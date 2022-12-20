Как почистили дороги для простых новосибирцев, для богачей и подъезды для Локтя и Травникова — обзор авторедактора НГС

Итак, мы проверили выборочно только основные, значимые места — Новосибирск город большой, сразу всё не очистишь и не перепроверишь. Начнем с дороги, которую, на мой личный взгляд, почистили лучше всего. Это так называемая «дорога шишек» — северное направление по Нарымской, Жуковского, Дачному шоссе к домам боссов и губернаторским дачам. Тут и остатки снега минимальные, и видны значительные участки «до асфальта». Обратите внимание, как аккуратно почищены обочины.