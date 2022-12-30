В Новосибирске появились машины-подснежники — они портят вид новогодней столицы России и не дают убирать сугробы

Борьба с оставленными машинами, мешающими уборке, — дело весьма проблематичное. Автомобиль — частная собственность, и, если он стоит без нарушения правил парковки, оснований для его эвакуации нет. Единственный путь — признать машину бесхозной, но для этого нужны обращения жителей, долгий сбор документов, проверки, связь с владельцем и судебный процесс. Всё это занимает много времени и сил, поэтому чаще всего никто не занимается такой процедурой — ни муниципальные власти, ни ГИБДД.

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