В топ-10 подержанных машин в Новосибирске оказались только «японцы», «русские» и единственный «немец» — узнаем какой

По итогам первого месяца 2023 года в Новосибирске вырос спрос на автомобили с пробегом, прирост составил 6,5% к декабрю 2022 года, рассказали НГС в сервисе «Авито.Авто».
Первое место по доле спроса по итогам января занял японский бизнес-седан Toyota Camry, доля которого составила 2,1% от общего спроса на автомобили с пробегом.
— На втором месте с небольшим отставанием от лидера — Toyota Corolla с долей 2%. ВАЗ-2114 Samara с долей в 1,7% — на третьей строчке, — уточнили в «Авито.Авто».
Кроссовер Toyota RAV4 расположился на четвертой позиции, на пятой — отечественный ВАЗ-2107. Также в
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