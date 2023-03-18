Продали душу дьяволу? Пять успешных новосибирцев c 666 на автомобильных номерах

Бизнесмен достиг значительных успехов в отрасли. На сайте компании указано, что его клиенты — такие гиганты, как «Мегафон», МТС, «Яндекс», «Тинькофф», Альфа Банк и другие.



По данным сервиса «Контур.Фокус», за 2022 год предприниматель зафиксировал выручку в размере 527 миллионов рублей, прибыль — 12 миллионов рублей.

