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Обзор

В Новосибирске появились машины-подснежники — они портят вид новогодней столицы России и не дают убирать сугробы

Эти автомобили образуют вокруг себя зону завалов

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«Подснежники» уже расцвели

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Зима «снегопадит» уже больше месяца, осадков выпало достаточно, и мы снова можем любоваться так называемыми автомобилями-подснежниками. Это брошенные хозяевами машины, которые не только покрываются слоем снега, но и образуют вокруг себя зону снежных валов, препятствующих уборке. Кроме того, такие авто портят вид Новосибирска, который у нас в этом году является новогодней столицей. Подробнее — в нашем фотообзоре.

Некоторые авто не узнать

Некоторые авто не узнать

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Что это за автомобиль, сказать сложно, но чистке парковочного кармана он мешает основательно. Мы уж не говорим про внешний вид.

Придут ли за этим авто до весны?

Придут ли за этим авто до весны?

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Тут тоже «белое пятно» в парковочном кармане. Снежный вал от работы уборочной техники уже не даст так просто выехать этой машине, нужна будет лопата — если, конечно, за авто кто-либо придет до весны.

У Центрального рынка

У Центрального рынка

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Раньше было еще хуже

Раньше было еще хуже

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Возле Центрального рынка на тротуаре у магазина «1000 мелочей» в прошлые годы был завал уродливых «подснежников». В этом году пока чуть лучше, но брошенки всё равно есть.

Мешает уборке проезжей части

Мешает уборке проезжей части

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Хуже, когда оставленная машина мешает уборке даже не кармана, а самой проезжей части. В таких местах дорога сужается. На изгибе Серебренниковской в нижней части этой улицы каждый год кто-то да бросает авто.

Валы вокруг автомобиля

Валы вокруг автомобиля

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В Тихом Центре дорожники аккуратно обошли эту машину со всех сторон. Пока она еще видна и полностью не скрылась под снегом. Бывает, что уборочные трактора повреждают автомобили, которые совсем не видно в сугробах.

Вид у «подснежников» не очень

Вид у «подснежников» не очень

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Пока снега не так много, машины выглядят не слишком страшно, но по мере нарастания сугробов подобные «подснежники» реально начинают портить вид города.

Возле Оперного театра

Возле Оперного театра

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И особенно остра эта проблема для центральной части Новосибирска — новогодней столицы РФ в этом году. Ведь центр — это лицо города, и не слишком приятно созерцать, к примеру, прямо у Оперного театра оставленные машины и снежные валы, которые не смогли полностью убрать из-за них.

Просто так «подснежник» увезти нельзя

Просто так «подснежник» увезти нельзя

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Борьба с оставленными машинами, мешающими уборке, — дело весьма проблематичное. Автомобиль — частная собственность, и, если он стоит без нарушения правил парковки, оснований для его эвакуации нет. Единственный путь — признать машину бесхозной, но для этого нужны обращения жителей, долгий сбор документов, проверки, связь с владельцем и судебный процесс. Всё это занимает много времени и сил, поэтому чаще всего никто не занимается такой процедурой — ни муниципальные власти, ни ГИБДД.

Почитайте еще, как чистят дороги для простых новосибирцев, для богачей и подъезды для Локтя и Травникова.

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