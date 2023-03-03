«Коричневая глинистая субстанция на дороге»: новосибирцы заметили грязь от реагента — объясняем, что это такое

Житель Новосибирска Алексей Свирин заявил, что дороги города стали грязными из-за применения дорожного реагента — галита. Так называется любая техническая соль, которую используют вместе с песком при обработке улиц.
— В зимнем пейзаже нашего города появились новые краски. ДУЭ Новосибирска в достаточно больших объемах закупают галит. По-прежнему у мэрии и дорожных служб в приоритете реагенты. Снегоуборочная техника и вывоз снега в число приоритетов не входят. Коричневой глинистой субстанции на дорогах становится всё больше. Плавительная способность галита до
Действительно, ДЭУ N1 Новосибирска в августе 2022 года перед началом зимнего сезона закупало галит на 88 миллионов рублей, полюс песок на 44 миллиона рублей. Из последних зимних закупок — заказ галита от администрации Краснообска на 576 тысяч рублей и заказы от ДЭУ Советского района Новосибирска на общую сумму около 5 миллионов рублей.
Как объясняют эксперты, под названием галит скрывается обычная техническая соль, производителей у нее очень много, поскольку это очень простой продукт. Эту соль могут сыпать на дороги в чистом виде для растапливания льда, а могут смешивать с песком, уменьшающим скольжение.
— В любом случае всё на базе натрий-хлор, на базе соли делается, по большому счету это элементарное производство. Есть разные способы применения, бывает что смешивают с песком, это комбинированная смесь. Есть технологии, когда не смешивают, — говорит координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.
Проблемы после обработки песко-соляной смеси связаны с тем, что растаявшие массы грязи остаются на дороге, а не вывозятся на отвалы, считает Стефанов.
НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с вопросами о том, в каких районах и на каких улицах используется галит, в чистом ли виде или вместе с песком. Ответы мы вам сообщим.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске выделили 93 миллиона рублей на покупку дорожной техники.