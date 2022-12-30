В Новосибирске появились машины-подснежники — они портят вид новогодней столицы России и не дают убирать сугробы

Зима «снегопадит» уже больше месяца, осадков выпало достаточно, и мы снова можем любоваться так называемыми автомобилями-подснежниками. Это брошенные хозяевами машины, которые не только покрываются слоем снега, но и образуют вокруг себя зону снежных валов, препятствующих уборке. Кроме того, такие авто портят вид Новосибирска, который у нас в этом году является новогодней столицей. Подробнее — в нашем фотообзоре.
Что это за автомобиль, сказать сложно, но чистке парковочного кармана он мешает основательно. Мы уж не говорим про внешний вид.
Тут тоже «белое пятно» в парковочном кармане. Снежный вал от работы уборочной техники уже не даст так просто выехать этой машине, нужна будет лопата — если, конечно, за авто кто-либо придет до весны.
Возле Центрального рынка на тротуаре у магазина «1000 мелочей» в прошлые годы был завал уродливых «подснежников». В этом году пока чуть лучше, но брошенки всё равно есть.
Хуже, когда оставленная машина мешает уборке даже не кармана, а самой проезжей части. В таких местах дорога сужается. На изгибе Серебренниковской в нижней части этой улицы каждый год кто-то да бросает авто.
В Тихом Центре дорожники аккуратно обошли эту машину со всех сторон. Пока она еще видна и полностью не скрылась под снегом. Бывает, что уборочные трактора повреждают автомобили, которые совсем не видно в сугробах.
Пока снега не так много, машины выглядят не слишком страшно, но по мере нарастания сугробов подобные «подснежники» реально начинают портить вид города.
И особенно остра эта проблема для центральной части Новосибирска — новогодней столицы РФ в этом году. Ведь центр — это лицо города, и не слишком приятно созерцать, к примеру, прямо у Оперного театра оставленные машины и снежные валы, которые не смогли полностью убрать из-за них.
Борьба с оставленными машинами, мешающими уборке, — дело весьма проблематичное. Автомобиль — частная собственность, и, если он стоит без нарушения правил парковки, оснований для его эвакуации нет. Единственный путь — признать машину бесхозной, но для этого нужны обращения жителей, долгий сбор документов, проверки, связь с владельцем и судебный процесс. Всё это занимает много времени и сил, поэтому чаще всего никто не занимается такой процедурой — ни муниципальные власти, ни ГИБДД.
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