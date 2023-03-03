Новосибирец пожаловался властям на брошенные в его дворе машины и обратился не по адресу

Житель Новосибирска Дмитрий Шубин обратился к властям города с просьбой принять меры по поводу оставленных и заметенных снегом автомобилей в его дворе на ул. 25 лет Октября. Он отметил, что машины мешают убирать двор.
— С начала осени стоят, 6 машин. У нас такие парковочные места размечены, ну вот они стоят, занесенные сугробами, там снег вообще невозможно убрать. Плюс непонятно, что там в машинах может быть, — рассказывает житель.
В ответ на обращение администрация Калининского района мэрии Новосибирска прислала новосибирцу ответ, что ничего не может сделать: это полномочия ТСЖ и ГИБДД.
— Длительное нахождение автотранспортного средства на парковке придомовой территории не запрещено законодательством. В случае если любое транспортное средство создает препятствия по уборке либо иным образом нарушает права жителей, то управляющая компания (или ТСЖ) должна предпринять все зависящие от нее меры по перемещению такого транспортного средства вплоть до обращения в судебные органы. Установление владельцев автотранспортных средств осуществляется на основании запросов в ГИБДД только при возбуждении административного дела за нахождение транспортного средства на детских или спортивных площадках, на газонах, — гласит официальный ответ, который Дмитрий предоставил в редакцию.
Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске появились первые машины-подснежники — они портят вид новогодней столицы России и не дают убирать сугробы.