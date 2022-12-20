Как почистили дороги для простых новосибирцев, для богачей и подъезды для Локтя и Травникова — обзор авторедактора НГС

В понедельник вечером, 19 декабря, в Новосибирске пошел сильный снег, проезд был затруднен, образовались мощные заторы. Ночью снегопад прекратился и можно было с полной силой чистить дороги города — давайте посмотрим, как дорожные службы убрали основные улицы Новосибирска к обеду (то есть имея значительный запас времени). В том числе взглянем, в каком состоянии находятся подъезды к местам работы мэра Анатолия Локтя и губернатора Андрея Травникова — рассказывает авторедактор НГС Дмитрий Косенко.
Итак, мы проверили выборочно только основные, значимые места — Новосибирск город большой, сразу всё не очистишь и не перепроверишь. Начнем с дороги, которую, на мой личный взгляд, почистили лучше всего. Это так называемая «дорога шишек» — северное направление по Нарымской, Жуковского, Дачному шоссе к домам боссов и губернаторским дачам. Тут и остатки снега минимальные, и видны значительные участки «до асфальта». Обратите внимание, как аккуратно почищены обочины.
А вот главная улица города — Красный проспект. На своей периферии он выглядит так — снежной каши многовато, обочины забиты.
В центральной части Красный проспект тоже не слишком аккуратен — всё та же каша, обочины.
На площади Калинина, как составной части проспекта, асфальта почти не видно.
А вот площадь Ленина сделана более-менее, это участок перед самой мэрией Новосибирска. Хотя могли бы и получше.
До дорог в спальных районах чистка доходит в последнюю очередь. Даже если это большие
На улице Георгия Колодны, как важной магистрали северного направления, давно не вывозят снег, сгребенный к обочине, отчего дорога заметно сужается.
Важное направление — улица Челюскинцев, улица Гоголя и далее на Дзержинский район. Тут 8 полос, убрано в целом неплохо, хотя обочины не обработаны.
Направление на Октябрьский район, магистраль, переходящая в улицу Кирова, тоже 8 полос: в целом почищено неплохо, хотя есть локальные участки с кашицей.
На улочках тихого центра снег не убирали совсем. Тут машины своими колесами формируют колею и отодвигают кашу к обочинам.
Ну и перейдем к служебным подъездам наших боссов. Это проезд возле мэрии, куда приезжает Анатолий Локоть. Что-то не слишком идеально и с парковкой беда — машины стоят в два ряда.
И приближаемся к служебному подъезду губернатора Андрея Травникова в здании правительства. В зоне посадки/высадки дорога отчищена до асфальта, кучи снега вывезены. Пойдет!
Подробнее о мощном снегопаде в Новосибирске читайте в нашей онлайн-трансляции.