СЕЙЧАС -2°С
Пробки 8/10
usd 66.35
eur 70.62
Тема дняЗачем над крышами Новосибирска летают дроны
Все новости
Все новости
Обзор

Как почистили дороги для простых новосибирцев, для богачей и подъезды для Локтя и Травникова — обзор авторедактора НГС

Смотрим на уборку основных улиц Новосибирска к обеду после снегопада

348

В парковочных карманах хуже всего

Поделиться

В понедельник вечером, 19 декабря, в Новосибирске пошел сильный снег, проезд был затруднен, образовались мощные заторы. Ночью снегопад прекратился и можно было с полной силой чистить дороги города — давайте посмотрим, как дорожные службы убрали основные улицы Новосибирска к обеду (то есть имея значительный запас времени). В том числе взглянем, в каком состоянии находятся подъезды к местам работы мэра Анатолия Локтя и губернатора Андрея Травникова — рассказывает авторедактор НГС Дмитрий Косенко.

Дорога для важных людей (на фото — улица Нарымская)

Дорога для важных людей (на фото — улица Нарымская)

Поделиться

Итак, мы проверили выборочно только основные, значимые места — Новосибирск город большой, сразу всё не очистишь и не перепроверишь. Начнем с дороги, которую, на мой личный взгляд, почистили лучше всего. Это так называемая «дорога шишек» — северное направление по Нарымской, Жуковского, Дачному шоссе к домам боссов и губернаторским дачам. Тут и остатки снега минимальные, и видны значительные участки «до асфальта». Обратите внимание, как аккуратно почищены обочины.

Северная часть Красного проспекта

Северная часть Красного проспекта

Поделиться

А вот главная улица города — Красный проспект. На своей периферии он выглядит так — снежной каши многовато, обочины забиты.

Проспект в районе улицы Крылова

Проспект в районе улицы Крылова

Поделиться

В центральной части Красный проспект тоже не слишком аккуратен — всё та же каша, обочины.

Каша на площади Калинина

Каша на площади Калинина

Поделиться

На площади Калинина, как составной части проспекта, асфальта почти не видно.

Площадь Ленина возле мэрии

Площадь Ленина возле мэрии

Поделиться

А вот площадь Ленина сделана более-менее, это участок перед самой мэрией Новосибирска. Хотя могли бы и получше.

Районные дороги

Районные дороги

Поделиться

До дорог в спальных районах чистка доходит в последнюю очередь. Даже если это большие 6-полосные улицы.

Обочина сжирает полосу

Обочина сжирает полосу

Поделиться

На улице Георгия Колодны, как важной магистрали северного направления, давно не вывозят снег, сгребенный к обочине, отчего дорога заметно сужается.

Сужение до 1 полосы на улице Георгия Колонды. Даже проще знак ремонтных работ поставить, чем увезти кучу снега

Сужение до 1 полосы на улице Георгия Колонды. Даже проще знак ремонтных работ поставить, чем увезти кучу снега

Поделиться

Фрагмент улицы Гоголя

Фрагмент улицы Гоголя

Поделиться

Важное направление — улица Челюскинцев, улица Гоголя и далее на Дзержинский район. Тут 8 полос, убрано в целом неплохо, хотя обочины не обработаны.

Октябрьская магистраль чистая

Октябрьская магистраль чистая

Поделиться

Направление на Октябрьский район, магистраль, переходящая в улицу Кирова, тоже 8 полос: в целом почищено неплохо, хотя есть локальные участки с кашицей.

В тихом центре снега много

В тихом центре снега много

Поделиться

На улочках тихого центра снег не убирали совсем. Тут машины своими колесами формируют колею и отодвигают кашу к обочинам.

Тут был Локоть

Тут был Локоть

Поделиться

Ну и перейдем к служебным подъездам наших боссов. Это проезд возле мэрии, куда приезжает Анатолий Локоть. Что-то не слишком идеально и с парковкой беда — машины стоят в два ряда.

У губернатора хорошо

У губернатора хорошо

Поделиться

И приближаемся к служебному подъезду губернатора Андрея Травникова в здании правительства. В зоне посадки/высадки дорога отчищена до асфальта, кучи снега вывезены. Пойдет!

Подробнее о мощном снегопаде в Новосибирске читайте в нашей онлайн-трансляции.

По теме

СнегСнегопадУборкаДороги
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter