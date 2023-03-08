Дорожники назвали места в Новосибирске, где на проезжую часть сыпят галит

Мэрия Новосибирска назвала места в городе, где дороги обрабатываются технической солью (галитом). Ранее мы сообщали, что наши читатели обратили внимание на коричневую слякоть на улицах после использования такого реагента.
— Используется комбинированный противогололедный материал (смесь отсева горных пород с концентратом минеральным — галитом), имеющий более крупную фракцию и практически не содержащий пылевидных частиц, эффективно применяющийся на опасных участках улично-дорожной сети, таких как спуски, подъемы, мосты, дороги и тротуары, — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Принцип использования этого реагента в Новосибирске построен по методу исключения — самые важные магистрали обрабатываются более сложным и дорогим «Бионордом», а остальные улицы — галитом.
Например, в Железнодорожном галит используется на основных улицах за исключением пр. Димитрова, пл. Кондратюка, пл. Лунинцев, пл. Трубникова, ул. Челюскинцев, Вокзальной магистрали.
В Заельцовском районе — основные улицы за исключением ул. Нарымской, ул. Плановой, ул. Жуковского, Красного проспекта, ул. Аэропорт, Дачного шоссе и Мочищенского шоссе.
В Октябрьском районе — основные улицы за исключением Октябрьской магистрали и ул. Большевистской. В остальных районах исключений не перечислено.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске выделили 93 миллиона рублей на покупку дорожной техники.