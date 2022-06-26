Туман над «Хунцы»: смотрим впечатляющие фото китайских Rolls-Royce, которые заполнят премиум-сегмент

Новый автомобиль имеет пятиметровую длину, то есть крупнее, например, Toyota Camry или Kia K5, с которыми он и будет конкурировать. В отличие от старших моделей, H5 имеет переднеприводную платформу с поперечным расположением двигателя, то есть аналогичен привычным нам моделям в сегменте E. Сходство с Rolls-Royce также неслучайно, поскольку внешностью занимался бывший дизайнер английской марки Джайлс Тейлор.

Базовым двигателем является 1,5-литровый турбомотор, что по российским меркам странно для седана таких габаритов. Если модель все же доберется до нас, то, вероятно, с 2-литровым турбомотором (224 л. с.) в паре с восьмиступенчатым автоматом. Есть у H5 и гибридная версия.