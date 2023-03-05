«Матом говорит, что я до него докапываюсь». Девушка с ребенком задыхаются от выхлопа машины соседа в окно квартиры

Представляем новый, 319-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.
— Завелся у меня сосед, к сожалению, который постоянно ставит свой автомобиль выхлопной трубой к окнам. Есть большая разница, когда просто паркуют или выхлопной трубой к окнам. Хозяин машины на мои просьбы в ответ смеется и матом говорит, что я до него докапываюсь и что в квартире вонять не может, он не верит, говорит, что мне заняться нечем больше. А мне не смешно: у меня ребенок из комнаты выбегает из-за того, что там дышать нечем... — говорит читательница НГС Оксана.
Женщина считает, что сосед травит ее и ее ребенка и делает это намеренно. По ее мнению, на таких водителей надо составлять протоколы за нарушение законодательства.
— Высылаю вам фотографии с придомовой территории по ул. Бориса Богаткова. Практически каждый день хожу по этой улице с работы. Достали эти хамы. Чтобы пройти, приходится идти по проезжей части, — пишет Алла.
— Тут даже номера не надо — фамилия написана на машине. Полностью перекрыл тротуар у «Пятёрочки», — сообщает Георгий.
— Ул. Танковая возле ТЦ «Арбуз». Очень часто так паркуются, невозможно пешеходам пройти и коляскам объехать, — информирует Мария.
— Стоят под знаком. Полностью перекрывают обзор на пешеходную дорожку, ведущую из детского сада и школы на остановку транспорта, — недоволен Владимир.
— Парковка на тротуаре Кольцово, — уточняют читатели.
Задевает зону инвалидного места или нет? Сзади специальный знак отсутствует.
— Водитель паркуется круглый год на газоне у второго подъезда, и на снег, и на траву, — сообщают жильцы дома.
Автохамы в Новосибирске захватили даже велодорожку, которую открывал лично мэр Анатолий Локоть. Жители окрестностей оказались очень возмущены.