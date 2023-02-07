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В Новосибирске названа самая «убитая» праворулька — ее чаще всего пробивают на скрутку пробега, ДТП и залоги

Праворульный японский седан Toyota Mark II печально известен тем, что на нем ездят молодые гонщики

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Естественное состояние Toyota Mark II

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Покупатели автомобилей в Новосибирске чаще всего заказывают отчеты по истории автомобиля Toyota Mark II — речь идет об отчетах, где указывается реальный пробег машины, число владельцев, ДТП, расчеты ремонта, залоги, ограничения.

— На российском рынке авто с пробегом в Новосибирской области за последние полгода чаще всего интересовались праворульными автомобилями японского бренда Toyota. На первом месте Toyota Mark II, на втором месте — Toyota Corolla, третью позицию занимает Toyota Vitz. На четвертой строчке рейтинга — Mazda Demio, на пятой — Nissan Serena. Также в топ-10 вошли Nissan March, Nissan Sunny, Toyota Caldina, Nissan Wingroad и Nissan Cube, — рассказали в сервисе онлайн-проверки автомобилей «Автотека» (проекта «Авито»).

Праворульный японский седан Toyota Mark II печально известен тем, что на нем ездят молодые гонщики, которые регулярно попадают в ДТП. Небитые машины этой модели можно пересчитать по пальцам, техническое состояние большинства вызывает вопросы, поэтому люди и интересуются подробной историей автомобиля.

Легендарный <nobr class="_">90-й</nobr> кузов

Легендарный 90-й кузов

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Обычно для гонок и дрифта используется Toyota Mark II в легендарном 90-м кузове (по прозвищу «Самурай»). Сейчас машины 1992–1995 годов выпуска, согласно данным «Авито», «Дром.ру» и «Авто.ру», предлагаются за 250–300 тысяч рублей. Машины в состоянии «более-менее» выставляются за 500 тысяч рублей.

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