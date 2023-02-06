Водителям разрешили не платить за установку ГЛОНАСС на дешевые авто из Казахстана и Белоруссии

Жители Новосибирска, ввозящие автомобили из Казахстана, Белоруссии и других стран, могут не платить дополнительные деньги за установку системы ГЛОНАСС — мораторий на такое требование продлен до 1 июня 2023 года. Напомним, летом правительство РФ разрешило не устанавливать обязательную кнопку ГЛОНАСС на ввозимые машины, чтобы стимулировать параллельный импорт.
Распоряжение действовало до 1 февраля 2023 года, теперь оно продлено. Соответствующее постановление подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, оно вносит изменение в постановление под названием «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».
— Да, до 1 июня продлили [мораторий на обязательное требование ГЛОНАСС«], — подтвердили НГС в испытательной лаборатории «Фаворит», которая занимается установкой кнопок ГЛОНАСС в Новосибирской области.
Отметим, что стоимость комплекта оборудования ГЛОНАСС в Новосибирске составляет сейчас 40 000 рублей — сюда входит регистрация кнопки в системе ГЛОНАСС, но не входят монтажные работы.
ГЛОНАСС — система вызова спасателей в случае ЧП. На практике это происходит так: вы нажимаете красную кнопку на потолке в салоне и в динамиках появляется говорящая женщина, которой вы рассказываете о своей проблеме. В случае тяжелого ДТП система сама посылает сигнал бедствия и координаты автомобиля.
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