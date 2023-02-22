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В топ-10 подержанных машин в Новосибирске оказались только «японцы», «русские» и единственный «немец» — узнаем какой

Первое место по доле спроса по итогам января занял японский бизнес-седан Toyota Camry

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Типичная Toyota Camry с пробегом

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По итогам первого месяца 2023 года в Новосибирске вырос спрос на автомобили с пробегом, прирост составил 6,5% к декабрю 2022 года, рассказали НГС в сервисе «Авито.Авто».

Первое место по доле спроса по итогам января занял японский бизнес-седан Toyota Camry, доля которого составила 2,1% от общего спроса на автомобили с пробегом.

— На втором месте с небольшим отставанием от лидера — Toyota Corolla с долей 2%. ВАЗ-2114 Samara с долей в 1,7% — на третьей строчке, — уточнили в «Авито.Авто».

Кроссовер Toyota RAV4 расположился на четвертой позиции, на пятой — отечественный ВАЗ-2107. Также в топ-10 вошли Honda Accord, Toyota Land Cruiser, Honda Fit, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Alphard, ВАЗ-2106 и BMW X5. Таким образом, самые популярные авто в Новосибирске — это «японцы» и вазовская продукция. Единственный чудом оказавшийся в списке «немец» — это баварский премиальный кроссовер.

Ранее мы писали о том, как в Новосибирске показали китайский кроссовер — аналог Lexus RX. Смотрим, что предлагают за 4,6 миллиона рублей.

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