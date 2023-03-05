«Матом говорит, что я до него докапываюсь». Девушка с ребенком задыхаются от выхлопа машины соседа в окно квартиры

— Завелся у меня сосед, к сожалению, который постоянно ставит свой автомобиль выхлопной трубой к окнам. Есть большая разница, когда просто паркуют или выхлопной трубой к окнам. Хозяин машины на мои просьбы в ответ смеется и матом говорит, что я до него докапываюсь и что в квартире вонять не может, он не верит, говорит, что мне заняться нечем больше. А мне не смешно: у меня ребенок из комнаты выбегает из-за того, что там дышать нечем... — говорит читательница НГС Оксана.