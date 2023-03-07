В Новосибирск привезли самый дорогой китайский джип Hongqi — показываем авто за 12,5 миллиона рублей

В Новосибирске на продажу выставили самый дорогой на текущий момент в городе китайский автомобиль — кроссовер Hongqi E-HS9, своего рода аналог люксового кроссовера Rolls-Royce Cullinan.
Всего по Новосибирску на «Дроме» представлено два таких автомобиля 2021 года выпуска по цене 11–11,2 миллиона рублей, и еще два на «Авито.Авто» 2022 года выпуска по цене 12,5 миллиона рублей.
Это большой автомобиль длиной 5209 мм и шириной 2010 мм от топовой китайской марки Hongqi. Кроссовер полностью электрический, он комплектуется силовой установкой мощностью 543–551 л. с. В оснащении пневмоподвеска, панорамная крыша, кожаные электрокресла, экраны во всю ширину передней панели и прочее-прочее.
— Эксклюзив. Шикарный электрический кроссовер из Поднебесной. Автомобиль китайской элиты. Мощь и интеллект внутри полноразмерного шестиместного кроссовера. Чтобы понять, что такое «электричка», нужно побывать за рулем, — сообщает продавец одного из кроссоверов Hongqi E-HS9.
Другой продавец рассказал корреспонденту НГС, что машина ввезена по параллельной схеме.
— Просто купили на заводе в Китае и привезли. У новых машин (2022 года) 551 сила, емкость батареи чуть повыше стала. Заявляется 690 километров пробега, — рассказал продавец Hongqi E-HS9.
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