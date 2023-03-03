«Коричневая глинистая субстанция на дороге»: новосибирцы заметили грязь от реагента — объясняем, что это такое

Как объясняют эксперты, под названием галит скрывается обычная техническая соль, производителей у нее очень много, поскольку это очень простой продукт. Эту соль могут сыпать на дороги в чистом виде для растапливания льда, а могут смешивать с песком, уменьшающим скольжение.

— В любом случае всё на базе натрий-хлор, на базе соли делается, по большому счету это элементарное производство. Есть разные способы применения, бывает что смешивают с песком, это комбинированная смесь. Есть технологии, когда не смешивают, — говорит координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.