайского района Новосибирска.
В 2019 году Вадим Николаевич занимал пост управляющего делами губернатора и правительства Новосибирской области. СМИ писали, что Бобырь сложил полномочия после «скандала с закупками». В том же году BMW X5 с «дьявольскими» номерами был выставлен на продажу. В 2021 году Вадим Бобырь начал руководить администрацией Первомайки.
«Номерограм» сообщает, что сегодня номер О666ОО154 не связан с фамилией чиновника. Якобы эти госзнаки сейчас висят на Toyota Camry, машина находится в залоге по долгам
Е666ЕЕ54
Еще несколько лет назад номер появлялся на ничем не примечательных Toyota FunCargo и Nissan Note. Затем «дьявольские ешки» переместились на машины марки Mercedes. Долгое время госзнаки символично провисели на модели E-серии, затем перекочевали на GLE.
Сегодня, по данным «Номерограма», встретить их просто на улице очень трудно. Всё потому, что номера установлены на машине, которая используется по заказу. Это строительная спецтехника — кран Liebherrr LTM 2018 года. Аренда такой машины в Новосибирске в среднем обходится в 10–12 тысяч рублей в час.
Конкретно этот кран с номерами Е666ЕЕ54 зарегистрирован на компанию, которая предоставляет спецтехнику в аренду. Владеет фирмой Оксана Анатольевна П. По итогам 2021 года предпринимательница зафиксировала выручку в размере 902 миллионов рублей, прибыль — 22,5 миллиона рублей.
С666СС54
Скорее всего, этот номер уже много лет закреплен за одним владельцем. По данным «Номерограма», в 2013 году номер замечен на «народном» седане Toyota Corolla. Годом позже госзнаки перевесили на модель посвежее, на которой якобы расположены до сих пор.
По данным базы РСА, машина принадлежит
За 2021 год выручка компании составила 1,1 миллиарда рублей, прибыль — 563 миллиона рублей.
Н666НН54
Наконец, шестерки на ННН. Серия, первую сотню номеров которой некогда относили к городской администрации. «Дьявольский» впервые был замечен в 2015 году на Land Cruiser 200. Затем его перевесили на Lexus LX570, а через 4 года — на Range Rover 2019 года.
По данным базы РСА, машина оформлена на ООО «Сибремонтсервис» — активного участника аукционов на заключение госконтрактов в сфере строительства. В «Контур.Фокусе» есть информация, что за свою историю существования компания заключила договоры на 7,1 миллиарда рублей. По итогам 2021 года «Сибремонтсервис» зафиксировал выручку в размере 536 миллионов рублей, прибыль — 7,9 миллиона рублей. Учредитель компании — Сергей Шемяковский.
В феврале Шемяковского признали виновным в даче взятки: он купил авиабилеты для чиновника на 130 тысяч рублей в знак благодарности, что тот примет незавершенные работы на строительстве детского сада. Предпринимателя приговорили к 3 годам заключения условно и 700-тысячному штрафу.
В предыдущем материале рубрики корреспонденты НГС разбирались, кто ездит на номерах серии «ВОР» и «ХАМ» и связаны ли эти автовладельцы с криминалитетом.