Туман над «Хунцы»: смотрим впечатляющие фото китайских Rolls-Royce, которые заполнят премиум-сегмент
Бренд Hongqi имеет культовый статус в КНР и лишь недавно начал продажу машин народу
Марка Hongqi готовится вывести на рынок сразу четыре премиальные модели, пишет издание «Китайские автомобили». Производитель «Хунцы» практически неизвестен в России, между тем это один из немногих автобрендов КНР с полувековой историей, который выпускает конкурентов автомобилям немецкой тройки (Audi, BMW, Mercedes) и даже более премиальным маркам, включая Rolls-Royce. Мы разобрались, что за модели сертифицируют для РФ и сколько они могут стоить.
По концепции марка Hongqi очень напоминает наш Aurus: это тоже своеобразный ответ западным странам, созданный при участии их технологий как олицетворение некоего «большого скачка», который Китаю в итоге удался. Первые полвека марка существовала как исключительно элитарный продукт, недоступный для свободной продажи, и в этом смысле была близка к советским ЗИЛам и «Чайкам». В 2016 году власти КНР решили выпустить марку в народ, и первой доступной для продажи машиной стал Hongqi H7 на базе Toyota Crown. В рестайлинговом виде модель, вероятно, предложат и россиянам.
Вообще, предпочтения китайцев отличаются от европейских вкусов, например в КНР придают значение размеру автомобиля и любят растянутые версии седанов, поэтому и Hongqi H7 ощутимо длиннее Toyota Crown, на базе которой построен. Но китайцы терпимы к двигателям небольшого объема, поэтому базовая версия H7 имеет турбомотор 1,8 литра (188 л. с.) или 2 литра (204 л. с.). Более мощные версии оснащаются 3-литровым V6 (231 л. с.).
После выхода на гражданский рынок марка Hongqi стала переходить на собственные платформы, и новое поколение седана H5 анонсируется как собственная разработка. При этом первое поколение было перелицованной и удлиненной Mazda6.
Новый автомобиль имеет пятиметровую длину, то есть крупнее, например, Toyota Camry или Kia K5, с которыми он и будет конкурировать. В отличие от старших моделей, H5 имеет переднеприводную платформу с поперечным расположением двигателя, то есть аналогичен привычным нам моделям в сегменте E. Сходство с Rolls-Royce также неслучайно, поскольку внешностью занимался бывший дизайнер английской марки Джайлс Тейлор.
Базовым двигателем является 1,5-литровый турбомотор, что по российским меркам странно для седана таких габаритов. Если модель все же доберется до нас, то, вероятно, с 2-литровым турбомотором (224 л. с.) в паре с восьмиступенчатым автоматом. Есть у H5 и гибридная версия.
О ценах говорить в принципе рано, но, например, Hongqi H5 в прошлой версии стоил в Китае от 146 тысяч юаней, что при нынешнем курсе валюты эквивалентно примерно 1,5 миллиона рублей. Но мы уже показывали, что российские цены на автомобили из КНР вдвое выше, чем на их родине. Кроме того, цена на H5 нового поколения в принципе неизвестна: машина дебютировала весной 2022 года.
Hongqi H9 стала первой моделью бренда, которую рисовал Джайлс Тейлор, и это хорошо читается в ее внешности, напоминающей «роллсы». Если модель H7 является «тянутой» моделью Toyota, то H9 изначально создавался полноформатным и имеет две версии длиной 5,1 или 5,3 метра, что позволяет конкурировать с флагманами немецкой тройки. Но базовый двигатель и здесь недокормленный: двухлитровая турбочетверка мощностью 252 л. с. Альтернативой является трехлитровый V6 (272 л. с.), а трансмиссия — преселективный робот.
Но самой помпезной моделью является электрический кроссовер E-HS9, названный так, словно само название марки недостаточно ломает пальцы, когда пытаешь набрать на клавиатуре слово Hongqi (попробуйте). Кроссовер имеет пару электромоторов на передней и задней осях общей мощностью 436 или 551 л. с. и три типа батарей емкостью 85–120 кВт*ч, что плюс-минус сопоставимо с батареями моделей Tesla. Цена на внешних рынках заявлена от $ 80 тысяч, и по нынешнему курсу это не так и много — от 4,3 миллиона рублей. Но мы помним, что российские цены сегодня сильно оторвались от общемировых.
Впрочем, стратегия Hongqi в России еще неизвестна: по информации издания «Китайские автомобили», сейчас идет сертификация машин, а продажи намечены на третий квартал 2022 года, то есть подробностей можно ждать к концу лета. Марка принадлежит концерну FAW, который представлен в РФ уже полтора десятка лет, хотя больше известен как производитель грузовиков.
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