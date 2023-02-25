В Новосибирск привезли для каршеринга подержанные «Ниссаны-Кашкай» из Москвы — сколько стоит поездка

Каршеринговая компания «Делимобиль» вывела на линии в Новосибирске кроссоверы Nissan Qashqai в фирменной окраске — такие машины можно увидеть на улицах, забронировать в приложении. Ранее сегмент краткосрочного проката кроссоверов был представлен корейскими KIA Sportage, теперь добавился японский паркетник.
— Да, действительно, в Новосибирске есть несколько машин на данный момент, ими можно пользоваться, — уточнили в компании «Делимобиль».
Обычно в регионы для нужд каршеринга привозят машины, которые некоторое время поработали в Москве или Петербурге. На представленных Nissan Qashqai установлены столичные номера 799, имеются следы эксплуатации. По базе «Номерограм» машины с такими госномерами запечатлены на улицах Москвы, год их выпуска — 2019-й.
На текущий момент в парке «Делимобиля» в Новосибирске представлены седаны Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, BMW 320i, хетч MINI Cooper, кроссовер KIA Sportage, фургон Ford Transit. Отдельно можно отметить премиальный седан Mercedes-Benz E-class в черном цвете без фирменной раскраски.
Стоимость поездки зависит от типа автомобиля, его местоположения и времени суток — на середину буднего дня по тарифу «Сказка» (со страховкой) цена минуты для Volkswagen Polo составила 12–14 рублей, для Nissan Qashqai — 14–16 рублей, для MINI Cooper — 14–16 рублей. Премиальный Mercedes-Benz E стоил 33 рубля в минуту.
Почитайте еще, как в Новосибирск привозят новые «Лексусы», «Ленд-Крузеры» и «Камри» по параллельному импорту.