В Новосибирске названа самая «убитая» праворулька — ее чаще всего пробивают на скрутку пробега, ДТП и залоги

Покупатели автомобилей в Новосибирске чаще всего заказывают отчеты по истории автомобиля Toyota Mark II — речь идет об отчетах, где указывается реальный пробег машины, число владельцев, ДТП, расчеты ремонта, залоги, ограничения.
— На российском рынке авто с пробегом в Новосибирской области за последние полгода чаще всего интересовались праворульными автомобилями японского бренда Toyota. На первом месте Toyota Mark II, на втором месте — Toyota Corolla, третью позицию занимает Toyota Vitz. На четвертой строчке рейтинга — Mazda Demio, на пятой — Nissan Serena. Также в
Праворульный японский седан Toyota Mark II печально известен тем, что на нем ездят молодые гонщики, которые регулярно попадают в ДТП. Небитые машины этой модели можно пересчитать по пальцам, техническое состояние большинства вызывает вопросы, поэтому люди и интересуются подробной историей автомобиля.
Обычно для гонок и дрифта используется Toyota Mark II в легендарном
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